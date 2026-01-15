«Мама и папа, вы можете гордиться собой: вы воспитали дочерей, сохранивших чистоту до дня свадьбы». Эти слова, услышанные авторами от собственной дочери, стали отправной точкой для написания книги. Тим и Беверли Ла Хей, известные эксперты в области семейных отношений, обращаются к родителям, живущим в эпоху «сексуальной вседозволенности», с воодушевляющим посланием: воспитать добродетельных детей в современном мире возможно, но это требует от родителей осознанности и активного участия.

Авторы подчеркивают, что сегодня дети сталкиваются с агрессивной пропагандой секса через медиа, рекламу и даже школьные программы гораздо раньше, чем предыдущие поколения. Чтобы противостоять этому потоку лживой информации, родители должны сами стать главными учителями в вопросах пола. Книга предлагает пошаговое руководство по сексуальному воспитанию, адаптированное для каждого возраста — от любознательных дошкольников до подростков, вступающих в период свиданий.

Особое внимание уделяется практическим аспектам: как помочь ребенку принять твердое решение о целомудрии, как установить правила для свиданий и защитить детей от сексуального насилия. Опираясь на библейские принципы и многолетний опыт, чета Ла Хей развенчивает мифы о «безопасном сексе» и предлагает конкретные советы одиноким родителям. Это пособие призвано помочь семье подготовить детей к будущему браку, сохранив их физическое и духовное здоровье.

Тим Ла Хей, Беверли Ла Хей — Воспитание детей в сексуальной чистоте

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2008. — 352 с. ISBN 97 8-5-8445-0196-8

Тим Ла Хей, Беверли Ла Хей — Воспитание детей в сексуальной чистоте — Содержание