«Библейские модели благовествования» Тони Кьюпита — это практическое исследование, в котором автор обращается к опыту ранней церкви для поиска ответов на вызовы современности. Кьюпит утверждает, что стратегии, использованные апостолами в I веке, не являются устаревшими, а, напротив, представляют собой наиболее эффективные принципы для распространения веры в любом культурном контексте. Он анализирует различные методы проповеди, описанные в Новом Завете — от массовых призывов Петра до индивидуальных бесед Павла, — и показывает, как эти подходы могут быть адаптированы к нуждам секуляризованного общества XXI века.

Автор акцентирует внимание на том, что благовествование в библейском понимании всегда было гибким и контекстуальным, учитывающим особенности аудитории, будь то иудеи в Иерусалиме или философы в Афинах. Кьюпит подчеркивает важность личного свидетельства, построения искренних отношений и роли поместной общины как живого доказательства истинности Евангелия. Книга призывает современную церковь отказаться от жестких, механических схем передачи информации в пользу глубокого, духовного взаимодействия с миром, где библейская истина встречается с реальными нуждами человека, восстанавливая первоначальный динамизм христианской миссии.

Тони Кьюпит – Библейские модели благовествования - Стратегии I века для церкви XXI века

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 48 с.

ISBN 5-7454-0692-5

Тони Кьюпит – Библейские модели благовествования – Содержание

Предисловие

Введение

Христос в центре

Ветхий Завет

1. Модель «Покаяние»

2. Модель нового рождения

3. Модель нового образа жизни

4. Модель рассказчика

5. Модель проповедническая

6. Модель обучающая

7. Модель любящей общины

8. Модель личного свидетельствования

9. Модель миссионерского служения

10. Модель первопроходцев

11. Модель личного примера

12. Модель домашнего служения

13. Модель служения/ученичества

14. Модель публичного служения

15. Апологетическая модель 3 5

16. Модель воспитания и образования

17. Модель пасторского служения

18. Модель исцеления 3 9

19. Модель гонений

20. Модель «Камни возопиют»

Заключение

Сеульское соглашение