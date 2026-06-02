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Кырлежев - Религиозное и светское

Кырлежев - Религиозное и светское
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (33 books)

Книга Александра Кырлежева посвящена анализу одной из ключевых дихотомий новоевропейской культуры — соотношению религиозного и светского — и ее трансформациям от эпохи модерна к постсекулярному времени. Автор исследует, как с приходом модерна светское, пытаясь вытеснить религию, само превращалось в квазирелигиозную конструкцию, а религиозное сопротивлялось маргинализации.

Вторая часть книги отражает более чем двадцатилетнюю дискуссию о постсекулярном в отечественном и международном интеллектуальном пространстве. Отношения религиозного и светского рассматриваются здесь в контексте прав человека, публичной сферы, культурных и политических конфликтов позднего модерна.

Кырлежев Александр – Религиозное и светское – Постсекулярность и драматика модерна

Кырлежев, Александр. Религиозное и светское: Постсекулярность и драматика модерна / Александр Кырлежев. — М.: Новое литературное обозрение, 2026. — (Studia religiosa).
ISBN 978-5-4448-2953-0

Кырлежев Александр – Религиозное и светское – Содержание

  • Сведения о книге

  • Предисловие

  • Часть I. «Религиозное» и «светское» в религиоведческой и теологической перспективах

    • Введение

    • Светское древнее и новое

    • Талал Асад об «антропологии секуляризма»

    • Джон Милбанк об изобретении «светского»

    • Чарльз Тейлор о специфике «секулярного века»

    • История «изобретения религии» на Западе

    • Как понимать религию?

    • Вопрос о теологической интерпретации «светского»

    • Вопрос о свободе

    • Теологический взгляд на «изобретенную религию» модерна

    • Дифференциация

    • Альтернативная концептуализация дихотомии религиозное/светское

    • Два смысла «религиозного»

    • Восприятия

    • «Вечное светское» как элемент полюсной структуры культуры

    • «Религиозный полюс» культуры: теологическая оценка

    • Дихотомия религиозное/светское: постоянство и трансформация

    • Заключение

  • Часть II. Религия в постсекулярную эпоху

    • Постсекулярная эпоха

    • Взаимоотношение концепции прав человека и религиозных ценностей

    • Постсекулярное: краткая интерпретация

    • Постсекулярная концептуализация религии

    • Рецензия на книги

    • «Дело о распятиях» в Европейском суде — в постсекулярной перспективе

    • Эра постсекуляризма

    • Секуляризм и постсекуляризм в России и в мире

    • Можно ли говорить о «репутации церкви»?

    • «Постсекулярное»: возобновление дискуссии

  • Послесловие

  • Выходные данные

Views 59
Rating 5.0 / 5
Added 02.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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