Квитко - Уроки вживания. Очерки психологии иммиграции

На заданный в заглавии раздела вопрос нет и, вероятно, не может быть точного ответа, даже если говорим не о массовой эмиграции, а об отдельной личности, покидающей страну своего рождения и постоянного проживания. Однако, несмотря на всю в некотором роде бессмысленность или «безответность» заданного в заголовке вопроса, имеется, кроме естественного любопытства, насущная потребность в гипотезах, предположениях относительно причин и мотивов эмиграции, хотя бы из чисто практического интереса к попытке обуздания хаотических, фактически неуправляемых потоков миграции в современном мире, поскольку эта проблема в конце двадцатого столетия — начале двадцать первого приобрела в буквальном смысле вселенский масштаб. С. Хантингтон говорит о 100 миллионах легальных международных мигрантов в 1990 году. Кроме того, переселенцами являются многочисленные нелегальные мигранты и беженцы.

И, по-видимому, численность перемещающегося населения постоянно увеличивается. Однажды запущенный процесс невозможно остановить, хотя такие попытки имеются. Речь сейчас уже идет о «глобальном миграционном кризисе». Массы разных народов перемещаются из стран и с континентов в поисках, надо думать, лучшей в их представлениях жизни. Понятно, что такое переселение влечет за собой как демографические, так и социально-экономические последствия, которые, к сожалению, не просчитываются и не прогнозируются, как показывает реальность, а следовательно, не управляются, не регулируются. Конечно, вполне можно допустить и непознаваемость, и непредсказуемость миграционных процессов. Исходя из опыта собственных наблюдений, могу назвать несколько различных по происхождению побудительных сил, толкающих людей к эмиграции. Разумеется, эти силы проявляются по-разному в зависимости от особенностей популяции и той среды, которую намереваются покинуть потенциальные эмигранты. Каковы причины, ведущие к формированию побуждения к эмиграции, вряд ли стоит определять, поскольку мы можем обнаружить лишь их отражение в объяснениях самих эмигрирующих и тех исследователей, которые пытаются пролить свет на эти причины.