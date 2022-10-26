Настоящий сборник, озаглавленный «Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии», не является специальным научным богословским исследованием. Эго — пособие для практического руководства в повседневном осуществлении, по слову Московского святителя Филарета из главы 14 книги «Слава Богоматери», задачи быть, а не казаться христианином. Оно представляет собой в буквальном смысле сборник — собрание встретившихся мне и помогших в решении упомянугой задачи мыслей святых отцов Церкви, богословов, литургических текстов, религиозно-философских суждений. Мое же творчество состояло в том, чтобы изложить собранное систематически, подобно иконописцу, выполнить работу в соответствии с определенным замыслом из уже приготовленных материалов. Из опыта моего церковного служения мне стало ясно, что православная антропология — ключ к осуществлению в жизни каждого христианина древней церковной формулы христианства: Бог вочеловечился, чтобы человек мог обожиться.

Принятый в церковной практике от преподобного Антония Великого «метод пчелы», собирающей полезный нектар с разных цветов, положенный в основание православной аскетики — практики правильной, доброкачественной христианской духовной жизни, зафиксированной в церковной письменности в сборниках, называемых по-гречески «Филокалия» — «Добротолюбие» и даже «красотолюбие», помог и мне понять и принять путь своей христианской жизнедеятельности как путь восхождения от ветхого к новому человеку, от самодостаточного себялюбца через покаяние и воцерковление к единомыслию, единочувствию, единонравию, единодушию и единодействию со Христом, сказавшим: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 29).

Митрополит Алексий Кутепов - Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии - В 2 книгах - Книга 1

М.: Лепта Книга, 2022. 608 с.

ISBN 978-59117361-5-6־

Митрополит Алексий Кутепов - Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии - В 2 книгах - Книга 1 - Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1

1. Богозданность (тварность) человека

2. Особенности тварности человека (небезблагодатен)

3. Образ и подобие

4. Человек — образ Триединства Бога

5. Личностный способ бытия человека

6. Тварная природа (естество) человека

7. Библейское понимание человеческой природы как Божия жилища

8. Человеческая природа в антропологии святого Максима Исповедника

9. Человеческая природа как живая, динамическая, многофункциональная, деятельная (энергийная) тварная реальность, по святому Феофану Затворнику

10. Состав человеческой природы: дихотомиям (двучастность) и трихотомиям (трехчастность) человеческого естества

11. Три состояния человеческой природы

ЧАСТЬ 2

1. Душа

2. Дух

З. Ум

4. Воля

5. Свобода

6. Чувственно-эмоциональная сторона жизни человека

7. Сердце

ЧАСТЬ 3

1. Тело

2. Православная амартология — учение о грехе

Библиография

Электронные ресурсы

Митрополит Алексий Кутепов - Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии - В 2 книгах - Книга 2

М.: Лепта Книга, 2022. 400 с.

ISBN 978-5-91173616־ 5־

Митрополит Алексий Кутепов - Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии - В 2 книгах - Книга 2 - Содержание

ЧАСТЬ 4

1. Единство человеческого рода и два его возглавителя — «ветхий Адам» (Рим. 6, 6; Еф. 4, 22; Кол. 3, 9) и «Новый Адам» (1 Кор. 15, 47) И

2. «Человек в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 13) — причастник Божеского естества (2 Пет. 1, 4) 62

ЧАСТЬ 5

1. Путь соединения в православной аскетике

2. Путь соединения по творениям священномученика Иринея, епископа Лионского

3. Путь соединения по духовным наставлениям преподобного Антония Великого

4. Путь соединения по духовным наставлениям преподобного Макария Египетского, Великого

5. Путь соединения по творениям святителя Григория Богослова

6. Путь соединения по творениям преподобного Максима Исповедника

7. Путь соединения по творениям святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского

8. Путь соединения по святому праведному Николаю Фессалоникийскому (Кавасиле)

9. Путь соединения по преподобному Серафиму Саровскому, согласно его беседе с Н. А. Мотовиловым

10. Путь соединения по творениям святителя Филарета, митрополита Московского

11. Путь соединения по творениям святителя Игнатия, епископа Кавказского

12. Путь соединения по творениям святителя Феофана, епископа Владимирского и Муромского, Затворника Вышенского

Библиография

Электронные ресурсы