Кутырёв - Чело-век технологий - цивилизация фальшизма

Как истина ведет себя, зависит от обстоятельств, а также кто, с какими целями ее ищет. Чаще чем принято думать, ее не хотят знать, даже когда она не просто на поверхности, а валяется под ногами, кричит о себе, факты кидаются на познающего, бьют его по голове, однако он отворачивается от них, потому что у него другая потребность — в самообмане, а значит в непонимании и, как следствие, в фальсификации событий. Голова не впускает опасные или даже только неприятные для нее идеи и факты. Такое отношение к реальности возникает, если понимание куда идет дело противоречит личным интересам будто бы ее ищущего, или когда его сознание, в соответствии с фундаментальным принципом материалистического понимания истории «Бытие определяет сознание» перезагружено силами другого, наступающего бытия, которое не одномоментный акт, оно предварительно выпускает свои «щупальца» из будущего в настоящее, трансформируя его, создавая новый Zeitgeist — «дух времени». Предметно живя в настоящем, некоторые, кому оно не нравится, духовно уходят в прошлое, а другие начинают жить в тени завтрашнего дня.

Наша эпоха — эпоха возникновения «высоких» (метафора), а если говорить содержательно, природоподобных и постчеловеческих, т.е. заменяющих человека и его жизненный мир технологий. Их наступления на присущие ему по биотической природе способы существования, превращающих естественное в искусственное и мертвое, пол в гендер, социальные отношения в виртуальные, жизненное = смысловое мышление (логос, сознание) в алгоритмическое (матезис, интеллект). Практически во всех сферах деятельности. Детерминированный ими, он перестает быть субъектом собственной жизни. Его личность деконструируется и программируется до когнитивного робота, зомби. Все «пост» (после чего-то) перерастают в «транс» (во что-то иное). Эпоха постмодерна транс-формируется в трансмодерн, цивилизация в цифролизацию, а гуманизм, соответственно, в трансгуманизм и гуманологию.

Владимир Александрович Кутырёв - Чело-век технологий, цивилизация фальшизма

(Тела мысли)

СПб.: Алетейя, 2022. - 288 с.

ISBN 978-5-00165-476-6

Владимир Александрович Кутырёв - Чело-век технологий, цивилизация фальшизма - Содержание

Введение. В тени завтрашнего дня. Самообман человечества и становление цивилизации фальшизма

Часть I. Технос решает все(х)

Часть II. При – род(ин)а или смерть

Часть III. О прекрасно деградирующая цивилизация

Часть IV. Про(сти)щай, Человек

Часть V. Фальшизм как идеология трансгуманизма

Часть VI. Антропоконсерватизм: науку и технологии – под контроль общества

Вместо заключения. Красная книга человечества

Приложение. О тенденциях к «концу света» в технонауке и теоретической философии