Кузнецова - Письма апостола Павла: Титу и 1-2 Тимофею

Название «Пастырские письма» появилось в XVIII веке. Цель такого наименования — обозначить группу из трех писем, автором которых назывался апостол Павел, а адресатами его ближайшие помощники Тимофей и Тит. Это два письма Тимофею и одно Титу. Хотя они адресованы конкретным лицам, тем не менее это не личные письма, потому что их содержание — советы и наставления, как исполнять пастырские обязанности в христианских общинах. В этом письма отличаются от Письма Филемону, которое действительно является частным письмом по личному вопросу. В Пастырских письмах автор дает указания, как провести точную черту между ортодоксией и ересью, он настаивает на том, что «правильно» верующие христиане должны отделиться от еретиков и крепко держаться той традиции, которую им передал Павел. Ведь апостол видит в Тимофее и в Тите своих преемников, особенно потому, что он сознает, особенно во 2-м Письме Тимофею, приближение мученической кончины (4.6-8). Здесь отражено изменение атмосферы в Церкви. Как говорил известный библеист Раймонд Браун, «если новозаветным символом миссионерства является рыбак, то символом заботы о тех, кто уловлен миссионерами, является пастырь».
Письма объединяет в одну группу очень большое сходство в содержании (борьба с лжеучениями, назначение старейшин, епископов и диаконов, советы и распоряжения, касающиеся жизни Церкви), у них также очень похожи форма, язык, словарь и стиль. Но они резко отличаются от других писем, в адресе которых стоит имя Павла. Вот почему не утихают споры об аутентичности писем: действительно ли они написаны Павлом или эти письми псевдонимные? Ведь различия настолько значительны, что не могут не броситься в глаза, и в наше время большинство ученых отказываются признавать их письмами апостола. Кстати, это в той или иной степени признают даже православные исследователи, обычно придерживающиеся более консервативных взглядов. Так, например, епископ Кассиан (Безобразов) говорит, что возникает ощущение нового этапа в жизни Церкви: нужно бережно хранить, блюсти и назидать то, что уже начинает восприниматься как сокровищница первоначального Предания.
Кузнецова Валентина - Письма апостола Павла: Титу и 1-2 Тимофею. Перевод и комментарий
М.: ОПУ осн. прот. А. Менем, 2019. 272 с.
ISBN 978-5-903612-44-4
ПАСТЫРСКИЕ ПИСЬМА
ОБЩЕЕ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
ПИСЬМО ТИТУ
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
ЗДРАВОЕ УЧЕНИЕ (1.5-16)
1.5-9 Качества старейшин
Экскурс: Старейшины
1.10-16 Лжеучителя
ПРОПОВЕДЬ ЗДРАВОГО УЧЕНИЯ (2.1-15)
2.1-10 Наставления верующим разного возрста и социального положения
2.11-15 Дожидайтесь Господа
Экскурс: Божья доброта
3.1-8а Поведение христиан в языческом окружении
3.86-11 Дела, а не слова
ЗАВЕРШЕНИЕ ПИСЬМА (3.12-15)
ПЕРВОЕ ПИСЬМО ТИМОФЕЮ
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
ПОРУЧЕНИЯ ТИМОФЕЮ (1.3-4.16)
ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩИНЫ (5.1-6.10)
5.1-2 Церковь как семья
5.3-16 Забота о вдовах
5.17-25 Наставления о старейшинах
6.1-2а Наставления рабам
6.26-5 Приверженцы ложного учения
6.6-10 Истинное богатство
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ (6.11-19)
ВТОРОЕ ПИСЬМО ТИМОФЕЮ
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
ПРИМЕР ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ (1.3-3.17)
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ (4.1-22)
БИБЛИОГРАФИЯ
СОКРАЩЕНИЯ
