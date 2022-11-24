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Кюглер - Рейды в немыслимое - Фрейдистский и юнгианский психоанализ

Поль Кюглер - Рейды в немыслимое - Фрейдистский и юнгианский психоанализ
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy
Фрейдистский и юнгианский подходы к психоанализу долгое время характеризовались исторической враждой, остро ощущаемыми различиями, которые переросли в поразительно разные стили дискурса. В «Рейдах в немыслимое» Поль Кюглер критически переосмысливает ключевые концепции психоанализа и в процессе делает очевидным, что теоретические различия между Фрейдом и Юнгом могут предложить современной глубинной психологии. Посредством конструктивного диалога между фрейдистским и юнгианским психоанализом Куглер демонстрирует, что такой проект не только теоретически возможен, но и клинически ценен.

Доктор Поль Кюглер, бывший вице-президент Межрегионального Общества Юнгианского анализа и член Исполнительного Комитета Международной Ассоциации Юнгианских психологов, защитил диплом по юнгианской психологии в институте Юнга в Цюрихе. Его книги и статьи переведены на французский, немецкий, итальянский, португальский, русский и японский языки.

Поль Кюглер - Рейды в немыслимое - Фрейдистский и юнгианский психоанализ

М., Касталия. 2022. — 232 стр.
ISBN 978-5-521-16405-9

Поль Кюглер - Рейды в немыслимое - Фрейдистский и юнгианский психоанализ - Содержание

Введение
Глава 1. Мост к Возвышенному
  • Изначальные принципы
  • Краткая история психического образа
  • Средневековый взгляд на воображение
  • Алхимия и задворки западной мысли
  • Рождение модернизма
  • Эмпиризм: К произвольному фикционализму
  • Высвобождение воображения
  • Психический образ в глубинной психологии
  • Эпистемологический объект психологии
  • Теоретическое Различие
  • Психическая Реальность
  • Постструктурализм и лингвистический поворот
  • Трансцендентное осознанное Знание
Глава 2. Невообразимое в глубинной психологии
  • Неизвестное
  • Текстуальность психической жизни
  • Зыбучие пески: Теории интерпретации
  • Акцент модернизма на авторском замысле
  • Новая критика: Образ как форма
  • Примат структурных отношений
  • Разворот Глубинной Психологии к Языку
  • Разрушение авторитета
  • Сумерки наших божественных терминов
  • Эпистемологический кризис
  • Разница между
  • Deus Absconditus
  • Несколько вопросов
Глава 3. Предмет исследования фрейдизма
  • Психология Ид и Эдипов комплекс
  • Эго психология
  • Изучение факторов окружающей среды
  • Битва за младенца
  • Детский психоанализ
  • Сепарация от матери
  • Связывая классический психоанализ и Теорию объектных отношений
  • Отделение себя от других образов
  • Интеграция аффективных образов во личности
  • Психология самости
  • Делитерализация теории
  • Возникновение саморефлексии
  • Стадия зеркала
  • Психический Образ и Телесный Опыт
  • Конструирование человеческого субъекта
Глава 4. Предмет исследования юнгианства
  • Рождение субъекта
  • Смерть субъекта
  • Субъект и его отношение к языку
  • Образ и психический текст
  • Юнгианская Самость: субъект, подчиненный эго
  • Фрейдистское переопределение самости
  • Досимволическая «самость» и вербальная «самость
  • Объективный и субъективный уровни толкования сновидений
  • Асимметричное зеркальное отражение
  • Место рефлексии
  • Пережитый опыт и текстуальная сфера
  • Язык и представления о себе/другом
  • Внутренние и внешние тексты
  • Создание психического ощущения инаковости
  • Царство бессознательного
Глава 5. Соблазнение в детстве: кризис репрезентации
  • Статус психических образов
  • Теория соблазнения Фрейда
  • Делитерализация соблазнения
  • Расширенная этиология
  • Этиология Юнга
  • Слияние истории и эмоций
  • Психология слухов
  • Эмпирическая перспектива
  • Выбор этиологии и способа терапии
  • Теория и типы
  • Множественная этиология
Глава 6. Наследие мертвых
  • Призрак отца
  • Сомнамбулизм и Духи умерших
  • Святой Дух и благодарные мертвецы
  • Страна мертвых
  • Имаго и призраки
  • Семь наставлений мертвым
  • Духи как экстериоризация комплексов
  • Уровни интерпретации
  • Сохранение смысла живым
  • Индивидуация после смерти
  • Место интерпретации в прожитой жизни
Глава 7. Психика, язык и биология
  • Постмодернизм и социальный конструктивизм
  • Рождение миметической функции
  • От образа к слову: онтологический разрыв
  • Возрождение дарвинизма
  • Принятие генетической перспективы
  • Биология и язык: коэволюционный процесс
  • Эффект Болдуина
  • Имитация и процесс тиражирования
  • Зарождающиеся свойства архетипов
  • Пересечение границы между животными и людьми
  • Ретроспектива
Библиография
Views 246
Rating 5.0 / 5
Added 24.11.2022
Author Blazen
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