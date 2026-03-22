Валентина Николаевна Кузнецова – Первое письмо христианам Коринфа – Комментарий

Общедоступный Православный университет, основанный протоиереем Александром Менем

Москва 2007, 300 стр.

Оформление и верстка: С. Е. Иванов

ISBN 978-5-87507-279-6

Апостол написал коринфянам письмо из Эфеса, где во время третьего миссионерского путешествия располагался центр его проповеднической деятельности. Причиной написания письма послужили, во-первых, сведения, сообщенные ему рабами, принадлежавшими некоей богатой женщине Хлое, о том, что в церкви появились соперничающие между собой группировки. Кроме того, они рассказали Павлу о нескольких вопиющих случаях безнравственного поведения членов общины.

Спустя короткое время к Павлу в Эфес прибыли представители коринфской церкви, которое передали ему письмо, содержавшее целый ряд вопросов. По этой причине Павел написал письмо и отправил в Коринф своего друга и помощника Тимофея, который должен был доставить общине его письмо.

Среди других писем Павла письмо в Коринф отличается наибольшим разнообразием обсуждаемых тем. На первый взгляд, они даже кажутся не связанными друг с другом. В письме нет традиционного деления на две части, характерного для большей части писем Павла: теоретической, или богословской, и практической, или увещевательной. Именно эта особенность письма, а также разнообразие его тем стали причиной того, что некоторые комментаторы усомнились в его цельности и сочли его составленным из ряда более коротких текстов. Но тщательный литературный анализ показал ошибочность подобных взглядов. Большинством ученых цельность письма не подвергается сомнению. Хотя темы очень отличаются друг от друга и не имеют жесткой связи, все они объединены главной богословской идеей – идеей единства Церкви. Апостол демонстрирует, как недостойное поведение его адресатов (разврат, гордость, увлечение духовностью, низкая оценка тела и т. д.) может стать опасным для единства, так как оно не созидает, а разрушает Церковь. Ведь христиане – это одно тело: те, кто входит в это тело, должны любить друг друга, иначе они перестанут быть телом. Они – тело Христа и, будучи телом Христа, должны жить новой жизнью и перестать грешить. Павел в своих ответах устанавливает главную причину всех бед и изъянов коринфской церкви: у них мало любви. Этим объясняются и раздоры, и тяжбы, и неуважение брака, и превозношение друг перед другом духовностью и дарами, и беспорядок во время собраний, и сохранение социальных различий во время евхаристических трапез.

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

1.1-3 ПРИВЕТСТВИЕ

1.4-9 БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА

ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ (1.10-4.21)

1.10-17 РАЗДОРЫ И ГРУППИРОВКИ В ЦЕРКВИ

1.18-25 ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХ МУДРОСТЕЙ

1.26-31 БОЖЬЯ МУДРОСТЬ И ИЗБРАНИЕ КОРИНФЯН

2.1-5 МУДРОСТЬ И ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПАВЛА

2.6-16 МУДРОСТЬ ДЛЯ ДУХОВНО ЗРЕЛЫХ

3.1-4 ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ КОРИНФЯН

3.5-17 ТРИ МЕТАФОРЫ ЦЕРКВИ

3.18-23 ВСЕ ВАШЕ

4.1-5 ТРИ ВИДА СУДА

4.6-13 ХАРАКТЕРИСТИКИ АПОСТОЛА

4.14-21 ПРИЗЫВ АПОСТОЛА

НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЩИНЕ (5.1-6.20)

5.1-13 РАЗВРАТ

6.1-11 СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

6.12-20 НЕДОПУСТИМОСТЬ РАЗВРАТА

ОТВЕТЫ НА КОРИНФСКОЕ ПИСЬМО (7.1-16.12).

БРАК, БЕЗБРАЧИЕ, РАЗВОД (7.1-40)

О ПИЩЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ЯЗЫЧЕСКИМ БОГАМ (8.1-11.1)

ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ХРИСТИАНСКИХ СОБРАНИЙ (11.2-34)

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ В ЦЕРКВИ (12.1-14.40)

О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ (15.1-58)

ЗАВЕРШЕНИЕ ПИСЬМА (16.1-24)

16.1-4 СБОР СРЕДСТВ

16.5-12 ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ ПАВЛА

16.13-24 ЗАВЕРШЕНИЕ ПИСЬМА И ПРИВЕТЫ

БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ