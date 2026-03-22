Валентина Николаевна Кузнецова - Евангелие от Марка – Комментарий

Общедоступный Православный университет, основанный протоиереем Александром Менем.,

Отпечатано в типографии Благотворительного центра «Путь, Истина и Жизнь», Москва 2000, 317 стр.

Редактор: Ц. Г. Гурвиц

Оформление и верстка: С. Е. Иванов

ISBN 5-87507-255-5

Второе Евангелие традиционно носит имя Марка, хотя в самом тексте нет никаких указаний на автора, в отличие от некоторых других текстов Нового Завета (письма апостола Павла, Петра и др.). Самое древнее свидетельство о нем принадлежит Папию, епископу малоазийского города Иераполь, жившему в начале II века (примерно 130 г.). Его слова были сохранены церковным историком Евсевием Кесарийским (IV в.). Вот что говорит Папий со слов некоего старейшины, или старца (вероятно, Иоанна): «Марк, который был переводчиком Петра, старательно записал все, что он запомнил из сказанного и сделанного Господом, однако не но порядку. Ведь сам он не слушал Господа и не сопровождал Его, а лишь позже, как я сказал, сопровождал Петра, который излагал учение с целью удовлетворить потребности слушателей, а не для того, чтобы изложить по порядку слова Господа. Так что Марк ничуть не погрешил, описывая некоторые события так, как сохранил их в памяти. Ведь он заботился только об одном: ничего не пропустить из того, что он слышал, и ничего не исказить» (Церк. Ист. III, 39, 14-15).

Итак, согласно Папию, Марк, принадлежавший ко второму поколению христиан, записал не свои воспоминания, а воспоминания апостола Петра. Здесь важно обратить внимание на то, что отдельные эпизоды, за исключением рассказа о Страстях, могут располагаться не в хронологической последовательности. Это относится не только к перикопам (то есть небольшим законченным отрывкам), но и к речениям, которые у разных евангелистов иногда находятся в разных контекстах.

Кроме Папия, у нас есть и другие свидетельства. Юстин Мученик говорит о воспоминаниях Петра. Ириней Лионский (конец II века) сообщает, что Марк был учеником и переводчиком Петра, написавшим Евангелие после смерти Петра и Павла. Антимаркионов Пролог (160 – 180 гг.) говорит, что Марк, названный «короткопалым», был переводчиком Петра и написал Евангелие в Италии после смерти апостола. В отличие от Иринея и Пролога, Климент Александрийский говорит следующее: «Когда Петр публично проповедовал Слово и Духом возвещал Евангелие, то многие из бывших там просили Марка (давнего его спутника, помнившего все сказанное им) записать рассказанное Петром. Марк, написав Евангелие, передал его тем, кому оно было нужно. Узнав об этом, Петр не возражал, но и не проявил интереса» (Евсевий, Церк. Ист. VI, 14.6). Правда, в другом месте он добавляет, что Петр одобрил текст и разрешил его чтение во время литургических собраний (II, 15). Ориген (около 200 г.) тоже говорит о том, что Марк писал так, как наставлял его Петр.