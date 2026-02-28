Квартерман - Орудия Духа

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Клей Квартерман - Орудия Духа - Новый взгляд на духовные дары

Пер. с англ.

Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2011г., 130 стр.

Tools of the Spirit. Re-Forming Your Spiritual Gifts Clayton E. Quarterman, Ph.D.

Клей Квартерман - Орудия Духа - Новый взгляд на духовные дары - Оглавление

Введение

  • 1. Необходимость в духовных дарах

  • 2. Орудия труда

  • 3. Чистые дары

  • 4. Верные соработники

  • 5. Пренебрежение дарами

  • 6. Перестали ли проявляться некоторые дары?

  • 7. Дары, которые Иисус дал Своей Невесте

  • 8. Порядок, в котором духовные дары перечислены в Новом Завете

  • 9. Функциональный подход к дарам

  • 10. Богословские различия и духовные орудия

  • 11. Разработка новых духовных орудий

  • 12. Библейские тексты о духовных дарах

  • 13. Анализ перечней даров

  • 14. Различия между дарами

  • 15. Роль пастыря

  • 16. Пастырский пример

  • 17. Духовные церкви

  • 18. Используйте духовные дары!

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Перечень в порядке русского алфавита

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Перечень в порядке греческого алфавита

ПРИЛОЖЕНИЕ В: Перечень в порядке английского алфавита

ПРИЛОЖЕНИЕ Г: Порядок, в котором дары перечислены в Библии

ПРИЛОЖЕНИЕ Д: Различия между дарами

ПРИЛОЖЕНИЕ Е: Свод перечней даров

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: Разработайте собственный «духовный инструментарий»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: «Духовный инструментарий»

ПРИЛОЖЕНИЕ И: Оценочная таблица к опроснику по «духовному инструментарию»

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

