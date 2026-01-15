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Ла Хей - Воспитание детей в сексуальной чистоте

Ла Хей - Воспитание детей в сексуальной чистоте
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Psychology Psychotherapy

«Мама и папа, вы можете гордиться собой: вы воспитали дочерей, сохранивших чистоту до дня свадьбы». Эти слова, услышанные авторами от собственной дочери, стали отправной точкой для написания книги. Тим и Беверли Ла Хей, известные эксперты в области семейных отношений, обращаются к родителям, живущим в эпоху «сексуальной вседозволенности», с воодушевляющим посланием: воспитать добродетельных детей в современном мире возможно, но это требует от родителей осознанности и активного участия.

Авторы подчеркивают, что сегодня дети сталкиваются с агрессивной пропагандой секса через медиа, рекламу и даже школьные программы гораздо раньше, чем предыдущие поколения. Чтобы противостоять этому потоку лживой информации, родители должны сами стать главными учителями в вопросах пола. Книга предлагает пошаговое руководство по сексуальному воспитанию, адаптированное для каждого возраста — от любознательных дошкольников до подростков, вступающих в период свиданий.

Особое внимание уделяется практическим аспектам: как помочь ребенку принять твердое решение о целомудрии, как установить правила для свиданий и защитить детей от сексуального насилия. Опираясь на библейские принципы и многолетний опыт, чета Ла Хей развенчивает мифы о «безопасном сексе» и предлагает конкретные советы одиноким родителям. Это пособие призвано помочь семье подготовить детей к будущему браку, сохранив их физическое и духовное здоровье.

Тим Ла Хей, Беверли Ла Хей — Воспитание детей в сексуальной чистоте

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2008. — 352 с. ISBN 97 8-5-8445-0196-8

Тим Ла Хей, Беверли Ла Хей — Воспитание детей в сексуальной чистоте — Содержание

  • Вступление: Свидетельство о дочерях и вызовы современности.

  • Часть 1. Призыв к целомудрию: Мечта родителей и стратегия воспитания чистоты.

  • Часть 2. Что детям нужно знать о сексе: Возрастная психология и информация для малышей (4-5 лет), школьников (6-10 лет) и младших подростков (11-13 лет).

  • Часть 3. Как учить детей сексуальной чистоте: Методы воспитания, помощь подросткам в сохранении целомудрия и правила безопасных свиданий для мальчиков и девочек.

  • Часть 4. Специальные вопросы: Защита от насилия, мифы о «безопасном сексе», помощь в кризисных ситуациях и советы для неполных семей.

  • Дополнительные материалы:

    • Словарь сексуальных терминов для родителей.

    • Приложение А: Организация SIECUS — анализ деятельности.

    • Приложение Б: Библейские отрывки о чистоте и браке.

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Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat Vadim
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