Ла Хэй - Дженкинс - Как жить, каждый день думая о возвращении Христа

Ла Хэй - Дженкинс - Как жить, каждый день думая о возвращении Христа
Category ESXATOS BOOKS, **Eschatology, Ethics, Philology Literature, Religious Studies Atheism
Series Оставленные (17 books)

Эта книга представляет собой практическое руководство для тех, кто хочет превратить теоретические знания о библейских пророчествах в фундамент своей повседневной жизни. Вместо того чтобы пугать читателя грядущими катаклизмами, Тим ЛаХэй и Джерри Дженкинс фокусируются на созидательной силе ожидания Второго Пришествия. Авторы убеждены, что осознание близости финала истории должно не парализовать человека, а, напротив, давать ему ясную цель, помогая отсеивать суету и сосредотачиваться на действительно важных вещах — отношениях с Богом, чистоте поступков и помощи ближним.

На протяжении девяноста дней читателю предлагается проходить путь духовной трансформации, где каждый шаг подкреплен молитвой и конкретным жизненным упражнением. Основной акцент сделан на том, чтобы перестать воспринимать апокалиптические знаки как повод для тревоги, и начать видеть в них приближение долгожданной встречи с Творцом. Такой подход радикально меняет приоритеты: материальные накопления и мирские амбиции отходят на второй план, уступая место миссионерскому рвению и внутреннему спокойствию, которое позволяет сохранять стойкость даже в самые нестабильные времена.

Тим Ла Хэй, Джерри Дженкинс – Как жить, каждый день думая о возвращении Христа – 90-дневный курс

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2005. – 260 с.

ISBN 5-7454-0873-1

Тим Ла Хэй, Джерри Дженкинс – Как жить, каждый день думая о возвращении Христа – Содержание

Вступление

  • 1. Иисус обещал привести нас в дом Своего Отца

  • 2. Наше двойное гражданство

  • 3. Самое яркое упоминание о восхищении в Священном Писании

  • 4. «Ожидая блаженного упования и явления славы»

  • 5. Утешение от осознания пришествия Иисуса

  • 6. В ожидании Иисуса

  • 7. Избавление от грядущего гнева

  • 8. Наша надежда, радость и венец похвалы

  • 9. Преисполненный любви

  • 10. Награда мученикам

  • 11. Ни в чем не нуждаться в момент воскресения

  • 12. Божья воля в отношении вас в пришествие Иисуса

  • 13. Мы должны бодрствовать в день Господень

  • 14. Христиане определены Богом на спасение, а не на гнев

  • 15. Прочие предостережения в свете пришествия Христа

  • 16. Освящение во всей полноте в пришествие Господа

  • 17. Суд Божий после пришествия Христа

  • 18. Святые, прославленные в пришествие Иисуса

  • 19. Наше собрание к Нему

  • 20. Не сомневайтесь во втором пришествии Господа

  • 21. Вначале Христос — затем антихрист

  • 22. Когда будет устранен удерживающий

  • 23. Когда антихрист получит должное

  • 24. Когда Бог пошлет обольщение

  • 25. Камни, взывающие к вере

  • 26. Каков признак Твоего пришествия?

  • 27. Что не является признаком

  • 28. Что будет считаться признаком 83

  • 29. Грядущий период скорби

  • 30. Признак — проповедование Евангелия во всей вселенной

  • 31. Признаки великой скорби

  • 32. Явление славы

  • 33. Противоречивые события второго пришествия

  • 34. Наша вера в воскресение

  • 35. Урок от смоковницы

  • 36. Послание Иисуса нашему поколению

  • 37. Бодрствуйте в ожидании Его пришествия

  • 38. Помните о «меньших»

  • 39. Как вы относитесь к другим людям?

  • 40. Путь на небо лежит только через Иисуса

  • 41. В ожидании пришествия Иисуса

  • 42. Почему христиане не должны осуждать друг друга

  • 43 .. Только Бог может судить человечество

  • 44. Помнить о Христе вплоть до Его пришествия

  • 45. Воскресение христиан в пришествие Христа

  • 46. Тайна восхищения

  • 47. Не впадайте в уныние — Иисус придет!

  • 48. Уверенный в восхищении

  • 49. Скованный любовью и судом Божьим

  • 50. Если бы все люди поклонялись Иисусу!

  • 51. Быстро продвигаться в очереди за небесным гражданством

  • 52. Победа второго пришествия

  • 53. Признаки последних времен

  • 54. Девять принципов святости на момент явления Христа

  • 55. Вам будет открыта величина Божьей милости к вам

  • 56. Это ли последние дни?

  • 57. Для тех, кто любит явление Христа

  • 58. Венец правды

  • 59. У избранного народа особый образ

  • 60. Царство на момент явления Христа

  • 61. Явление Его и царствие Его

  • 62. Бог действительно желает видеть вас в Своем царстве

  • 63. Украшать учение о пришествии Христа

  • 64. Пятнадцать отличий между восхищением и явлением славы

  • 65. Ревностное ожидание

  • 66. Престол Христа вечен

  • 67. Наше пророческое определение

  • 68. В ожидании пришествия Иисуса

  • 69. Слава во веки веков

  • 70. Венец жизни

  • 71. Крепите ваши сердца; Господь идет!

  • 72. На небесах для вас забронировано место

  • 73. Похвала, честь и слава в явление Христа

  • 74. Почему ругатели глумятся

  • 75. Когда взойдет утренняя звезда в сердцах ваших

  • 76. Остерегайтесь лжепророков

  • 77. Господь выполняет Свои обещания

  • 78. Пристыженные в пришествие Иисуса

  • 79. Очищающая надежда

  • 80. Надежда христианина

  • 81. Когда будет открыт Иисус

  • 82. Поддерживать надежду

  • 83. Убедитесь в том, что вы получите полное вознаграждение

  • 84. Антихрист — обольститель

  • 85. Твердо придерживайтесь учения Христа

  • 86. Дерзновение в судный день

  • 87. Послание первого пророка

  • 88. Однажды наступит день расплаты

  • 89. В соответствии с Его обещанием

  • 90. Как сохранить себя в Божьей любви

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

