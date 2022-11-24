Кюглер - Рейды в немыслимое - Фрейдистский и юнгианский психоанализ
Фрейдистский и юнгианский подходы к психоанализу долгое время характеризовались исторической враждой, остро ощущаемыми различиями, которые переросли в поразительно разные стили дискурса. В «Рейдах в немыслимое» Поль Кюглер критически переосмысливает ключевые концепции психоанализа и в процессе делает очевидным, что теоретические различия между Фрейдом и Юнгом могут предложить современной глубинной психологии. Посредством конструктивного диалога между фрейдистским и юнгианским психоанализом Куглер демонстрирует, что такой проект не только теоретически возможен, но и клинически ценен.
Доктор Поль Кюглер, бывший вице-президент Межрегионального Общества Юнгианского анализа и член Исполнительного Комитета Международной Ассоциации Юнгианских психологов, защитил диплом по юнгианской психологии в институте Юнга в Цюрихе. Его книги и статьи переведены на французский, немецкий, итальянский, португальский, русский и японский языки.
Поль Кюглер - Рейды в немыслимое - Фрейдистский и юнгианский психоанализ
М., Касталия. 2022. — 232 стр.
ISBN 978-5-521-16405-9
Поль Кюглер - Рейды в немыслимое - Фрейдистский и юнгианский психоанализ - Содержание
Введение
Глава 1. Мост к Возвышенному
- Изначальные принципы
- Краткая история психического образа
- Средневековый взгляд на воображение
- Алхимия и задворки западной мысли
- Рождение модернизма
- Эмпиризм: К произвольному фикционализму
- Высвобождение воображения
- Психический образ в глубинной психологии
- Эпистемологический объект психологии
- Теоретическое Различие
- Психическая Реальность
- Постструктурализм и лингвистический поворот
- Трансцендентное осознанное Знание
Глава 2. Невообразимое в глубинной психологии
- Неизвестное
- Текстуальность психической жизни
- Зыбучие пески: Теории интерпретации
- Акцент модернизма на авторском замысле
- Новая критика: Образ как форма
- Примат структурных отношений
- Разворот Глубинной Психологии к Языку
- Разрушение авторитета
- Сумерки наших божественных терминов
- Эпистемологический кризис
- Разница между
- Deus Absconditus
- Несколько вопросов
Глава 3. Предмет исследования фрейдизма
- Психология Ид и Эдипов комплекс
- Эго психология
- Изучение факторов окружающей среды
- Битва за младенца
- Детский психоанализ
- Сепарация от матери
- Связывая классический психоанализ и Теорию объектных отношений
- Отделение себя от других образов
- Интеграция аффективных образов во личности
- Психология самости
- Делитерализация теории
- Возникновение саморефлексии
- Стадия зеркала
- Психический Образ и Телесный Опыт
- Конструирование человеческого субъекта
Глава 4. Предмет исследования юнгианства
- Рождение субъекта
- Смерть субъекта
- Субъект и его отношение к языку
- Образ и психический текст
- Юнгианская Самость: субъект, подчиненный эго
- Фрейдистское переопределение самости
- Досимволическая «самость» и вербальная «самость
- Объективный и субъективный уровни толкования сновидений
- Асимметричное зеркальное отражение
- Место рефлексии
- Пережитый опыт и текстуальная сфера
- Язык и представления о себе/другом
- Внутренние и внешние тексты
- Создание психического ощущения инаковости
- Царство бессознательного
Глава 5. Соблазнение в детстве: кризис репрезентации
- Статус психических образов
- Теория соблазнения Фрейда
- Делитерализация соблазнения
- Расширенная этиология
- Этиология Юнга
- Слияние истории и эмоций
- Психология слухов
- Эмпирическая перспектива
- Выбор этиологии и способа терапии
- Теория и типы
- Множественная этиология
Глава 6. Наследие мертвых
- Призрак отца
- Сомнамбулизм и Духи умерших
- Святой Дух и благодарные мертвецы
- Страна мертвых
- Имаго и призраки
- Семь наставлений мертвым
- Духи как экстериоризация комплексов
- Уровни интерпретации
- Сохранение смысла живым
- Индивидуация после смерти
- Место интерпретации в прожитой жизни
Глава 7. Психика, язык и биология
- Постмодернизм и социальный конструктивизм
- Рождение миметической функции
- От образа к слову: онтологический разрыв
- Возрождение дарвинизма
- Принятие генетической перспективы
- Биология и язык: коэволюционный процесс
- Эффект Болдуина
- Имитация и процесс тиражирования
- Зарождающиеся свойства архетипов
- Пересечение границы между животными и людьми
- Ретроспектива
Библиография
No comments yet. Be the first!