Информационно-культурный центр «Русская эмиграция» приступает к изданию серии библиографических указателей «Знаменитые эмигранты России», отдельные выпуски которой будут посвящены выдающимся деятелям науки и культуры. Первый указатель серии посвящается Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (матери Марии) (1891-1945).

Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (мать Мария) в русской культуре XX века занимает особое место. Ее творчество весьма разнообразно. Она была поэтом, публицистом, религиозным философом, художником, общественным деятелем. К настоящему времени основная часть ее литературного и мемуарно-публицистического наследия опубликована; в архивах и у частных лиц во Франции и Великобритании хранится лишь часть ее переписки с современниками.

В связи с увеличением количества изданий сочинений матери Марии и числа публикаций о ней возникла потребность их учета. Попытки в этом направлении предпринимались и раньше, уже с конца 70-х годов, как в России, так и за рубежом. В основном это были библиографические списки в энциклопедических и биографических словарях — в работах В. Казака, В. Крейда, в «Литературной энциклопедии русского зарубежья», «Золотой книге русской эмиграции» и т. д. Наиболее полным указателем была работа А. Н. Шустова, биографа и исследователя творчества Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, вышедшая в 1994 г. (№ 683). Здесь получили отражение литературные, философские, публицистические и художественные ее произведения, а также произведения искусства. Широкий хронологический охват (с 1912 до 1993 г.) и приведение многообразных сведений, характеризующих каждую публикацию (указание авторского имени, отклики в печати и т. д.), отличают данную работу от других.

Е. Ю. Кузьмина-Караваева (Мать Мария) - Библиографический указатель произведений и критической литературы

Санкт-Петербург: ИКЦ «Русская эмиграция», 2002. – 161 с.

ISBN 5-88718-018-8

Е. Ю. Кузьмина-Караваева (Мать Мария) - Библиографический указатель произведений и критической литературы – Содержание