Ла Хэй - Дженкинс - Как жить, каждый день думая о возвращении Христа

Эта книга представляет собой практическое руководство для тех, кто хочет превратить теоретические знания о библейских пророчествах в фундамент своей повседневной жизни. Вместо того чтобы пугать читателя грядущими катаклизмами, Тим ЛаХэй и Джерри Дженкинс фокусируются на созидательной силе ожидания Второго Пришествия. Авторы убеждены, что осознание близости финала истории должно не парализовать человека, а, напротив, давать ему ясную цель, помогая отсеивать суету и сосредотачиваться на действительно важных вещах — отношениях с Богом, чистоте поступков и помощи ближним.
На протяжении девяноста дней читателю предлагается проходить путь духовной трансформации, где каждый шаг подкреплен молитвой и конкретным жизненным упражнением. Основной акцент сделан на том, чтобы перестать воспринимать апокалиптические знаки как повод для тревоги, и начать видеть в них приближение долгожданной встречи с Творцом. Такой подход радикально меняет приоритеты: материальные накопления и мирские амбиции отходят на второй план, уступая место миссионерскому рвению и внутреннему спокойствию, которое позволяет сохранять стойкость даже в самые нестабильные времена.
Тим Ла Хэй, Джерри Дженкинс – Как жить, каждый день думая о возвращении Христа – 90-дневный курс
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2005. – 260 с.
ISBN 5-7454-0873-1
Тим Ла Хэй, Джерри Дженкинс – Как жить, каждый день думая о возвращении Христа – Содержание
Вступление
1. Иисус обещал привести нас в дом Своего Отца
2. Наше двойное гражданство
3. Самое яркое упоминание о восхищении в Священном Писании
4. «Ожидая блаженного упования и явления славы»
5. Утешение от осознания пришествия Иисуса
6. В ожидании Иисуса
7. Избавление от грядущего гнева
8. Наша надежда, радость и венец похвалы
9. Преисполненный любви
10. Награда мученикам
11. Ни в чем не нуждаться в момент воскресения
12. Божья воля в отношении вас в пришествие Иисуса
13. Мы должны бодрствовать в день Господень
14. Христиане определены Богом на спасение, а не на гнев
15. Прочие предостережения в свете пришествия Христа
16. Освящение во всей полноте в пришествие Господа
17. Суд Божий после пришествия Христа
18. Святые, прославленные в пришествие Иисуса
19. Наше собрание к Нему
20. Не сомневайтесь во втором пришествии Господа
21. Вначале Христос — затем антихрист
22. Когда будет устранен удерживающий
23. Когда антихрист получит должное
24. Когда Бог пошлет обольщение
25. Камни, взывающие к вере
26. Каков признак Твоего пришествия?
27. Что не является признаком
28. Что будет считаться признаком 83
29. Грядущий период скорби
30. Признак — проповедование Евангелия во всей вселенной
31. Признаки великой скорби
32. Явление славы
33. Противоречивые события второго пришествия
34. Наша вера в воскресение
35. Урок от смоковницы
36. Послание Иисуса нашему поколению
37. Бодрствуйте в ожидании Его пришествия
38. Помните о «меньших»
39. Как вы относитесь к другим людям?
40. Путь на небо лежит только через Иисуса
41. В ожидании пришествия Иисуса
42. Почему христиане не должны осуждать друг друга
43 .. Только Бог может судить человечество
44. Помнить о Христе вплоть до Его пришествия
45. Воскресение христиан в пришествие Христа
46. Тайна восхищения
47. Не впадайте в уныние — Иисус придет!
48. Уверенный в восхищении
49. Скованный любовью и судом Божьим
50. Если бы все люди поклонялись Иисусу!
51. Быстро продвигаться в очереди за небесным гражданством
52. Победа второго пришествия
53. Признаки последних времен
54. Девять принципов святости на момент явления Христа
55. Вам будет открыта величина Божьей милости к вам
56. Это ли последние дни?
57. Для тех, кто любит явление Христа
58. Венец правды
59. У избранного народа особый образ
60. Царство на момент явления Христа
61. Явление Его и царствие Его
62. Бог действительно желает видеть вас в Своем царстве
63. Украшать учение о пришествии Христа
64. Пятнадцать отличий между восхищением и явлением славы
65. Ревностное ожидание
66. Престол Христа вечен
67. Наше пророческое определение
68. В ожидании пришествия Иисуса
69. Слава во веки веков
70. Венец жизни
71. Крепите ваши сердца; Господь идет!
72. На небесах для вас забронировано место
73. Похвала, честь и слава в явление Христа
74. Почему ругатели глумятся
75. Когда взойдет утренняя звезда в сердцах ваших
76. Остерегайтесь лжепророков
77. Господь выполняет Свои обещания
78. Пристыженные в пришествие Иисуса
79. Очищающая надежда
80. Надежда христианина
81. Когда будет открыт Иисус
82. Поддерживать надежду
83. Убедитесь в том, что вы получите полное вознаграждение
84. Антихрист — обольститель
85. Твердо придерживайтесь учения Христа
86. Дерзновение в судный день
87. Послание первого пророка
88. Однажды наступит день расплаты
89. В соответствии с Его обещанием
90. Как сохранить себя в Божьей любви
Comments (1 comment)