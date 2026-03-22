Мы привыкли к тому, что Деяния апостолов — это историческое произведение, целью которого является описание первых десятилетий существования Церкви. И это, несомненно, так. Первой и главной целью написания этой книги был рассказ о том, как возникла и развивалась раннехристианская Церковь. Действительно, в самом начале книги мы встречаем воскресшего Иисуса во время завершения Им Своего земного служения, когда Он поручает апостолам исполнить ту миссию, ради которой они были избраны.

Затем Иисус покидает этот мир, вознесясь на небеса. А вслед за этим, сорок дней спустя, в день Пятидесятницы, апостолы получают Святого Духа, дающего им силы и способность исполнить поручение Иисуса. Читая книгу дальше, мы узнаем о первых шагах маленькой христианской общины в Иерусалиме, о ее первых успехах и начале трений между нею и теми, кто не принял Иисуса как долгожданного обещанного Помазанника.

Валентина Николаевна Кузнецова - Деяния апостолов. Текст и комментарий

Москва: Общедоступный Православный Университет, Основанный Протоиереем Александром Менем, 2017 г. - 464 с.

ISBN 978-5-903612-39-0

Валентина Николаевна Кузнецова - Деяния апостолов. Текст и комментарий - Содержание

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИЙ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦЕРКВИ (1.1-2.27)

РЕЧЬ ПЕТРА В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ (2.14-42)

ЦЕРКОВЬ И ЕВРЕЙСКИЕ ВЛАСТИ (3.1-5.42)

ГОНЕНИЯ ВЕДУТ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЦЕРКВИ (6.1-9.31)

РЕЧЬ СТЕФАНА (7.1-53)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИППА (8.4-40)

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА (9.1-31)

НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ МИССИИ СРЕДИ ЯЗЫЧНИКОВ (9.32-12.25)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТРА (9.32-11.18)

УСПЕХИ И ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ (11.19-12.25)

ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВАРНАВЫ И ПАВЛА (13.1-14.28)

ИЕРУСАЛИМСКИЙ СОБОР (15.1-35)

ВТОРОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА 15.36-18.23)

ТЕТЬЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА 18.24-20.38)

АPECT ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМЕ (21.17-23.22)

ПАВЕЛ В КЕСАРИИ (23.23-26.32)

БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ