Корейская мифология — это живая традиция, в которой боги живут бок о бок с людьми, а духи предков оберегают домашний очаг. Кёндок Ли приглашает читателя в путешествие от сотворения мира Небесным владыкой Хванином до трагической и величественной истории принцессы Пари — первой шаманки, преодолевшей границы миров ради спасения родителей.

Автор объясняет, как формировалась корейская идентичность через мифы о героях-основателях, таких как Тангун, и как вера в духов природы определяла быт корейцев на протяжении тысячелетий. Это книга о поиске гармонии, о сыновней почтительности и о невидимых нитях, связывающих мир живых с миром духов.

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 272 с..

ISBN 978-5-00195-355-5

Кёндок Ли - Корейские мифы. От Небесного владыки и принцессы Пари до королей - драконов и духов - хранителей - Содержание

Предисловие научного редактора

Введение

Глава 1. Начало мира в корейской мифологии

Глава 2. Путешествие на край света - в страну Вончхонган

Глава 3. Богиня судьбы Камынчжан

Глава 4. Как богиня чадородия покорила духа оспы

Глава 5. Принцесса Пари: от отвержения к самоотречению

Глава 6. Чачхонби: пример воли и целеустремленности

Глава 7. Чужаки в корейских мифах

Глава 8. Дом - жилище мифических духов

Глава 9. Долгожитель Со Саман

Глава 10. Как Канним стал гонцом из загробного мира

Послесловие

Имена и названия

Список литературы для дальнейшего чтения

Источники иллюстраций