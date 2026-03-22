Эта книга Иоанна начинается первым словом «апокалипсис», очень распространенным греческим словом. В светском языке оно означало «открытие» в самом разном смысле, но позже оно стало употребляться по большей части как слово религиозного словаря и практически всегда обозначало «откровение, которое дает Бог человечеству».

Такая литература возникла примерно за двести лет до написания Откровения Иоанна, но это его первое слово дало название всему корпусу апокалиптики как ранней, так и более поздней. Итак, эта литература существовала около трехсот лет (двести лет до нашей эры и сто лет после нашей эры). Она сменила собой пророческую литературу. Недаром кто-то из экзегетов даже сказало об апокалиптике, что она — дитя пророчества. Конечно, отдельные апокалиптические фрагменты встречаются у многих ветхозаветных пророков (у Исайи, Иезекииля, Иоиля и др.), но первой книгой, которая по праву может быть названа настоящим апокалипсисом, — это Книга Даниила. Именно она стала прототипом всей позднейшей литературы подобного рода.

М.: ИД «Жизнь с Богом», Храм свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине, ОПУ осн. прот. А. Менем, 2019. - 288 с.

ISBN 978-5-903612-42-0

Валентина Николаевна Кузнецова - Комментарий на Апокалипсис - Содержание

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИЙ

ПРОЛОГ. ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ (1.1-20)

ПИСЬМА СЕМИ ЦЕРКВАМ (2.1-3.22)

ВТОРОЕ ВИДЕНИЕ (4.1-22.6)

ВИДЕНИЕ НЕБЕСНОГО ТРОННОГО ЗАЛА (4.1-5.14)

СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ (6.1—8.5)

ВИДЕНИЕ ДВУХ ТОЛП (7.1-17)

ШЕСТЬ ТРУБ (8.6-11.14)

ИНТЕРЛЮДИЯ МЕЖДУ ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ ТРУБАМИ (10.1-11.14)

БОРЬБА ЦЕРКВИ С СИЛАМИ ЗЛА (12.1-14.2)

ЖЕНЩИНА, ДРАКОН И МЛАДЕНЕЦ (12.1-17)

ДВА ЗВЕРЯ (13.1-18)

ВИДЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО СУДА (14.6-20)

СЕМЬ ПОСЛЕДНИХ БЕДСТВИЙ (15.1-16.21)

СЕМЬ СОСУДОВ ГНЕВА БОЖЬЕГО (16.1-21)

ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА (17.1-19.5)

ГИБЕЛЬ ВАВИЛОНА (18.1-24)

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА (19.6 -20.15)

НОВЫЕ НЕБЕСА И НОВАЯ ЗЕМЛЯ (21.1-22.5)

ЭПИЛОГ. ХРИСТОС СКОРО ПРИДЕТ! (22.6-21)

Библиография