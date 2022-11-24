Поль Кюглер - Рейды в немыслимое - Фрейдистский и юнгианский психоанализ

Фрейдистский и юнгианский подходы к психоанализу долгое время характеризовались исторической враждой, остро ощущаемыми различиями, которые переросли в поразительно разные стили дискурса. В «Рейдах в немыслимое» Поль Кюглер критически переосмысливает ключевые концепции психоанализа и в процессе делает очевидным, что теоретические различия между Фрейдом и Юнгом могут предложить современной глубинной психологии. Посредством конструктивного диалога между фрейдистским и юнгианским психоанализом Куглер демонстрирует, что такой проект не только теоретически возможен, но и клинически ценен.



Доктор Поль Кюглер, бывший вице-президент Межрегионального Общества Юнгианского анализа и член Исполнительного Комитета Международной Ассоциации Юнгианских психологов, защитил диплом по юнгианской психологии в институте Юнга в Цюрихе. Его книги и статьи переведены на французский, немецкий, итальянский, португальский, русский и японский языки.