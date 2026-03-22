Кузнецова - Письмо христианам Рима Апостола Павла

Переводить Письмо римлянам я начала очень давно, еще когда я знала о Павле, его письмах и богословии совсем немного, можно сказать, ничего. К тому же комментариев, монографий и статей, посвященных письмам и богословским взглядам апостола, у нас в стране практически не было. Теперь, когда я вспоминаю то время, я удивляюсь своей дерзости, если не сказать нахальству. Объяснить их можно только полным неведением той невероятной сложности, которую представляют письма Павла, в особенности же Письмо римлянам. Да я и бы и не решилась на такое дело... Но у меня был помощник, о котором можно только мечтать. Это отец Александр Мень.

Назвать его помощником слишком мало. Он не только не стал меня отговаривать от этой труднейшей задачи, но всячески поощрял и помогал. Он приносил мне книги, разбирал вместе со мной сложные места в тексте. Какие-то места становились кристально ясными, а какие-то, на первый взгляд простые, оказывались настоящей загадкой. Но отец Александр никогда не стеснялся сказать, что он чего-то не знает или не понимает. Я помню, как часто он восклицал, когда мы доходили до очередного непонятного отрывка: «Теперь Вы понимаете, почему я не написал книгу об апостоле Павле!» Как много часов я провела с этим текстом у отца в его маленькой комнатке в церковной сторожке. А сколько раз, когда у него совершенно не было времени и он спешил куда-то по делам, я с кипой карточек, на которых были написаны мои к нему вопросы, ездила с ним в электричке. И сколько при этом было разговоров, и напрямую касающихся этого письма и жизни апостола, и, казалось бы, посторонних, но серьезных, глубоких, а иногда полных юмора. Можно без преувеличения сказать, что перевод и частично комментарий сделаны мной в соавторстве с отцом Александром. В общем, если не роман, то повесть, основанную на событиях, связанных с переводом Письма римлянам, можно было бы точно написать... С трудом верится, что почти через тридцать лет мной написан комментарий на Письмо римлянам, хотя теперь, после того как я прослушала академический курс по этому письму, прочитала огромное количество книг, посвященных этому письму, сама уже много лет читаю лекции и к тому же написала два комментария на другие письма — на Письмо галатам и 1-е Письмо коринфянам, я понимаю, как много трудных и необъяснимых мест осталось и о них идут среди ученых бесконечные споры... Но важно знать не только ответы, важно понимать, что есть нерешенные вопросы. Значит, есть надежда, что в конце концов на них найдется ответ. Ведь без вопросов нет ответов! И умению понять это я тоже обязана отцу Александру. Светлая ему память, бесконечная благодарность и любовь!

Валентина Кузнецова - Письмо христианам Рима Апостола Павла - Комментарий

М.: ОПУ осн. прот. А. Менем, 2013. —368 с.

Валентина Кузнецова - Письмо христианам Рима Апостола Павла - Комментарий - Содержание

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ. ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ. ВСТУПЛЕНИЕ (1.1-17)

ВСЕОБЩАЯ ГРЕХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПЕРЕД БОГОМ (1.18-3.20)

ВИНА ЕВРЕЕВ ПЕРЕД БОГОМ (2.1-19)​

СПАСЕНИЕ ОТ БОГА (3.21-8.39)

ПРИМЕР С АВРААМОМ (4.1-25)

НОВАЯ ЖИЗНЬ В ХРИСТЕ (5.1-8.39)

СВОБОДА ОТ ПЛОТИ (8.1-30)

СУДЬБЫ НАРОДА ИЗРАИЛЯ (9.30-11.36)

СПАСЕНИЕ ИЗРАИЛЯ (11.11-32)

ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА (12.1-15.13). НОВАЯ ЖИЗНЬ В ЕДИНЕНИИ С ХРИСТОМ (12.1-21)

ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ (15.14-33)

БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ