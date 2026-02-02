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Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея

Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics
Перед детальным изучением первой Книги Нового Завета — Евангелия от Матфея — нам важно познакомиться с ее автором. История говорит, что во время написания первого Евангелия Палестина, где жил будущий евангелист Матфей, находилась под игом Рима. Римляне облагали евреев непосильными налогами, которые те выплачивали с большим трудом. Людей, собирающих эти налоги, называли мытарями, и еврейский народ очень их презирал.
В те трудные времена начал нести Свое служение Иисус Христос, Мессия, многими ожидаемый, но все же многими не замеченный. Одним из двенадцати учеников Христа оказывается мытарь Матфей. Он и становится автором Евангелия, которое мы будем изучать. Христос находит Матфея, собирающего с евреев налоги, и делает его Своим верным последователем. Вряд ли кто-то из нас решил бы принять в ряды своих последователей такого человека, как презираемый всеми мытарь и грешник, многие наверняка не пожелали бы даже заговорить с ним. Но пути Божьи — не человеческие пути. Христос призывает Матфея на служение, и Матфей становится Его верным учеником.
О Матфее практически ничего неизвестно, кроме его имени и рода деятельности. После упоминания Матфея в Книге Деяния в числе других апостолов он исчезает из истории ранней Церкви, и его имя встречается только в некоторых неподтвержденных ссылках. В первом Евангелии Матфей нигде не называет себя его автором, но первые переписчики жизнеописания Христа, которые обсуждали авторство этого Евангелия, приписывали его Матфею.

Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 1

СПб.: Виссон, 2015.- 688 с.
ISBN 978-5-905913-64-8

Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 1 - Содержание

Напутственное слово
Предисловие автора
Благодарность
  • Апостол Матфей — автор первого Евангелия
  • Родословие Иисуса Христа. Мф. 1:1-17
  • Язычницы в родословии Христа
  • Родословие Христа — история Израиля
  • Божье правосудие
  • Мария и Иосиф
  • Земное происхождение Иисуса Христа
  • Непорочное зачатие
  • Христос — кто Он?
  • Божественность Иисуса Христа. Мф. 1:18-23
  • Цель воплощения Христа. Мф. 1:21,23
  • Рождение Христа — исполнение пророчества. Мф. 1:22
  • Волхвы-мудрецы в поисках Христа. Мф. 2:1-2,9-11
  • Ирод восстает против Христа
  • Божий промысел
  • Бегство Иосифа и Марии с Младенцем в Египет. Мф. 2:13
  • Годы молчания Христа. Мф. 2:19-23
  • Иоанн Креститель. Мф. 3:1-6
  • Небесное Царство. Мф. 3:1-4
  • Жизнь Небесного Царства. Мф. 3:1-14
  • Грозная проповедь Иоанна Крестителя. Мф. 3:7-9
  • Плоды покаяния. Мф. 3:7-12
  • Крещение Святым Духом. Мф. 3:7-12
  • Крещение огнем. Мф. 3:7-12
  • Приготовление Царя к служению. Мф. 3:14-17
  • Искушение Иисуса Христа. Мф. 4:1-11
  • Первое искушение Христа. Мф. 4:3-4
  • Второе искушение Христа. Мф. 4:5-7
  • Третье искушение Христа. Мф. 4:8-10
  • Служение ангелов Христу. Мф. 4:12
  • Дьявол. Мф. 4:1-11
  • Борьба против плоти. Мф. 4:1-11 (Рим. 7:1-25)
  • Наша борьба с миром. Мф. 4:1-11
  • Начало служения Иисуса Христа. Мф. 4:12-13
  • Служение Христа в Галилее. Мф. 4:12-16
  • Служение Христа словом. Мф. 4:17
  • Призвание учеников. Мф. 4:18-22
  • Сила исцеляющего Христа. Мф. 4:23-25
  • Нагорная проповедь
  • «Блаженны нищие духом». Мф. 5:3
  • «Блаженны плачущие». Мф. 5:4
  • «Блаженны кроткие». Мф. 5:5
  • «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Мф. 5:6
  • «Блаженны милостивые». Мф. 5:7
  • «Блаженны чистые сердцем». Мф. 5:8
  • Самая большая радость. Мф. 5:8
  • «Блаженны миротворцы». Мф. 5:9
  • «Блаженны изгнанные за правду». Мф.5:10-12
  • Христиане — соль земли. Мф. 5:13
  • Христиане — свет мира. Мф. 5:14-16
  • Христос и закон. Мф. 5:17-18
  • Подлинность Священного Писания
  • Каким ты хочешь видеть себя в Небесном Царстве? Мф. 5:19
  • Условие вхождения в Небесное Царство. Мф. 5:20
  • Кто убийца? Мф. 5:21-22
  • Гнев, оправдываемый Божьим Словом
  • Наши слова. Мф. 5:22
  • Что важнее: восстановить отношения или исповедаться в грехе? Мф. 5:23-24
  • Запретное желание. Мф. 5:27-30
  • Заповеди Ветхого и Нового Завета
  • Хирургическое вмешательство. Мф. 5:29-30
  • Клятва в Ветхом и Новом Завете
  • Старый закон «око за око и зуб за зуб». Мф. 5:38-42
  • Противиться ли злому? Мф. 5:39
  • Христианская любовь. Мф. 5:43-48
  • Что движет верующим в его служении Богу. Мф. 6:1-4
  • Правильный способ творения милостыни. Мф. 6:1-4
  • Молитва. Мф. 6:5-8
  • Предисловие к молитве «Отче наш»
  • Является ли Бог твоим Отцом?
  • «Да святится имя Твое». Мф. 6:9
  • «Да приидет Царствие Твое». Мф. 6:10
  • «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мф. 6:10
  • «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Мф. 6:11
  • «Прости нам долги наши». Мф. 6:12
  • «Как и мы прощаем должникам нашим». Мф. 6:12
  • «Избавь нас от лукавого». Мф. 6:13
  • Правильная цель поста. Мф. 6:16-18
  • Два сокровища. Мф. 6:19-21
  • Искаженный взгляд. Мф. 6:19-24
  • Можно ли служить двум господам?
  • Наши заботы. Мф. 6:25-34
  • Почему верующий не заботится о себе
  • Что ищет верующий? Мф. 6:34
  • Почему нам не дано права судить? Мф. 7:1
  • Почему мы не должны судить брата? Мф. 7:2-5
  • Правильное духовное суждение. Мф. 7:6
  • Преимущество молитвы. Мф. 7:7-11
  • Золотое правило. Мф. 7:12
  • Жизнь на распутье. Мф. 7:13-14
  • Лжепророки. Мф. 7:15-20
  • Как распознавать лжепророков. Мф. 7:16-20
  • Почему Бог позволяет появляться лжепророкам?
  • Пустые слова. Мф. 7:21-23
  • Правильное построение жизни. Мф. 7:24-27
  • Христос и Его проповедь. Мф. 7:28-29
  • Исцеление прокаженного. Мф. 8:1-4
  • Христос удивился вере сотника. Мф. 8:5-10
  • Чему можно удивиться на небесах? Мф. 8:11-12
  • Исцеление тещи Петра. Мф. 8:14-15
  • С чем Христос взошел на крест? Мф. 8:16-17
  • Цена следования за Христом. Мф. 8:19-20
  • Трагедия неиспользованной возможности. Мф. 8:21-22
  • Следование за Христом и родители
  • Христос усмиряет бурю. Мф. 8:23-27
  • Уроки усмирения бури. Мф. 8:23-27
  • Исцеление бесноватых. Мф. 8:28-34
  • Усиление противостояния. Мф. 9:1-8
  • Христос прощает грехи. Мф. 9:1-8
  • Христос — друг грешников. Мф. 9:10-13
  • Опасность законничества. Мф. 9:14-17
  • Христос доступен всем. Мф. 9:18-25
  • Необыкновенное прикосновение. Мф. 9:20-22
  • Христос — победитель смерти. Мф. 9:23-25
  • Два слепых друга. Мф. 9:27-32
  • Опасная молитва. Мф. 9:35-38
  • Призвание учеников. Мф. 10:1-4
  • Первое благовествование учеников
  • Божьи дары нельзя купить. Мф. 10:8
  • Обеспечение учеников Христа. Мф. 10:9-10
  • Утраченная возможность. Мф. 10:13-14
  • Качества Божьих детей. Мф. 10:16
  • Источники гонений на верующих
  • Спасается ли человек гонениями?
  • Почему существуют гонения на верующих?
  • Идентификация и предназначение верующих. Мф. 10:24-25
  • Кого не должен бояться верующий и почему?
  • Кого должен бояться верующий и почему?
  • Христианство — не тайное учение. Мф. 10:27
  • Как мы доказываем нашу верность Христу. Мф. 10:32-33
  • Христос — великий Разделитель
  • Нести свой крест. Мф. 10:38-39
  • Чаша холодной воды. Мф. 10:40-42
  • Уточнение Иоанна Крестителя. Мф. 11:3
  • Можно ли соблазниться о Христе? Мф. 11:6
  • Отзыв Христа об Иоанне Крестителе. Мф. 11:7-11
  • Что делает верующего великим. Мф. 11:11
  • Восхищающий Небесное Царство. Мф. 11:12
  • Для чего человеку даны уши? Мф. 11:15-19
  • Последствия равнодушия. Мф. 11:20-24
  • Кому доступны Христовы тайны. Мф. 11:25-27
  • Благое приглашение. Мф. 11:27-30
  • Что означает принять в свое сердце Христа. Мф. 11:29-30
  • Христос и суббота. Мф. 12:1-8
  • Повод к конфликту, касающемуся субботы
  • Ответ Христа фарисеям о субботе. Мф. 12:1-8
  • В чем заблуждались фарисеи. Мф. 12:1-8
  • Христос в синагоге. Мф. 12:9
  • Исцеление сухорукого в субботу. Мф. 12:10-13
  • Опасное совещание. Мф. 12:14
  • Истинный портрет Христа-Мессии. Мф. 12:17-21
  • Упование народов. Мф. 12:21
  • Победа Христа над сатаной. Мф. 12:22-30
  • «Дом сильного». Мф. 12:29
  • Чью сторону ты выбираешь? Мф. 12:30
  • Прощающий Бог. Мф. 12:31-32
  • Хула на Святого Духа. Мф. 12:32
  • Наши слова — зеркало нашего сердца. Мф. 12:35-37
  • Христос не дал знамения фарисеям. Мф. 12:38-42
  • Опасность незанятого дома. Мф. 12:43-45
  • Истинные родственники Христа. Мф. 12:46-50
Об авторе

Tом 2Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 2

СПб.: Виссон, 2016.- 736 с.
ISBN 978-5-905913-76-1

Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 2 - Содержание

  • Предисловие к беседам о 13-й главе Евангелия от Матфея
  • Место и время произнесения притч Христом. Мф. 13:1-3
  • Почему Христос учил народ притчами?
  • «Посеянное при дороге». Мф. 13:3-4
  • «Каменистые места». Мф. 13:5-6
  • «Посеянное в тернии». Мф. 13:22
  • «Добрая земля». Мф. 13:23
  • Отношение сеющих Божье Слово к притче о сеятеле. Мф. 13:10
  • Притча о плевелах. Мф. 13:24-30
  • Притча о горчичном зерне. Мф. 13:31-32
  • Притча о закваске. Мф. 13:33-35
  • Притча о скрытом сокровище. Мф. 13:44
  • Притча о разумном купце. Мф. 13:45-46
  • Притча о неводе. Мф. 13:47-53
  • «Печь огненная» — вечное мучение. Мф. 13:50
  • Хороший книжник Небесного Царства
  • Сила неверия. Мф. 13:54-58
  • Находит ли человека наказание за грех? Мф. 14:1-13
  • За что был убит Иоанн Креститель?
  • Напрасная печаль Ирода Антипы. Мф. 14:9
  • Опасные родители. Мф. 14:1-12
  • Извещение Христа о смерти Иоанна Крестителя
  • Падение Ирода Антипы. Мф. 14:1-12
  • Насыщение толпы. Мф. 14:13-21
  • Почему Христос благодарил за хлеб?
  • Урок ученикам в насыщении толпы
  • Христос наедине с Небесным Отцом. Мф. 14:23
  • Откровение на море. Мф. 14:33
  • Переживания учеников на море. Мф. 14:22-33
  • Хождение Петра по морю. Мф. 14:28-33
  • Религия книжников и фарисеев. Мф. 15:1-9
  • Непочтительное отношение к родителям. Мф. 15:4-9
  • Чистый или нечистый? Мф. 15:10-20
  • Растение, не насажденное Богом. Мф. 15:13
  • Исцеление дочери хананеянки. Мф. 15:22-28
  • Качества великой веры. Мф. 15:21-28
  • Опасная закваска. Мф. 16:5-12
  • Кто такой Христос? Вопрос народу. Мф. 16:13-20
  • Кем являлся для учеников Христос?
  • Блажен человек. Мф. 16:17
  • Церковь, которую строит Христос. Мф. 16:18-20
  • Фундамент Христовой Церкви. Мф. 16:18-20
  • Авторитет и власть Христовой Церкви. Мф. 16:19
  • Почему Христос скрывал Себя от людей?
  • Христос открывает ученикам Свою предстоящую смерть
  • Условия следования за Христом. Мф. 16:24
  • Потеря жизни посредством ее приобретения. Мф. 16:25-26
  • Приобретение жизни посредством ее потери
  • Ценность человеческой души. Мф. 16:26
  • Побуждение к принятию правильного решения. Мф. 16:27
  • Предвкушение пришествия Христа. Мф. 16:28
  • Преображение Христа. Мф. 17:1-9
  • Присутствующие на горе Преображения
  • Голос Небесного Отца на горе Преображения. Мф. 17:5
  • Бог за облаком. Мф. 17:5
  • Никого не видеть, кроме Иисуса. Мф. 17:8
  • К Христу приходит отец бесноватого. Мф. 17:14-21
  • Бессилие учеников Христа. Мф. 17:19
  • Вера, двигающая горы. Мф. 17:20
  • Негодование Христа на учеников. Мф. 17:17
  • Христос платит храмовую подать. Мф. 17:24-27
  • Христианин и государство. Мф. 17:24-27
  • Обращение детей к Богу. Мф. 18:1-6
  • Детское сердце. Мф. 18:4
  • Приятие верующего — приятие Христа
  • Соблазн. Мф. 18:6-9
  • Хирургическое вмешательство. Мф. 18:8-9
  • Служение Божьих ангелов. Мф. 18:10
  • Цель Первого пришествия Христа. Мф. 18:11
  • Правильный подход к недостаткам нашего брата. Мф. 18:15-20
  • Церковная дисциплина. Мф. 18:16
  • Авторитет и власть церкви для дисциплины ее членов
  • Прощение. Мф. 18:21
  • Человек, не желавший прощать. Мф. 18:23-30
  • Прощает ли нам Бог, если сами мы не хотим прощать?
  • Брак и развод. Мф. 19:1-12
  • Брак во дни Христа. Мф. 19:1-12
  • Первая часть ответа Христа фарисеям. Мф. 19:4
  • Вторая часть ответа Христа фарисеям. Мф. 19:5
  • Третья часть ответа Христа фарисеям. Мф. 19:5
  • Четвертая часть ответа Христа фарисеям. Мф. 19:6
  • Аргумент фарисеев в пользу развода. Мф. 19:7-9
  • Единственная причина для развода
  • Роль и обязанности мужа. Мф. 19:7-9
  • Роль и обязанности жены
  • Жениться или не жениться? Мф. 19:10
  • Кто не женится и не выходит замуж? Мф. 19:11-12
  • Препятствие детям. Мф. 19:13-15
  • Родители, приводящие своих детей к Христу. Мф. 19:13-15
  • Родители, не приводящие своих детей к Христу
  • Вопрос вопросов. Мф. 19:16-22
  • "Одного недоставало". Мф. 19:16-22
  • Самое великое отвержение. Мф. 19:16-22 .
  • Опасность в богатстве. Мф. 19:23-30
  • Кто же может спастись? Мф. 19:25
  • Истинное богатство. Мф. 19:27-29
  • Стоит ли следовать за Христом? Мф. 19:29
  • Равенство в Божьем Царстве. Мф. 19:30 - 20:16
  • Вознаграждение работников. Мф. 20:1-16
  • Христос напоминает ученикам о Своей скорой смерти
  • Стремление к величию путем этого мира. Мф. 20:20-28
  • Божий путь к почестям и славе. Мф. 20:20-28
  • Почему умер Христос? Мф. 20:28
  • Ответ любви на призыв нужды. Мф. 20:29-34
  • Скромная коронация Царя Христа. Мф. 21:1-11
  • Хозяин ослицы и осленка. Мф. 21:1-11
  • Сопровождавшая Христа толпа. Мф. 21:1-11
  • Очищение храма. Мф. 21:12-17
  • Гнев Христа в храме. Мф. 21:12-17
  • Засохшая смоковница. Мф. 21:17-22
  • Безграничные возможности молитвы
  • Власть и авторитет Христа. Мф. 21:23-27
  • Дилемма первосвященников и старейшин
  • Два сына. Мф. 21:28-32
  • Суд над Израилем. Мф. 21:33-45
  • Христос — отвергнутый краеугольный камень
  • Христос действовал согласно Писанию
  • Притча о брачном пире. Мф. 22:1-13
  • Притча о брачной одежде. Мф. 22:11-14
  • Наша ответственность перед Богом и властями
  • Загробная жизнь. Мф. 22:23-33
  • Картина загробной жизни. Мф. 22:30
  • Десять заповедей. Мф. 22:34-40
  • Чей Сын Иисус Христос? Мф. 22:41-46
  • Знакомство с фарисеями I века. Мф. 23:1-12
  • Место книжников и фарисеев. Мф. 23:1-12
  • Четыре обвинения фарисеям. Мф. 23:1-12
  • Ненужные бремена. Мф. 23:4
  • Христианское равенство. Мф. 23:6-12
  • Первый укор книжникам и фарисеям: они «затворяют Царство Небесное человекам». Мф. 23:13
  • Второй укор книжникам и фарисеям: они жадные. Мф. 23:14
  • Третий укор книжникам и фарисеям: они — миссионеры зла. Мф. 23:15
  • Четвертый укор книжникам и фарисеям: они — слепые лидеры. Мф. 23:16-22
  • Пятый укор книжникам и фарисеям: у них извращенный приоритет. Мф. 23:23-24
  • Шестой укор книжникам и фарисеям: они внимательны только к внешней чистоте. Мф. 23:25-26
  • Седьмой укор книжникам и фарисеям: у них показное расходится с реальным. Мф. 23:27-28
  • Восьмой укор книжникам и фарисеям: они — набожные обманщики. Мф. 23:29-36
  • Последние слова Христа Израилю. Мф. 23:37-39
  • Зачем изучать пророчества? Мф. 24:1-8
  • Божий замысел (программа). Мф. 24:1-3
  • Вопрос учеников. Мф. 24:1-3
  • Исполнившееся пророчество о разрушении храма. Мф. 24:1-3
  • Первый признак пришествия Христа — прельщение. Мф. 24:1-5
  • Второй признак пришествия Христа — войны и военные слухи. Мф. 24:6-7
  • Третий признак пришествия Христа — опустошение. Мф. 24:7
  • Четвертый признак пришествия Христа — смерть. Мф. 24:7-9
обложка
  • Пятый признак пришествия Христа — преследование. Мф. 24:9-13
  • Шестой признак пришествия Христа — проповедь Евангелия. Мф. 24:24
  • Седьмой признак пришествия Христа — мерзость запустения. Мф. 24:15
  • Восстановление храма. Мф. 24:15
  • Последний, восьмой признак пришествия Христа — великий финал
  • Пришествие Иисуса Христа. Мф. 24:29-30
  • Собирание избранных. Мф. 24:31
  • Последний род. Мф. 24:34
  • Время славного Второго пришествия Христа
  • Притча о неверном рабе. Мф. 24:41-51
  • Притча о десяти девах. Мф. 25:1-11
  • Притча о десяти девах (продолжение). Мф. 25:1-13
  • Притча о талантах. Мф. 25:14-30
  • Притча о талантах (продолжение). Мф. 25:14-30
  • Отделение овец от козлов. Мф. 25:31-46
  • Тень Христова креста. Мф. 26:1-5
  • Последний заговор врагов Христа. Мф. 26:3-5
  • Критика за содеянное добро. Мф. 26:6-13
  • Пасха и Господня вечеря. Мф. 26:17-30
  • Гефсимания. Мф. 26:30-46
  • Падение Петра. Мф. 26:56-58,69-75
  • Иуда Искариот и Понтий Пилат
  • Вопрос вопросов. Мф. 27:22
  • Голгофа — место распятия Христа. Мф. 27:26-54
  • «Других спасал...» Мф. 27:42
  • Женщины — последовательницы Христа
  • Разодранная завеса. Мф. 27:51
  • Погребение Христа
  • Первый день недели на рассвете
  • Воскресение Христа
  • Великое поручение
Views 602
Rating 4.8 / 5
Added 02.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
4.8/5 (4)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 3 months ago
Большое спасибо!
Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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