Существует апокриф, относящийся ко II веку, он называется «Деяния Павла». В этом произведении так много нелепых легенд, что оно не представляет собой никакой исторической ценности. Вот лишь один пример: там рассказывается, что Павел был приговорен к растерзанию львами на арене римского цирка. Но этого в ту пору не могло быть! Во-первых, потому что Павел был римский гражданин, и по этой причине его не могли предать такой унизительной казни, а во-вторых, потому что в его время христиан зверям еще не бросали. Но мало того, дальше рассказывается о том, как он подружился с этим самым львом, который должен был растерзать его, и даже крестил его.

Об этом апокрифе не стоило и упоминать, если бы не одно обстоятельство: там приводится портрет апостола. В этих «Деяниях» рассказано, как некий человек по имени Онесифор, узнав о том, что Павел направляется в малоазий-ский город Иконий, вышел вместе с женой и детьми ему навстречу, желая принять его у себя в доме. Он никогда не видел апостола, но знал, как он выглядит, потому что его описал ему спутник Павла Тит. Онесифор стоял у дороги, вглядываясь в прохожих и сравнивая их с этим описанием.

Наконец он увидел Павла: это был человек невысокого роста, с лысой головой и кривоватыми ногами, со сросшимися на переносице бровями и горбатым носом. Сложение у него было крепкое, выражение лица дружелюбное, и оно казалось то лицом человека, то лицом ангела. Кроме этих последних слов, в которых есть несомненные ассоциации с первомучеником Стефаном (см. Деян 6.15), портрет поражает своим реализмом и полным отсутствием идеализации, так что многие ученые задаются вопросом, не сохранилось ли здесь отголосков древней достоверной традиции. Другие, правда, сомневаются в этом, указывая на то, что автор, возможно, хотел указать на сходство Павла с великим греческим мудрецом Сократом.

Валентина Кузнецова - Апостол свободы

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОСНОВАННЫЙ ПРОТОИЕРЕМ АЛЕКСАНДРОМ МЕНЕМ

МОСКВА 2012

ISBN 978-5-87507-286-4

Валентина Кузнецова - Апостол свободы - Содержание

Апостол свободы

Встреча на дамасской дороге

Савл начинает проповедовать

Первое миссионерское путешествие

Второе миссионерское путешествие

Третье миссионерское путешествие

Путешествие в Рим

Павел - человек и пастырь

Павел - богослов

Судьба народа Израиля

Нравственные наставления

Отношение к обществу и к государству

Павел - автор писем