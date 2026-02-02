Перед детальным изучением первой Книги Нового Завета — Евангелия от Матфея — нам важно познакомиться с ее автором. История говорит, что во время написания первого Евангелия Палестина, где жил будущий евангелист Матфей, находилась под игом Рима. Римляне облагали евреев непосильными налогами, которые те выплачивали с большим трудом. Людей, собирающих эти налоги, называли мытарями, и еврейский народ очень их презирал.

В те трудные времена начал нести Свое служение Иисус Христос, Мессия, многими ожидаемый, но все же многими не замеченный. Одним из двенадцати учеников Христа оказывается мытарь Матфей. Он и становится автором Евангелия, которое мы будем изучать. Христос находит Матфея, собирающего с евреев налоги, и делает его Своим верным последователем. Вряд ли кто-то из нас решил бы принять в ряды своих последователей такого человека, как презираемый всеми мытарь и грешник, многие наверняка не пожелали бы даже заговорить с ним. Но пути Божьи — не человеческие пути. Христос призывает Матфея на служение, и Матфей становится Его верным учеником.

О Матфее практически ничего неизвестно, кроме его имени и рода деятельности. После упоминания Матфея в Книге Деяния в числе других апостолов он исчезает из истории ранней Церкви, и его имя встречается только в некоторых неподтвержденных ссылках. В первом Евангелии Матфей нигде не называет себя его автором, но первые переписчики жизнеописания Христа, которые обсуждали авторство этого Евангелия, приписывали его Матфею.

Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 1

СПб.: Виссон, 2015.- 688 с.

ISBN 978-5-905913-64-8

Алексей Николаевич Кувшинников - Беседы о Евангелии от Матфея: В 2 томах. — Tом 1 - Содержание

Напутственное слово

Предисловие автора

Благодарность

Апостол Матфей — автор первого Евангелия

Родословие Иисуса Христа. Мф. 1:1-17

Язычницы в родословии Христа

Родословие Христа — история Израиля

Божье правосудие

Мария и Иосиф

Земное происхождение Иисуса Христа

Непорочное зачатие

Христос — кто Он?

Божественность Иисуса Христа. Мф. 1:18-23

Цель воплощения Христа. Мф. 1:21,23

Рождение Христа — исполнение пророчества. Мф. 1:22

Волхвы-мудрецы в поисках Христа. Мф. 2:1-2,9-11

Ирод восстает против Христа

Божий промысел

Бегство Иосифа и Марии с Младенцем в Египет. Мф. 2:13

Годы молчания Христа. Мф. 2:19-23

Иоанн Креститель. Мф. 3:1-6

Небесное Царство. Мф. 3:1-4

Жизнь Небесного Царства. Мф. 3:1-14

Грозная проповедь Иоанна Крестителя. Мф. 3:7-9

Плоды покаяния. Мф. 3:7-12

Крещение Святым Духом. Мф. 3:7-12

Крещение огнем. Мф. 3:7-12

Приготовление Царя к служению. Мф. 3:14-17

Искушение Иисуса Христа. Мф. 4:1-11

Первое искушение Христа. Мф. 4:3-4

Второе искушение Христа. Мф. 4:5-7

Третье искушение Христа. Мф. 4:8-10

Служение ангелов Христу. Мф. 4:12

Дьявол. Мф. 4:1-11

Борьба против плоти. Мф. 4:1-11 (Рим. 7:1-25)

Наша борьба с миром. Мф. 4:1-11

Начало служения Иисуса Христа. Мф. 4:12-13

Служение Христа в Галилее. Мф. 4:12-16

Служение Христа словом. Мф. 4:17

Призвание учеников. Мф. 4:18-22

Сила исцеляющего Христа. Мф. 4:23-25

Нагорная проповедь

«Блаженны нищие духом». Мф. 5:3

«Блаженны плачущие». Мф. 5:4

«Блаженны кроткие». Мф. 5:5

«Блаженны алчущие и жаждущие правды». Мф. 5:6

«Блаженны милостивые». Мф. 5:7

«Блаженны чистые сердцем». Мф. 5:8

Самая большая радость. Мф. 5:8

«Блаженны миротворцы». Мф. 5:9

«Блаженны изгнанные за правду». Мф.5:10-12

Христиане — соль земли. Мф. 5:13

Христиане — свет мира. Мф. 5:14-16

Христос и закон. Мф. 5:17-18

Подлинность Священного Писания

Каким ты хочешь видеть себя в Небесном Царстве? Мф. 5:19

Условие вхождения в Небесное Царство. Мф. 5:20

Кто убийца? Мф. 5:21-22

Гнев, оправдываемый Божьим Словом

Наши слова. Мф. 5:22

Что важнее: восстановить отношения или исповедаться в грехе? Мф. 5:23-24

Запретное желание. Мф. 5:27-30

Заповеди Ветхого и Нового Завета

Хирургическое вмешательство. Мф. 5:29-30

Клятва в Ветхом и Новом Завете

Старый закон «око за око и зуб за зуб». Мф. 5:38-42

Противиться ли злому? Мф. 5:39

Христианская любовь. Мф. 5:43-48

Что движет верующим в его служении Богу. Мф. 6:1-4

Правильный способ творения милостыни. Мф. 6:1-4

Молитва. Мф. 6:5-8

Предисловие к молитве «Отче наш»

Является ли Бог твоим Отцом?

«Да святится имя Твое». Мф. 6:9

«Да приидет Царствие Твое». Мф. 6:10

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мф. 6:10

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Мф. 6:11

«Прости нам долги наши». Мф. 6:12

«Как и мы прощаем должникам нашим». Мф. 6:12

«Избавь нас от лукавого». Мф. 6:13

Правильная цель поста. Мф. 6:16-18

Два сокровища. Мф. 6:19-21

Искаженный взгляд. Мф. 6:19-24

Можно ли служить двум господам?

Наши заботы. Мф. 6:25-34

Почему верующий не заботится о себе

Что ищет верующий? Мф. 6:34

Почему нам не дано права судить? Мф. 7:1

Почему мы не должны судить брата? Мф. 7:2-5

Правильное духовное суждение. Мф. 7:6

Преимущество молитвы. Мф. 7:7-11

Золотое правило. Мф. 7:12

Жизнь на распутье. Мф. 7:13-14

Лжепророки. Мф. 7:15-20

Как распознавать лжепророков. Мф. 7:16-20

Почему Бог позволяет появляться лжепророкам?

Пустые слова. Мф. 7:21-23

Правильное построение жизни. Мф. 7:24-27

Христос и Его проповедь. Мф. 7:28-29

Исцеление прокаженного. Мф. 8:1-4

Христос удивился вере сотника. Мф. 8:5-10

Чему можно удивиться на небесах? Мф. 8:11-12

Исцеление тещи Петра. Мф. 8:14-15

С чем Христос взошел на крест? Мф. 8:16-17

Цена следования за Христом. Мф. 8:19-20

Трагедия неиспользованной возможности. Мф. 8:21-22

Следование за Христом и родители

Христос усмиряет бурю. Мф. 8:23-27

Уроки усмирения бури. Мф. 8:23-27

Исцеление бесноватых. Мф. 8:28-34

Усиление противостояния. Мф. 9:1-8

Христос прощает грехи. Мф. 9:1-8

Христос — друг грешников. Мф. 9:10-13

Опасность законничества. Мф. 9:14-17

Христос доступен всем. Мф. 9:18-25

Необыкновенное прикосновение. Мф. 9:20-22

Христос — победитель смерти. Мф. 9:23-25

Два слепых друга. Мф. 9:27-32

Опасная молитва. Мф. 9:35-38

Призвание учеников. Мф. 10:1-4

Первое благовествование учеников

Божьи дары нельзя купить. Мф. 10:8

Обеспечение учеников Христа. Мф. 10:9-10

Утраченная возможность. Мф. 10:13-14

Качества Божьих детей. Мф. 10:16

Источники гонений на верующих

Спасается ли человек гонениями?

Почему существуют гонения на верующих?

Идентификация и предназначение верующих. Мф. 10:24-25

Кого не должен бояться верующий и почему?

Кого должен бояться верующий и почему?

Христианство — не тайное учение. Мф. 10:27

Как мы доказываем нашу верность Христу. Мф. 10:32-33

Христос — великий Разделитель

Нести свой крест. Мф. 10:38-39

Чаша холодной воды. Мф. 10:40-42

Уточнение Иоанна Крестителя. Мф. 11:3

Можно ли соблазниться о Христе? Мф. 11:6

Отзыв Христа об Иоанне Крестителе. Мф. 11:7-11

Что делает верующего великим. Мф. 11:11

Восхищающий Небесное Царство. Мф. 11:12

Для чего человеку даны уши? Мф. 11:15-19

Последствия равнодушия. Мф. 11:20-24

Кому доступны Христовы тайны. Мф. 11:25-27

Благое приглашение. Мф. 11:27-30

Что означает принять в свое сердце Христа. Мф. 11:29-30

Христос и суббота. Мф. 12:1-8

Повод к конфликту, касающемуся субботы

Ответ Христа фарисеям о субботе. Мф. 12:1-8

В чем заблуждались фарисеи. Мф. 12:1-8

Христос в синагоге. Мф. 12:9

Исцеление сухорукого в субботу. Мф. 12:10-13

Опасное совещание. Мф. 12:14

Истинный портрет Христа-Мессии. Мф. 12:17-21

Упование народов. Мф. 12:21

Победа Христа над сатаной. Мф. 12:22-30

«Дом сильного». Мф. 12:29

Чью сторону ты выбираешь? Мф. 12:30

Прощающий Бог. Мф. 12:31-32

Хула на Святого Духа. Мф. 12:32

Наши слова — зеркало нашего сердца. Мф. 12:35-37

Христос не дал знамения фарисеям. Мф. 12:38-42

Опасность незанятого дома. Мф. 12:43-45

Истинные родственники Христа. Мф. 12:46-50

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