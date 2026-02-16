Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кьюпит - Библейские модели благовествования

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, History

«Библейские модели благовествования» Тони Кьюпита — это практическое исследование, в котором автор обращается к опыту ранней церкви для поиска ответов на вызовы современности. Кьюпит утверждает, что стратегии, использованные апостолами в I веке, не являются устаревшими, а, напротив, представляют собой наиболее эффективные принципы для распространения веры в любом культурном контексте. Он анализирует различные методы проповеди, описанные в Новом Завете — от массовых призывов Петра до индивидуальных бесед Павла, — и показывает, как эти подходы могут быть адаптированы к нуждам секуляризованного общества XXI века.

Автор акцентирует внимание на том, что благовествование в библейском понимании всегда было гибким и контекстуальным, учитывающим особенности аудитории, будь то иудеи в Иерусалиме или философы в Афинах. Кьюпит подчеркивает важность личного свидетельства, построения искренних отношений и роли поместной общины как живого доказательства истинности Евангелия. Книга призывает современную церковь отказаться от жестких, механических схем передачи информации в пользу глубокого, духовного взаимодействия с миром, где библейская истина встречается с реальными нуждами человека, восстанавливая первоначальный динамизм христианской миссии.

Тони Кьюпит – Библейские модели благовествования - Стратегии I века для церкви XXI века

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 48 с.

ISBN 5-7454-0692-5

Тони Кьюпит – Библейские модели благовествования – Содержание

Предисловие

Введение

Христос в центре

Ветхий Завет

  • 1. Модель «Покаяние»

  • 2. Модель нового рождения

  • 3. Модель нового образа жизни

  • 4. Модель рассказчика

  • 5. Модель проповедническая

  • 6. Модель обучающая

  • 7. Модель любящей общины

  • 8. Модель личного свидетельствования

  • 9. Модель миссионерского служения

  • 10. Модель первопроходцев

  • 11. Модель личного примера

  • 12. Модель домашнего служения

  • 13. Модель служения/ученичества

  • 14. Модель публичного служения

  • 15. Апологетическая модель 3 5

  • 16. Модель воспитания и образования

  • 17. Модель пасторского служения

  • 18. Модель исцеления 3 9

  • 19. Модель гонений

  • 20. Модель «Камни возопиют»

Заключение

Сеульское соглашение

Views 98
Rating
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

