Когда весной 2018 г. в СМИ появились первые намеки на то, что Патриарх Варфоломей может предпринять какие-то односторонние шаги интервенционистского типа в Украине, никто, даже наиболее пессимистично настроенные обозреватели, не могли поверить в то, что размах этих шагов будет настолько широким, разрушительным и откровенно антихристианским, каким он в конечном итоге оказался. Хотя канонические представления о Фанаре как о некоем «патриархате над всеми другими патриархатами», «центре мирового Православия», «абсолютном авторитете, не нуждающемся в чужом мнении» восходят к более ранним десятилетиям и даже столетиям, никто из истинно православных верующих не мог представить себе, что открытое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата может быть таким грубым, беспощадным, беспринципным.

На протяжении последних десятилетий православная каноническая система подвергалась в Константинополе коренному пересмотру и разрушению странными интерпретациями священных канонов Церкви, в которых вместо «первого среди равных» (primus inter pares) Фанар, по словам одного из важнейших современных идеологов новоримского папизма архиепископа Элпидофора (Ламбриниадиса), стал «первым без равных» (primus sine paribus).

За относительно короткое время мы стали свидетелями не только открытой агрессии Фанара в Украине, но и попыток Патриарха Варфоломея добиться признания своих претензий и решений другими Поместными Православными Церквами. Некоторые Церкви поддались идеологическому и политическому давлению, другие, например Русская и Сербская Церкви, выдержали этот натиск и оказали явное сопротивление нарушениям канонов. Таким образом, мы оказались в ситуации, когда неканонические притязания «Нового Рима» на свой якобы универсальный характер вызывали не признание его универсальной юрисдикции, а лишь разделение в Православии и связанную с ним эпохальную опасность для Православной Церкви.

Павел Владимирович Кузенков - Первенство Константинополя. Факты против мифов

М.: Издательский дом «Познание», 2022. — 192 с.

ISBN 978-5-6044876-7-9

Павел Владимирович Кузенков - Первенство Константинополя. Факты против мифов - Содержание

Предисловие

Канонический статус Константинополя и его интерпретация в Византии

Права на ставропигию: церковная традиция и претензии Фанара

Размышления о регламенте «Святого и Великого Собора», намеченного на Пятидесятницу сего года

О соборности подлинной и мнимой. Куда ведет экклезиология Критского «Великого Собора»?

Понимание «вселенскости» в православной традиции

Вселенский Патриарх: история одного титула

Библиография

Источники

Литература

Указатель

Резюме

Хрестоматия