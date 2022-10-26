Кутепов - Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария - Книга 1-2
Настоящий сборник, озаглавленный «Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии», не является специальным научным богословским исследованием. Эго — пособие для практического руководства в повседневном осуществлении, по слову Московского святителя Филарета из главы 14 книги «Слава Богоматери», задачи быть, а не казаться христианином. Оно представляет собой в буквальном смысле сборник — собрание встретившихся мне и помогших в решении упомянугой задачи мыслей святых отцов Церкви, богословов, литургических текстов, религиозно-философских суждений. Мое же творчество состояло в том, чтобы изложить собранное систематически, подобно иконописцу, выполнить работу в соответствии с определенным замыслом из уже приготовленных материалов. Из опыта моего церковного служения мне стало ясно, что православная антропология — ключ к осуществлению в жизни каждого христианина древней церковной формулы христианства: Бог вочеловечился, чтобы человек мог обожиться.
Принятый в церковной практике от преподобного Антония Великого «метод пчелы», собирающей полезный нектар с разных цветов, положенный в основание православной аскетики — практики правильной, доброкачественной христианской духовной жизни, зафиксированной в церковной письменности в сборниках, называемых по-гречески «Филокалия» — «Добротолюбие» и даже «красотолюбие», помог и мне понять и принять путь своей христианской жизнедеятельности как путь восхождения от ветхого к новому человеку, от самодостаточного себялюбца через покаяние и воцерковление к единомыслию, единочувствию, единонравию, единодушию и единодействию со Христом, сказавшим: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 29).
Митрополит Алексий Кутепов - Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии - В 2 книгах - Книга 1
М.: Лепта Книга, 2022. 608 с.
ISBN 978-59117361-5-6־
Митрополит Алексий Кутепов - Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии - В 2 книгах - Книга 1 - Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ 1
- 1. Богозданность (тварность) человека
- 2. Особенности тварности человека (небезблагодатен)
- 3. Образ и подобие
- 4. Человек — образ Триединства Бога
- 5. Личностный способ бытия человека
- 6. Тварная природа (естество) человека
- 7. Библейское понимание человеческой природы как Божия жилища
- 8. Человеческая природа в антропологии святого Максима Исповедника
- 9. Человеческая природа как живая, динамическая, многофункциональная, деятельная (энергийная) тварная реальность, по святому Феофану Затворнику
- 10. Состав человеческой природы: дихотомиям (двучастность) и трихотомиям (трехчастность) человеческого естества
- 11. Три состояния человеческой природы
ЧАСТЬ 2
- 1. Душа
- 2. Дух
- З. Ум
- 4. Воля
- 5. Свобода
- 6. Чувственно-эмоциональная сторона жизни человека
- 7. Сердце
ЧАСТЬ 3
- 1. Тело
- 2. Православная амартология — учение о грехе
Библиография
Электронные ресурсы
Митрополит Алексий Кутепов - Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии - В 2 книгах - Книга 2
М.: Лепта Книга, 2022. 400 с.
ISBN 978-5-91173616־ 5־
Митрополит Алексий Кутепов - Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии - В 2 книгах - Книга 2 - Содержание
ЧАСТЬ 4
- 1. Единство человеческого рода и два его возглавителя — «ветхий Адам» (Рим. 6, 6; Еф. 4, 22; Кол. 3, 9) и «Новый Адам» (1 Кор. 15, 47) И
- 2. «Человек в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 13) — причастник Божеского естества (2 Пет. 1, 4) 62
ЧАСТЬ 5
- 1. Путь соединения в православной аскетике
- 2. Путь соединения по творениям священномученика Иринея, епископа Лионского
- 3. Путь соединения по духовным наставлениям преподобного Антония Великого
- 4. Путь соединения по духовным наставлениям преподобного Макария Египетского, Великого
- 5. Путь соединения по творениям святителя Григория Богослова
- 6. Путь соединения по творениям преподобного Максима Исповедника
- 7. Путь соединения по творениям святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского
- 8. Путь соединения по святому праведному Николаю Фессалоникийскому (Кавасиле)
- 9. Путь соединения по преподобному Серафиму Саровскому, согласно его беседе с Н. А. Мотовиловым
- 10. Путь соединения по творениям святителя Филарета, митрополита Московского
- 11. Путь соединения по творениям святителя Игнатия, епископа Кавказского
- 12. Путь соединения по творениям святителя Феофана, епископа Владимирского и Муромского, Затворника Вышенского
Библиография
Электронные ресурсы
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