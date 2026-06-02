Кырлежев - Религиозное и светское

Книга Александра Кырлежева посвящена анализу одной из ключевых дихотомий новоевропейской культуры — соотношению религиозного и светского — и ее трансформациям от эпохи модерна к постсекулярному времени. Автор исследует, как с приходом модерна светское, пытаясь вытеснить религию, само превращалось в квазирелигиозную конструкцию, а религиозное сопротивлялось маргинализации.

Вторая часть книги отражает более чем двадцатилетнюю дискуссию о постсекулярном в отечественном и международном интеллектуальном пространстве. Отношения религиозного и светского рассматриваются здесь в контексте прав человека, публичной сферы, культурных и политических конфликтов позднего модерна.

Кырлежев Александр – Религиозное и светское – Постсекулярность и драматика модерна

Кырлежев, Александр. Религиозное и светское: Постсекулярность и драматика модерна / Александр Кырлежев. — М.: Новое литературное обозрение, 2026. — (Studia religiosa).

ISBN 978-5-4448-2953-0

Кырлежев Александр – Религиозное и светское – Содержание