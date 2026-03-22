Валентина Николаевна Кузнецова - Евангелие от Иоанна – Комментарий

Общедоступный Православный университет, основанный протоиереем Александром Менем

Москва 2010, 475 стр.

Оформление и верстка: С. Е. Иванов

Евангелие от Иоанна – одно из самых загадочных и одновременно невероятно притягательных произведений Нового Завета. С одной стороны, оно завершает собой корпус Евангелий, а с другой, стоит особняком от синоптических Евангелий не только потому, что написано позже их, но и потому, что во многих отношениях сильно от них отличается.

Всякого, кто открывает это Евангелие, уже прочитав другие три, не может не поразить их несходство. И это несходство затрагивает язык, стиль, хронологию и т. д. Так, читая синоптиков, складывается впечатление, что земное служение Иисуса длилось не больше года, но у Иоанна Он по крайней мере трижды приходил в Иерусалим на праздник Пасхи, и, значит, Его служение продолжалось самое малое три года, если не более. В других Евангелиях Иисус призывает первыми Петра и Андрея, причем делает это по Своей инициативе. Но здесь за Иисусом последовали два человека, которые до этого были учениками Иоанна Крестителя, и имя одного из них – Андрей, а имя другого евангелист не сообщает. Нет здесь не только рассказа об избрании апостолов, но евангелист не употребляет даже самого слова «апостол». Те, кто следует за Ним, называются учениками. У синоптиков очень важна роль Петра: от имени всех апостолов Петр торжественно объявляет Иисусу, что они признали в Нем Мессию-Помазанника, прихода которого уже несколько столетий дожидался народ Божий. В Евангелии от Марка, как отчасти и в остальных Евангелиях, это важнейший момент, некий поворотный пункт.

Ведь именно после него Иисус сообщает ученикам, что Он должен будет умереть и воскреснуть и начинает их учить отдельно от народа, готовя к той великой миссии, которую они будут призваны исполнить после Его вознесения к Небесному Отцу. Но в 4-м Евангелии есть что-то весьма отдаленно напоминающее исповедание в Кесарии, которое никак не может быть кульминационным моментом (6.69). В первой половине Евангелия теме учеников частично посвящена первая глава, а затем их почти не видно и не слышно. Зато большую часть второй половины занимает беседа Иисуса с учениками во время последнего прощального ужина, которая у синоптиков практически отсутствует (главы 13-17).