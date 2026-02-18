Корейская мифология — это живая традиция, в которой боги живут бок о бок с людьми, а духи предков оберегают домашний очаг. Кёндок Ли приглашает читателя в путешествие от сотворения мира Небесным владыкой Хванином до трагической и величественной истории принцессы Пари — первой шаманки, преодолевшей границы миров ради спасения родителей.
Автор объясняет, как формировалась корейская идентичность через мифы о героях-основателях, таких как Тангун, и как вера в духов природы определяла быт корейцев на протяжении тысячелетий. Это книга о поиске гармонии, о сыновней почтительности и о невидимых нитях, связывающих мир живых с миром духов.
Кёндок Ли - Корейские мифы. От Небесного владыки и принцессы Пари до королей - драконов и духов - хранителей
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 272 с..
ISBN 978-5-00195-355-5
Кёндок Ли - Корейские мифы. От Небесного владыки и принцессы Пари до королей - драконов и духов - хранителей - Содержание
Предисловие научного редактора
Введение
Глава 1. Начало мира в корейской мифологии
Глава 2. Путешествие на край света - в страну Вончхонган
Глава 3. Богиня судьбы Камынчжан
Глава 4. Как богиня чадородия покорила духа оспы
Глава 5. Принцесса Пари: от отвержения к самоотречению
Глава 6. Чачхонби: пример воли и целеустремленности
Глава 7. Чужаки в корейских мифах
Глава 8. Дом - жилище мифических духов
Глава 9. Долгожитель Со Саман
Глава 10. Как Канним стал гонцом из загробного мира
Послесловие
Имена и названия
Список литературы для дальнейшего чтения
Источники иллюстраций
