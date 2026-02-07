Книга отця Василя Лаби «Митрополит Андрей Шептицький: Його життя і заслуги» — це стислий, але надзвичайно місткий нарис життя та діяльності однієї з найвеличніших постатей української історії XX століття. Автор майстерно змальовує шлях графа Романа Олександра Шептицького від представника аристократичного роду до «Українського Мойсея», який очолив свою Церкву та народ у часи найтяжчих історичних випробувань. Це видання є даниною пам’яті людині, чия шляхетність духу перевершила шляхетність крові.

Розпочинаючи з генеалогії боярського роду Шептицьких, автор пропонує глибокий роздум про роль аристократії в культурі та державотворенні. О. Василь Лаба детально описує внутрішню трансформацію майбутнього Митрополита: його навчання, доленосне рішення присвятити себе Богу та вступ до василіянського чину. Книга висвітлює багатогранне служіння Андрея Шептицького як єпископа Станиславівського та Галицького митрополита, підкреслюючи його роль не лише як духовного ієрарха, але й як великого мецената, просвітителя та захисника національних інтересів.

У цьому виданні постать Митрополита постає як символ незламної віри та безмежної любові до свого народу. Розділи, присвячені його молитвам за братів та ролі «Князя Церкви», розкривають ісповідницький характер його служіння. Книга о. Василя Лаби, перевидана видавництвом «Свічадо», залишається актуальним джерелом для кожного, хто прагне зрозуміти феномен Шептицького — людини, яка зуміла поєднати високу європейську освіченість із глибоким українським патріотизмом та жертовною святістю.

о. Василь Лаба — Митрополит Андрей Шептицький: Його життя і заслуги

Львів : Видавництво «Свічадо», 2025. — 57 с.

ISBN 978-617-8600-06-8 (паперова версія)

ISBN 978-617-8600-68-6 (електронна версія)

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