Книга Веры Кушнир «Жизнь лишь одна: Повесть о миссионерской выносливости» представляет собой глубокое биографическое повествование, посвященное жизни и служению миссионеров в суровых и зачастую опасных условиях. Автор ставит задачу запечатлеть подлинный опыт веры, который проходит через горнило испытаний, лишений и культурных барьеров. Основная идея произведения заключена в самом названии: у человека есть только одна земная жизнь, и высшая ценность состоит в том, чтобы прожить её целиком для Бога, не растрачивая время на временное и тленное, даже если цена этого выбора — крайнее самоотречение.

Содержательная часть повести наполнена живыми свидетельствами о миссионерских буднях, где духовный подъем тесно переплетается с физической усталостью и моментами сомнений. Вера Кушнир детально описывает быт служителей, их столкновения с враждебным окружением и внутреннюю борьбу, когда плоды труда кажутся невидимыми. Автор уделяет много внимания теме «выносливости» — способности продолжать путь, когда исчерпаны человеческие ресурсы и остается уповать только на Божью благодать. Книга раскрывает не только триумфальные моменты побед, но и тихий героизм верности в малом, подчеркивая, что истинное миссионерство — это не разовый подвиг, а ежедневное умирание для себя ради спасения других.

Текст написан в характерном для Веры Кушнир доверительном и эмоционально насыщенном стиле, сочетающем документальную точность с глубоким лиризмом. Автор мастерски передает внутренний мир героев, делая их близкими и понятными читателю, что побуждает к серьезному пересмотру собственных жизненных приоритетов. Работа служит мощным призывом к современному поколению христиан, напоминая о важности посвященности и жертвенности. Это чтение вдохновляет не просто сочувствовать миссионерам, но и задавать себе вопрос: на что я трачу свою единственную жизнь и готов ли я к долгому пути верности, несмотря на обстоятельства.

Вера Кушнир - Жизнь лишь одна - Повесть о миссионерской выносливости

Idar-Oberstein, Germany: Titel-Verlag, 2006. – 349 с.

ISBN 3-934583-34-2

Вера Кушнир - Жизнь лишь одна – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I

Глава 1. Раннее воспитание в древних традициях - Происхождение - Обрезание - Еврейская школа - Цитцит и ермолка - Мезуза - Ханукка - праздник посвящения - Пурим - Лаг Б’Омер - Суббота - Суккот - Пасха - Страх перед крестом - Детская шалость - Подготовительные занятия - Самоуважение - Первая и последняя сигарета

Глава 2. Больше обязанностей, опасений и вопросов - Бар Мицва - Ученики Торы - В плену суеверий - Светское образование - Вопросы - Таинственная книга - Новое открытие - Взрыв преследования - Чудесное вмешательство - Новый друг - Новые пути

Глава 3. Божье расположение - Событие на площади - Попранное сокровище - Внутренняя борьба . - Совпадение - Спор о Троице и монотеизме - Камень преткновения - Фанни - Роковое решение - Странные Божии пути - Ужасающая процедура - Бракосочетание

ЧАСТЬ 2

Глава 4. Бог проговорил

Глава 5. Новое рождение и новая жизнь - Искуплен всесильным Христом! - Разочарование Фанни - Неугасимая любовь - Новые полезные связи - Избавление - Добрые вести - Средства к существованию - Семейный исход

Глава 6. На заре нового дня - Покаяние Фанни - Божий призыв на служение

Глава 7. Перемена отношения - Первый плод - Свидетельство ребенка

Глава 8. Еще ближе к пожизненному служению - Ответ на молитву - Македонский зов - Пустые извинения - В Варшаве - Встреча с отцом - Поощрение

ЧАСТЬ 3

Глава 9. Снова звучит македонский зов - Одесса - Погребение в колыбельке

Глава 10. Начало евангельского служения среди евреев Одессы. - Препятствия - Вывеска в окне - Тревога в синагогах - Полиция

Глава 11. Закладка прочного основания

Глава 12. Свет во тьме - Революция 5 года - Во время еврейского погрома - Чудесное избавление - Шаг веры - Успешное свидетельство

Глава 13. Необычайные встречи и происшествия - Встреча с Нилусом - Злоупотребление свободой - Испытание веры - Пуганая ворона куста боится - Удовлетворенное желание

Глава 14. Еще один шаг вперед - Основание первой еврейско-христианской церкви. - Внутренняя жизнь церкви - Учреждение христианской школы - Еврейский песенник

Глава 15. Посещение отца

Глава 16. Исповедь бандита

Глава 17. Авен-Езер

ЧАСТЬ 4

Глава 18. Первая мировая война - Новые репрессии - Ссылка в Сибирь - Радостное возвращение

Глава 19. Горести и радости беженской жизни - Драгоценная находка - Современная «Лидия»

ЧАСТЬ 5

Глава 20. Смутные времена - Большевистская революция - Ограбление - Беженцы - Сочувственный сосед - Бурное мореплавание - Бедные богатые и богатые бедные

Глава 21. Лидочка Розенберг

Глава 22. Конец эпохи - Благодарственное письмо - Воссоединение с семьей - Участь оставшейся в России дочери

ЧАСТЬ 6

Глава 23. Основание миссии в Польше

Глава 24. Испытания и благословения

Глава 25. Урожай душ - Примирение

Глава 26. Планы расширения работы

Глава 27. Свидетельства очевидцев - Сиверт Слорт

Глава 28. Миссионерская поездка в Америку

Глава 29. Явное Божие водительство

ЧАСТЬ 7

Глава 30. Семи летняя разлука - Вынужденная изобретательность

Глава 31. Мрачная хронология трагических событий

Глава 32. Отрывки из писем Фанни Розенберг мужу

Глава 33. Более мрачные вести и более насущные заботы - Путь под откос - Испытания и бедствия

ЧАСТЬ 8

Глава 34. Конец Второй мировой войны

Глава 35. Дивные Божии пути - Посещение Западной Европы - Бог отвечает в Свое время

Глава 36. Чудесное избавление

Глава 37. Приезд других родственников

ЧАСТЬ 9

Глава 38. Вершина благословения и радости - Израильское государство и новый вид служения миссии «Вефиль» - Радость и трепет

Глава 39. Первая поездка Леона Розенберга в Израиль - Надежда не погибла - Судьба евреев-христиан

Глава 40. Вторая поездка в Израиль - Франция, Италия, морское путешествие ι - Счастливое прибытие - Манифест раввинов

Глава 41. «Вефиль» в Хайфе - Поддержка в расширении служения - Верные служители

Эпилог