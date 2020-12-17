Квитко - Уроки вживания. Очерки психологии иммиграции
В кинематографической традиции последнего времени обычным является то, что, предваряя выход кинофильма на экраны кинотеатров, выпускается трейлер. Собственно говоря, это короткометражная лента, которая показывает некоторые самые «острые моменты», призванные вызвать интерес к самому фильму. Видя в подобном продукте некоторый смысл и следуя этой традиции в другом жанре, предваряя собственно Очерки, предлагаю то, что может напоминать трейлер. Разумеется, как и в любом подобном продукте, из содержания предлагаемых Очерков берутся наиболее характерные слова или фразы, соответствующие теме конкретного Очерка. Можно отнестись к моему трейлеру и как к меню, в котором обозначены «блюда» / темы, предлагаемые в очерках об иммиграции. Далее отмечаются основные моменты каждого из Очерков.
Квитко Владимир - Уроки вживания. Очерки психологии иммиграции
Прага : Animedia Company, 2020. — 262 с.
ISBN 978-80-7499-388-6
Квитко Владимир - Уроки вживания. Очерки психологии иммиграции - Содержание
- Предисловие
- Очерк 1. Что гонит людей по миру?
- Очерк 2. Из эмигрантов в иммигранты
- Очерк 3. Расставание с прошлым
- Очерк 4. Мы и Они
- Очерк 5. Спасибо всем
- Очерк 6. Правила выживания
- Очерк 7. Модус счастливой жизни
- Очерк 8. Найти свой путь
- Очерк 9. Проблемы занятости
- Очерк 10. Отцы и дети в иммиграции
- Очерк 11. Возвращение блудного сына
- Очерк 12. И старые, и новые репатрианты
Послесловие
Квитко Владимир - Уроки вживания. Очерки психологии иммиграции - Что гонит людей по миру?
На заданный в заглавии раздела вопрос нет и, вероятно, не может быть точного ответа, даже если говорим не о массовой эмиграции, а об отдельной личности, покидающей страну своего рождения и постоянного проживания. Однако, несмотря на всю в некотором роде бессмысленность или «безответность» заданного в заголовке вопроса, имеется, кроме естественного любопытства, насущная потребность в гипотезах, предположениях относительно причин и мотивов эмиграции, хотя бы из чисто практического интереса к попытке обуздания хаотических, фактически неуправляемых потоков миграции в современном мире, поскольку эта проблема в конце двадцатого столетия — начале двадцать первого приобрела в буквальном смысле вселенский масштаб. С. Хантингтон говорит о 100 миллионах легальных международных мигрантов в 1990 году. Кроме того, переселенцами являются многочисленные нелегальные мигранты и беженцы.
И, по-видимому, численность перемещающегося населения постоянно увеличивается. Однажды запущенный процесс невозможно остановить, хотя такие попытки имеются. Речь сейчас уже идет о «глобальном миграционном кризисе». Массы разных народов перемещаются из стран и с континентов в поисках, надо думать, лучшей в их представлениях жизни. Понятно, что такое переселение влечет за собой как демографические, так и социально-экономические последствия, которые, к сожалению, не просчитываются и не прогнозируются, как показывает реальность, а следовательно, не управляются, не регулируются. Конечно, вполне можно допустить и непознаваемость, и непредсказуемость миграционных процессов. Исходя из опыта собственных наблюдений, могу назвать несколько различных по происхождению побудительных сил, толкающих людей к эмиграции. Разумеется, эти силы проявляются по-разному в зависимости от особенностей популяции и той среды, которую намереваются покинуть потенциальные эмигранты. Каковы причины, ведущие к формированию побуждения к эмиграции, вряд ли стоит определять, поскольку мы можем обнаружить лишь их отражение в объяснениях самих эмигрирующих и тех исследователей, которые пытаются пролить свет на эти причины.
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