Согласно новейшим исследованиям, диалог об игре в шар написан в Риме в последние годы жизни Николая Кузанского, вероятнее всего, в 1462 г. и частично доработан там же в 1463 г.

У кардинала в этом сочинении два собеседника: в первой книге это «Иоанн, герцог Баварский» (п. 1), а во второй книге — «юный герцог Баварский Альберт» (п. 61). Установлено, что под первым именем фигурирует сын пфальцграфа Отто фон Мосбаха, который был племянником баварского герцога Альберта (Альбрехта) III Благочестивого, после смерти которого в 1460 г. он стал править вследствие малолетства прямых наследников герцога. Собеседнику кардинала во второй книге, сыну баварского герцога Альберта III Альберту IV Мюнхенскому, тогда только что исполнилось пятнадцать лет, а сопровождавшему его младшему брату Вольфгангу — одиннадцать с половиной лет. Иоанн был лишь немногим старше своего двоюродного брата Альберта; на момент посещения Рима ему определенно было меньше двадцати лет. Николай Кузанский был к тому времени намного старше их: ему уже перевалило за шестьдесят лет. Поэтому после игры он, усталый, что замечает и его собеседник (п. 1), садится в кресло, чтобы отдохнуть и побеседовать с гостями.

Николай Кузанский - Игра в шар - О видении Бога

Издательство Академический Проект, 2012. — 161 с.

ISBN 978-5-8291-1336-0

Николай Кузанский - Игра в шар - О видении Бога - Содержание

Предисловие [М.Л. Хорьков)

Игра в шар

Книга первая

Книга вторая

О видении Бога

Предисловие

1. О том, что эта кажимость во всесовершенном Боге есть совершенная истина

2. О том, что абсолютное видение охватывает все способы видения

3. Всё, что ни говорится о Боге, реально не различно

4. О том, что видение Бога именуется промыслом, благодатью и вечной жизнью

5. О том, как видение есть вкушение, искание, милосердие и действие

6. О видении лица

7. Каков плод видения лица и как его иметь

8. О том, что видеть для Бога значит любить, основывать, читать и хранить в себе всё

9. О том, что видение Бога всеобще и вместе частно, и каков путь к видению Бога

10. О том, что Бог видим по ту сторону совпадения противоположностей и его видение есть бытие

11. Как увидеть в Боге последовательность без последования

12. О видении невидимого, несотворенного творца

13. О том, что Бог предстает абсолютной бесконечностью

14. О том, что Бог свертывает в себе всё без инаковости

15. 0 том, что актуальная бесконечность есть единство, в котором изображение есть истина

16. 0 том, что, если бы Бог не был беспредельным, он не был бы пределом желания

17. О том, что в совершенстве Бога можно видеть только триединым

18. О том, что без триединства Бога не было бы счастья

19. О том, что Иисус есть соединение Бога и человека

20. Как понять в Иисусе сочетание божественной и человеческой природ

21. О том, что без Иисуса невозможно счастье

22. Как Иисус видит и действует

23. О том, что после смерти Иисуса его единение с жизнью сохранилось

24. О том, что Иисус есть слово жизни

25. О том, что Иисус полнота всего

Примечания переводчика

Николай Кузанский - Игра в шар - О видении Бога - Предисловие

Каждая из двух частей диалога представляет собой вполне законченную книгу со своей собственной сюжетной линией и тематикой. Очевидно, что они были написаны с временным промежутком как минимум в несколько месяцев. Игра в мяч — это единственное, что их объединяет.

В первой части внимание участников диалога концентрируется преимущественно на исследовании формы шара и шаровидности как таковой, а также специфики движения шара, бросаемого игроками. Этот шар — объект весьма интересный. В нем сделана полусферическая вмятина, вогнутая поверхность которой имеет меньший диаметр, чем у выпуклой поверхности большей полусферы, образующей внешнюю границу шара. Игра, в которую играет кардинал со своими гостями, заключается в том, что игроки бросают шар в цель, состоящую из девяти вписанных друг в друга концентрических кругов разного диаметра, стремясь при этом попасть как можно ближе к центру. Имея из-за своей формы смещенный центр тяжести, шар, брошенный игроком, будет двигаться не прямолинейно по линии броска, как шар без вмятины, а по спирали, и траектория его движения будет всякий раз зависеть от взаимного расположения выпуклой и вогнутой полусфер. А так как вариантов этого расположения может быть бесконечно много, то движение шара в описываемой игре всегда оказывается непредсказуемым, хотя и зависящим не от чистой случайности, но от броска конкретного игрока, от его умения, мастерства и, возможно, удачи. При этом, как замечает кардинал, «линии, описываемые движением одного и того же шара, различны и никогда не совпадают, все равно, бросает ли его тот же самый или другой человек». С чем его собеседник, видимо, изрядно набросавшийся шаров во время совместной игры, соглашается: «На опыте видим, что это явно так: шар ни разу не движется в точности как раньше» (п. 5)