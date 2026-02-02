Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея
Перед детальным изучением первой Книги Нового Завета — Евангелия от Матфея — нам важно познакомиться с ее автором. История говорит, что во время написания первого Евангелия Палестина, где жил будущий евангелист Матфей, находилась под игом Рима. Римляне облагали евреев непосильными налогами, которые те выплачивали с большим трудом. Людей, собирающих эти налоги, называли мытарями, и еврейский народ очень их презирал.
В те трудные времена начал нести Свое служение Иисус Христос, Мессия, многими ожидаемый, но все же многими не замеченный. Одним из двенадцати учеников Христа оказывается мытарь Матфей. Он и становится автором Евангелия, которое мы будем изучать. Христос находит Матфея, собирающего с евреев налоги, и делает его Своим верным последователем. Вряд ли кто-то из нас решил бы принять в ряды своих последователей такого человека, как презираемый всеми мытарь и грешник, многие наверняка не пожелали бы даже заговорить с ним. Но пути Божьи — не человеческие пути. Христос призывает Матфея на служение, и Матфей становится Его верным учеником.
О Матфее практически ничего неизвестно, кроме его имени и рода деятельности. После упоминания Матфея в Книге Деяния в числе других апостолов он исчезает из истории ранней Церкви, и его имя встречается только в некоторых неподтвержденных ссылках. В первом Евангелии Матфей нигде не называет себя его автором, но первые переписчики жизнеописания Христа, которые обсуждали авторство этого Евангелия, приписывали его Матфею.
Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 1
СПб.: Виссон, 2015.- 688 с.
ISBN 978-5-905913-64-8
Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 1 - Содержание
Напутственное слово
Предисловие автора
Благодарность
- Апостол Матфей — автор первого Евангелия
- Родословие Иисуса Христа. Мф. 1:1-17
- Язычницы в родословии Христа
- Родословие Христа — история Израиля
- Божье правосудие
- Мария и Иосиф
- Земное происхождение Иисуса Христа
- Непорочное зачатие
- Христос — кто Он?
- Божественность Иисуса Христа. Мф. 1:18-23
- Цель воплощения Христа. Мф. 1:21,23
- Рождение Христа — исполнение пророчества. Мф. 1:22
- Волхвы-мудрецы в поисках Христа. Мф. 2:1-2,9-11
- Ирод восстает против Христа
- Божий промысел
- Бегство Иосифа и Марии с Младенцем в Египет. Мф. 2:13
- Годы молчания Христа. Мф. 2:19-23
- Иоанн Креститель. Мф. 3:1-6
- Небесное Царство. Мф. 3:1-4
- Жизнь Небесного Царства. Мф. 3:1-14
- Грозная проповедь Иоанна Крестителя. Мф. 3:7-9
- Плоды покаяния. Мф. 3:7-12
- Крещение Святым Духом. Мф. 3:7-12
- Крещение огнем. Мф. 3:7-12
- Приготовление Царя к служению. Мф. 3:14-17
- Искушение Иисуса Христа. Мф. 4:1-11
- Первое искушение Христа. Мф. 4:3-4
- Второе искушение Христа. Мф. 4:5-7
- Третье искушение Христа. Мф. 4:8-10
- Служение ангелов Христу. Мф. 4:12
- Дьявол. Мф. 4:1-11
- Борьба против плоти. Мф. 4:1-11 (Рим. 7:1-25)
- Наша борьба с миром. Мф. 4:1-11
- Начало служения Иисуса Христа. Мф. 4:12-13
- Служение Христа в Галилее. Мф. 4:12-16
- Служение Христа словом. Мф. 4:17
- Призвание учеников. Мф. 4:18-22
- Сила исцеляющего Христа. Мф. 4:23-25
- Нагорная проповедь
- «Блаженны нищие духом». Мф. 5:3
- «Блаженны плачущие». Мф. 5:4
- «Блаженны кроткие». Мф. 5:5
- «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Мф. 5:6
- «Блаженны милостивые». Мф. 5:7
- «Блаженны чистые сердцем». Мф. 5:8
- Самая большая радость. Мф. 5:8
- «Блаженны миротворцы». Мф. 5:9
- «Блаженны изгнанные за правду». Мф.5:10-12
- Христиане — соль земли. Мф. 5:13
- Христиане — свет мира. Мф. 5:14-16
- Христос и закон. Мф. 5:17-18
- Подлинность Священного Писания
- Каким ты хочешь видеть себя в Небесном Царстве? Мф. 5:19
- Условие вхождения в Небесное Царство. Мф. 5:20
- Кто убийца? Мф. 5:21-22
- Гнев, оправдываемый Божьим Словом
- Наши слова. Мф. 5:22
- Что важнее: восстановить отношения или исповедаться в грехе? Мф. 5:23-24
- Запретное желание. Мф. 5:27-30
- Заповеди Ветхого и Нового Завета
- Хирургическое вмешательство. Мф. 5:29-30
- Клятва в Ветхом и Новом Завете
- Старый закон «око за око и зуб за зуб». Мф. 5:38-42
- Противиться ли злому? Мф. 5:39
- Христианская любовь. Мф. 5:43-48
- Что движет верующим в его служении Богу. Мф. 6:1-4
- Правильный способ творения милостыни. Мф. 6:1-4
- Молитва. Мф. 6:5-8
- Предисловие к молитве «Отче наш»
- Является ли Бог твоим Отцом?
- «Да святится имя Твое». Мф. 6:9
- «Да приидет Царствие Твое». Мф. 6:10
- «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мф. 6:10
- «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Мф. 6:11
- «Прости нам долги наши». Мф. 6:12
- «Как и мы прощаем должникам нашим». Мф. 6:12
- «Избавь нас от лукавого». Мф. 6:13
- Правильная цель поста. Мф. 6:16-18
- Два сокровища. Мф. 6:19-21
- Искаженный взгляд. Мф. 6:19-24
- Можно ли служить двум господам?
- Наши заботы. Мф. 6:25-34
- Почему верующий не заботится о себе
- Что ищет верующий? Мф. 6:34
- Почему нам не дано права судить? Мф. 7:1
- Почему мы не должны судить брата? Мф. 7:2-5
- Правильное духовное суждение. Мф. 7:6
- Преимущество молитвы. Мф. 7:7-11
- Золотое правило. Мф. 7:12
- Жизнь на распутье. Мф. 7:13-14
- Лжепророки. Мф. 7:15-20
- Как распознавать лжепророков. Мф. 7:16-20
- Почему Бог позволяет появляться лжепророкам?
- Пустые слова. Мф. 7:21-23
- Правильное построение жизни. Мф. 7:24-27
- Христос и Его проповедь. Мф. 7:28-29
- Исцеление прокаженного. Мф. 8:1-4
- Христос удивился вере сотника. Мф. 8:5-10
- Чему можно удивиться на небесах? Мф. 8:11-12
- Исцеление тещи Петра. Мф. 8:14-15
- С чем Христос взошел на крест? Мф. 8:16-17
- Цена следования за Христом. Мф. 8:19-20
- Трагедия неиспользованной возможности. Мф. 8:21-22
- Следование за Христом и родители
- Христос усмиряет бурю. Мф. 8:23-27
- Уроки усмирения бури. Мф. 8:23-27
- Исцеление бесноватых. Мф. 8:28-34
- Усиление противостояния. Мф. 9:1-8
- Христос прощает грехи. Мф. 9:1-8
- Христос — друг грешников. Мф. 9:10-13
- Опасность законничества. Мф. 9:14-17
- Христос доступен всем. Мф. 9:18-25
- Необыкновенное прикосновение. Мф. 9:20-22
- Христос — победитель смерти. Мф. 9:23-25
- Два слепых друга. Мф. 9:27-32
- Опасная молитва. Мф. 9:35-38
- Призвание учеников. Мф. 10:1-4
- Первое благовествование учеников
- Божьи дары нельзя купить. Мф. 10:8
- Обеспечение учеников Христа. Мф. 10:9-10
- Утраченная возможность. Мф. 10:13-14
- Качества Божьих детей. Мф. 10:16
- Источники гонений на верующих
- Спасается ли человек гонениями?
- Почему существуют гонения на верующих?
- Идентификация и предназначение верующих. Мф. 10:24-25
- Кого не должен бояться верующий и почему?
- Кого должен бояться верующий и почему?
- Христианство — не тайное учение. Мф. 10:27
- Как мы доказываем нашу верность Христу. Мф. 10:32-33
- Христос — великий Разделитель
- Нести свой крест. Мф. 10:38-39
- Чаша холодной воды. Мф. 10:40-42
- Уточнение Иоанна Крестителя. Мф. 11:3
- Можно ли соблазниться о Христе? Мф. 11:6
- Отзыв Христа об Иоанне Крестителе. Мф. 11:7-11
- Что делает верующего великим. Мф. 11:11
- Восхищающий Небесное Царство. Мф. 11:12
- Для чего человеку даны уши? Мф. 11:15-19
- Последствия равнодушия. Мф. 11:20-24
- Кому доступны Христовы тайны. Мф. 11:25-27
- Благое приглашение. Мф. 11:27-30
- Что означает принять в свое сердце Христа. Мф. 11:29-30
- Христос и суббота. Мф. 12:1-8
- Повод к конфликту, касающемуся субботы
- Ответ Христа фарисеям о субботе. Мф. 12:1-8
- В чем заблуждались фарисеи. Мф. 12:1-8
- Христос в синагоге. Мф. 12:9
- Исцеление сухорукого в субботу. Мф. 12:10-13
- Опасное совещание. Мф. 12:14
- Истинный портрет Христа-Мессии. Мф. 12:17-21
- Упование народов. Мф. 12:21
- Победа Христа над сатаной. Мф. 12:22-30
- «Дом сильного». Мф. 12:29
- Чью сторону ты выбираешь? Мф. 12:30
- Прощающий Бог. Мф. 12:31-32
- Хула на Святого Духа. Мф. 12:32
- Наши слова — зеркало нашего сердца. Мф. 12:35-37
- Христос не дал знамения фарисеям. Мф. 12:38-42
- Опасность незанятого дома. Мф. 12:43-45
- Истинные родственники Христа. Мф. 12:46-50
Об авторе
Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 2
СПб.: Виссон, 2016.- 736 с.
ISBN 978-5-905913-76-1
Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 2 - Содержание
- Предисловие к беседам о 13-й главе Евангелия от Матфея
- Место и время произнесения притч Христом. Мф. 13:1-3
- Почему Христос учил народ притчами?
- «Посеянное при дороге». Мф. 13:3-4
- «Каменистые места». Мф. 13:5-6
- «Посеянное в тернии». Мф. 13:22
- «Добрая земля». Мф. 13:23
- Отношение сеющих Божье Слово к притче о сеятеле. Мф. 13:10
- Притча о плевелах. Мф. 13:24-30
- Притча о горчичном зерне. Мф. 13:31-32
- Притча о закваске. Мф. 13:33-35
- Притча о скрытом сокровище. Мф. 13:44
- Притча о разумном купце. Мф. 13:45-46
- Притча о неводе. Мф. 13:47-53
- «Печь огненная» — вечное мучение. Мф. 13:50
- Хороший книжник Небесного Царства
- Сила неверия. Мф. 13:54-58
- Находит ли человека наказание за грех? Мф. 14:1-13
- За что был убит Иоанн Креститель?
- Напрасная печаль Ирода Антипы. Мф. 14:9
- Опасные родители. Мф. 14:1-12
- Извещение Христа о смерти Иоанна Крестителя
- Падение Ирода Антипы. Мф. 14:1-12
- Насыщение толпы. Мф. 14:13-21
- Почему Христос благодарил за хлеб?
- Урок ученикам в насыщении толпы
- Христос наедине с Небесным Отцом. Мф. 14:23
- Откровение на море. Мф. 14:33
- Переживания учеников на море. Мф. 14:22-33
- Хождение Петра по морю. Мф. 14:28-33
- Религия книжников и фарисеев. Мф. 15:1-9
- Непочтительное отношение к родителям. Мф. 15:4-9
- Чистый или нечистый? Мф. 15:10-20
- Растение, не насажденное Богом. Мф. 15:13
- Исцеление дочери хананеянки. Мф. 15:22-28
- Качества великой веры. Мф. 15:21-28
- Опасная закваска. Мф. 16:5-12
- Кто такой Христос? Вопрос народу. Мф. 16:13-20
- Кем являлся для учеников Христос?
- Блажен человек. Мф. 16:17
- Церковь, которую строит Христос. Мф. 16:18-20
- Фундамент Христовой Церкви. Мф. 16:18-20
- Авторитет и власть Христовой Церкви. Мф. 16:19
- Почему Христос скрывал Себя от людей?
- Христос открывает ученикам Свою предстоящую смерть
- Условия следования за Христом. Мф. 16:24
- Потеря жизни посредством ее приобретения. Мф. 16:25-26
- Приобретение жизни посредством ее потери
- Ценность человеческой души. Мф. 16:26
- Побуждение к принятию правильного решения. Мф. 16:27
- Предвкушение пришествия Христа. Мф. 16:28
- Преображение Христа. Мф. 17:1-9
- Присутствующие на горе Преображения
- Голос Небесного Отца на горе Преображения. Мф. 17:5
- Бог за облаком. Мф. 17:5
- Никого не видеть, кроме Иисуса. Мф. 17:8
- К Христу приходит отец бесноватого. Мф. 17:14-21
- Бессилие учеников Христа. Мф. 17:19
- Вера, двигающая горы. Мф. 17:20
- Негодование Христа на учеников. Мф. 17:17
- Христос платит храмовую подать. Мф. 17:24-27
- Христианин и государство. Мф. 17:24-27
- Обращение детей к Богу. Мф. 18:1-6
- Детское сердце. Мф. 18:4
- Приятие верующего — приятие Христа
- Соблазн. Мф. 18:6-9
- Хирургическое вмешательство. Мф. 18:8-9
- Служение Божьих ангелов. Мф. 18:10
- Цель Первого пришествия Христа. Мф. 18:11
- Правильный подход к недостаткам нашего брата. Мф. 18:15-20
- Церковная дисциплина. Мф. 18:16
- Авторитет и власть церкви для дисциплины ее членов
- Прощение. Мф. 18:21
- Человек, не желавший прощать. Мф. 18:23-30
- Прощает ли нам Бог, если сами мы не хотим прощать?
- Брак и развод. Мф. 19:1-12
- Брак во дни Христа. Мф. 19:1-12
- Первая часть ответа Христа фарисеям. Мф. 19:4
- Вторая часть ответа Христа фарисеям. Мф. 19:5
- Третья часть ответа Христа фарисеям. Мф. 19:5
- Четвертая часть ответа Христа фарисеям. Мф. 19:6
- Аргумент фарисеев в пользу развода. Мф. 19:7-9
- Единственная причина для развода
- Роль и обязанности мужа. Мф. 19:7-9
- Роль и обязанности жены
- Жениться или не жениться? Мф. 19:10
- Кто не женится и не выходит замуж? Мф. 19:11-12
- Препятствие детям. Мф. 19:13-15
- Родители, приводящие своих детей к Христу. Мф. 19:13-15
- Родители, не приводящие своих детей к Христу
- Вопрос вопросов. Мф. 19:16-22
- "Одного недоставало". Мф. 19:16-22
- Самое великое отвержение. Мф. 19:16-22 .
- Опасность в богатстве. Мф. 19:23-30
- Кто же может спастись? Мф. 19:25
- Истинное богатство. Мф. 19:27-29
- Стоит ли следовать за Христом? Мф. 19:29
- Равенство в Божьем Царстве. Мф. 19:30 - 20:16
- Вознаграждение работников. Мф. 20:1-16
- Христос напоминает ученикам о Своей скорой смерти
- Стремление к величию путем этого мира. Мф. 20:20-28
- Божий путь к почестям и славе. Мф. 20:20-28
- Почему умер Христос? Мф. 20:28
- Ответ любви на призыв нужды. Мф. 20:29-34
- Скромная коронация Царя Христа. Мф. 21:1-11
- Хозяин ослицы и осленка. Мф. 21:1-11
- Сопровождавшая Христа толпа. Мф. 21:1-11
- Очищение храма. Мф. 21:12-17
- Гнев Христа в храме. Мф. 21:12-17
- Засохшая смоковница. Мф. 21:17-22
- Безграничные возможности молитвы
- Власть и авторитет Христа. Мф. 21:23-27
- Дилемма первосвященников и старейшин
- Два сына. Мф. 21:28-32
- Суд над Израилем. Мф. 21:33-45
- Христос — отвергнутый краеугольный камень
- Христос действовал согласно Писанию
- Притча о брачном пире. Мф. 22:1-13
- Притча о брачной одежде. Мф. 22:11-14
- Наша ответственность перед Богом и властями
- Загробная жизнь. Мф. 22:23-33
- Картина загробной жизни. Мф. 22:30
- Десять заповедей. Мф. 22:34-40
- Чей Сын Иисус Христос? Мф. 22:41-46
- Знакомство с фарисеями I века. Мф. 23:1-12
- Место книжников и фарисеев. Мф. 23:1-12
- Четыре обвинения фарисеям. Мф. 23:1-12
- Ненужные бремена. Мф. 23:4
- Христианское равенство. Мф. 23:6-12
- Первый укор книжникам и фарисеям: они «затворяют Царство Небесное человекам». Мф. 23:13
- Второй укор книжникам и фарисеям: они жадные. Мф. 23:14
- Третий укор книжникам и фарисеям: они — миссионеры зла. Мф. 23:15
- Четвертый укор книжникам и фарисеям: они — слепые лидеры. Мф. 23:16-22
- Пятый укор книжникам и фарисеям: у них извращенный приоритет. Мф. 23:23-24
- Шестой укор книжникам и фарисеям: они внимательны только к внешней чистоте. Мф. 23:25-26
- Седьмой укор книжникам и фарисеям: у них показное расходится с реальным. Мф. 23:27-28
- Восьмой укор книжникам и фарисеям: они — набожные обманщики. Мф. 23:29-36
- Последние слова Христа Израилю. Мф. 23:37-39
- Зачем изучать пророчества? Мф. 24:1-8
- Божий замысел (программа). Мф. 24:1-3
- Вопрос учеников. Мф. 24:1-3
- Исполнившееся пророчество о разрушении храма. Мф. 24:1-3
- Первый признак пришествия Христа — прельщение. Мф. 24:1-5
- Второй признак пришествия Христа — войны и военные слухи. Мф. 24:6-7
- Третий признак пришествия Христа — опустошение. Мф. 24:7
- Четвертый признак пришествия Христа — смерть. Мф. 24:7-9
- Пятый признак пришествия Христа — преследование. Мф. 24:9-13
- Шестой признак пришествия Христа — проповедь Евангелия. Мф. 24:24
- Седьмой признак пришествия Христа — мерзость запустения. Мф. 24:15
- Восстановление храма. Мф. 24:15
- Последний, восьмой признак пришествия Христа — великий финал
- Пришествие Иисуса Христа. Мф. 24:29-30
- Собирание избранных. Мф. 24:31
- Последний род. Мф. 24:34
- Время славного Второго пришествия Христа
- Притча о неверном рабе. Мф. 24:41-51
- Притча о десяти девах. Мф. 25:1-11
- Притча о десяти девах (продолжение). Мф. 25:1-13
- Притча о талантах. Мф. 25:14-30
- Притча о талантах (продолжение). Мф. 25:14-30
- Отделение овец от козлов. Мф. 25:31-46
- Тень Христова креста. Мф. 26:1-5
- Последний заговор врагов Христа. Мф. 26:3-5
- Критика за содеянное добро. Мф. 26:6-13
- Пасха и Господня вечеря. Мф. 26:17-30
- Гефсимания. Мф. 26:30-46
- Падение Петра. Мф. 26:56-58,69-75
- Иуда Искариот и Понтий Пилат
- Вопрос вопросов. Мф. 27:22
- Голгофа — место распятия Христа. Мф. 27:26-54
- «Других спасал...» Мф. 27:42
- Женщины — последовательницы Христа
- Разодранная завеса. Мф. 27:51
- Погребение Христа
- Первый день недели на рассвете
- Воскресение Христа
- Великое поручение
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