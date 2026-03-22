Письмо эфесянам принадлежит к письмам, которые, наряду с Письмом римлянам, оказали наибольшее влияние на развитие христианского богословия, особенно учения о Церкви. Оно относится к числу так называемых «писем из уз», то есть написано в тюрьме, хотя точное место заключения неизвестно. Это может быть Рим или Кесария Приморская. Чаще всего местом написания называется Рим, где апостол Павел дожидался суда римского императора не менее двух лет. Письмо очень высоко ценилось в Церкви и было рано включено в состав Павловых писем. Древнейшие рукописи, в которых оно содержится и названо принадлежащим Павлу, относятся ко II—III векам.

Но вместе с тем это письмо оказывается одним из самых загадочных текстов Нового Завета, хотя и не в том смысле, что в нем много трудных или непонятных мест. Впрочем, христианский богослов Ориген говорил, что Павел «нагромоздил в нем больше темных идей и тайн, не известных векам, чем во всех остальных письмах». И все же в целом письмо более или менее понятно. Вопросы, из-за которых не прекращаются споры, касаются отнюдь не богословия, а чисто внешних вещей. Их можно свести к трем основным, а именно: а) кто написал это письмо? 6) кому оно было написано? в) когда оно было написано? Три эти проблемы так тесно переплетены друг с другом, что их трудно рассматривать по отдельности.

Валентина Кузнецова - Письмо апостола Павла церкви в Эфесе - Перевод и комментарий - Содержание

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИЙ

ПРИВЕТСТВИЕ (1.1-2)

Экскурс: Христос

КОРПУС ПИСЬМА (1.3-6.20)

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА (1.3-3.21)

ПРИЗЫВЫ И НАСТАВЛЕНИЯ (4.1-6.20)

ПРАВИЛА ЖИЗНИ В ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ (5.21-6.9)

ДУХОВНАЯ БИТВА СО ЗЛОМ (6.10-20)

ЗАВЕРШЕНИЕ ПИСЬМА (6.21-24)

БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ

КНИГИ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА