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Кузьмина-Караваева - Мать Мария - Библиографический указатель

Кузьмина-Караваева - Мать Мария - Библиографический указатель произведений и критической литературы
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy
Информационно-культурный центр «Русская эмиграция» приступает к изданию серии библиографических указателей «Знаменитые эмигранты России», отдельные выпуски которой будут посвящены выдающимся деятелям науки и культуры. Первый указатель серии посвящается Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (матери Марии) (1891-1945).
Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (мать Мария) в русской культуре XX века занимает особое место. Ее творчество весьма разнообразно. Она была поэтом, публицистом, религиозным философом, художником, общественным деятелем. К настоящему времени основная часть ее литературного и мемуарно-публицистического наследия опубликована; в архивах и у частных лиц во Франции и Великобритании хранится лишь часть ее переписки с современниками.
В связи с увеличением количества изданий сочинений матери Марии и числа публикаций о ней возникла потребность их учета. Попытки в этом направлении предпринимались и раньше, уже с конца 70-х годов, как в России, так и за рубежом. В основном это были библиографические списки в энциклопедических и биографических словарях — в работах В. Казака, В. Крейда, в «Литературной энциклопедии русского зарубежья», «Золотой книге русской эмиграции» и т. д. Наиболее полным указателем была работа А. Н. Шустова, биографа и исследователя творчества Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, вышедшая в 1994 г. (№ 683). Здесь получили отражение литературные, философские, публицистические и художественные ее произведения, а также произведения искусства. Широкий хронологический охват (с 1912 до 1993 г.) и приведение многообразных сведений, характеризующих каждую публикацию (указание авторского имени, отклики в печати и т. д.), отличают данную работу от других.

Е. Ю. Кузьмина-Караваева (Мать Мария) - Библиографический указатель произведений и критической литературы

Санкт-Петербург: ИКЦ «Русская эмиграция», 2002. – 161 с.
ISBN 5-88718-018-8

Е. Ю. Кузьмина-Караваева (Мать Мария) - Библиографический указатель произведений и критической литературы – Содержание

  • Предисловие
  • Произведения Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (матери Марии)
    • Избранное
    • Сборники
    • Публикации в сборниках
    • Публикации в периодических и продолжающихся изданиях
    • Изография
  • Критическая литература о Е. Ю. Кузьминой-Караваевой
  • Справочно-библиографические материалы
  • Образ Е. Ю. Кузьминой-Караваевой в художественной литературе и искусстве
    • Поэзия
    • Проза
    • Драматургия, кинодраматургия
    • Изобразительное искусство
  • Именной указатель
  • Указатель произведений
  • Краткая летопись жизни матери Марии
Views 219
Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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