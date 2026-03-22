Кузнецова - Письма апостола Павла: Титу и 1-2 Тимофею

Название «Пастырские письма» появилось в XVIII веке. Цель такого наименования — обозначить группу из трех писем, автором которых назывался апостол Павел, а адресатами его ближайшие помощники Тимофей и Тит. Это два письма Тимофею и одно Титу. Хотя они адресованы конкретным лицам, тем не менее это не личные письма, потому что их содержание — советы и наставления, как исполнять пастырские обязанности в христианских общинах. В этом письма отличаются от Письма Филемону, которое действительно является частным письмом по личному вопросу. В Пастырских письмах автор дает указания, как провести точную черту между ортодоксией и ересью, он настаивает на том, что «правильно» верующие христиане должны отделиться от еретиков и крепко держаться той традиции, которую им передал Павел. Ведь апостол видит в Тимофее и в Тите своих преемников, особенно потому, что он сознает, особенно во 2-м Письме Тимофею, приближение мученической кончины (4.6-8). Здесь отражено изменение атмосферы в Церкви. Как говорил известный библеист Раймонд Браун, «если новозаветным символом миссионерства является рыбак, то символом заботы о тех, кто уловлен миссионерами, является пастырь».

Письма объединяет в одну группу очень большое сходство в содержании (борьба с лжеучениями, назначение старейшин, епископов и диаконов, советы и распоряжения, касающиеся жизни Церкви), у них также очень похожи форма, язык, словарь и стиль. Но они резко отличаются от других писем, в адресе которых стоит имя Павла. Вот почему не утихают споры об аутентичности писем: действительно ли они написаны Павлом или эти письми псевдонимные? Ведь различия настолько значительны, что не могут не броситься в глаза, и в наше время большинство ученых отказываются признавать их письмами апостола. Кстати, это в той или иной степени признают даже православные исследователи, обычно придерживающиеся более консервативных взглядов. Так, например, епископ Кассиан (Безобразов) говорит, что возникает ощущение нового этапа в жизни Церкви: нужно бережно хранить, блюсти и назидать то, что уже начинает восприниматься как сокровищница первоначального Предания.

М.: ОПУ осн. прот. А. Менем, 2019. 272 с.

ISBN 978-5-903612-44-4

Кузнецова Валентина - Письма апостола Павла: Титу и 1-2 Тимофею. Перевод и комментарий - Содержание

ПАСТЫРСКИЕ ПИСЬМА

ОБЩЕЕ КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ПИСЬМО ТИТУ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ЗДРАВОЕ УЧЕНИЕ (1.5-16)

1.5-9 Качества старейшин

Экскурс: Старейшины

1.10-16 Лжеучителя

ПРОПОВЕДЬ ЗДРАВОГО УЧЕНИЯ (2.1-15)

2.1-10 Наставления верующим разного возрста и социального положения

2.11-15 Дожидайтесь Господа

Экскурс: Божья доброта

3.1-8а Поведение христиан в языческом окружении

3.86-11 Дела, а не слова

ЗАВЕРШЕНИЕ ПИСЬМА (3.12-15)

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ТИМОФЕЮ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ПОРУЧЕНИЯ ТИМОФЕЮ (1.3-4.16)

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩИНЫ (5.1-6.10)

5.1-2 Церковь как семья

5.3-16 Забота о вдовах

5.17-25 Наставления о старейшинах

6.1-2а Наставления рабам

6.26-5 Приверженцы ложного учения

6.6-10 Истинное богатство

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ (6.11-19)

ВТОРОЕ ПИСЬМО ТИМОФЕЮ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ПРИМЕР ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ (1.3-3.17)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ (4.1-22)

БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ