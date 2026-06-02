Кырлежев - Религиозное и светское
Книга Александра Кырлежева посвящена анализу одной из ключевых дихотомий новоевропейской культуры — соотношению религиозного и светского — и ее трансформациям от эпохи модерна к постсекулярному времени. Автор исследует, как с приходом модерна светское, пытаясь вытеснить религию, само превращалось в квазирелигиозную конструкцию, а религиозное сопротивлялось маргинализации.
Вторая часть книги отражает более чем двадцатилетнюю дискуссию о постсекулярном в отечественном и международном интеллектуальном пространстве. Отношения религиозного и светского рассматриваются здесь в контексте прав человека, публичной сферы, культурных и политических конфликтов позднего модерна.
Кырлежев Александр – Религиозное и светское – Постсекулярность и драматика модерна
Кырлежев, Александр. Религиозное и светское: Постсекулярность и драматика модерна / Александр Кырлежев. — М.: Новое литературное обозрение, 2026. — (Studia religiosa).
ISBN 978-5-4448-2953-0
Кырлежев Александр – Религиозное и светское – Содержание
Сведения о книге
Предисловие
Часть I. «Религиозное» и «светское» в религиоведческой и теологической перспективах
Введение
Светское древнее и новое
Талал Асад об «антропологии секуляризма»
Джон Милбанк об изобретении «светского»
Чарльз Тейлор о специфике «секулярного века»
История «изобретения религии» на Западе
Как понимать религию?
Вопрос о теологической интерпретации «светского»
Вопрос о свободе
Теологический взгляд на «изобретенную религию» модерна
Дифференциация
Альтернативная концептуализация дихотомии религиозное/светское
Два смысла «религиозного»
Восприятия
«Вечное светское» как элемент полюсной структуры культуры
«Религиозный полюс» культуры: теологическая оценка
Дихотомия религиозное/светское: постоянство и трансформация
Заключение
Часть II. Религия в постсекулярную эпоху
Постсекулярная эпоха
Взаимоотношение концепции прав человека и религиозных ценностей
Постсекулярное: краткая интерпретация
Постсекулярная концептуализация религии
Рецензия на книги
«Дело о распятиях» в Европейском суде — в постсекулярной перспективе
Эра постсекуляризма
Секуляризм и постсекуляризм в России и в мире
Можно ли говорить о «репутации церкви»?
«Постсекулярное»: возобновление дискуссии
Послесловие
Выходные данные
No comments yet. Be the first!