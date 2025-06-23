Лабінська-Снігур Катерина - Вірні до кінця - Мученики й ісповідники віри XX століття

Близько півтора десятка років минуло від того пам’ятного дня, коли, вже тепер святий, папа Іван Павло II, перебуваючи з душпастирським апостольським візитом у Львові, посеред майже мільйонної громади українських греко-католиків проголосив імена двадцяти восьми вірних УГКЦ, котрі в часи комуністично-нацистських лихоліть XX століття своїм життям і своєю мученицькою смертю склали яскраве визнання віри в Христа у єдності з римським Апостольським Престолом. Однак тріюмф тієї хвилини, що був тоді найвищим вираженням торжества історичної справедливости, аж ніяк не затьмарив у свідомості наших вірян чіткого усвідомлення того факту, що тих кілька десятків проголошених мучеників Христової Церкви з многоти вірних УГКЦ, сучасників тієї жорстокої, але водночас і славної, епохи є радше символічним виразом сотень тисяч їхніх братів і сестер у вірі, що, як і вони, не скорилися перед тиском зовнішніх обставин, але зряче і з незламною волею встали на бік Бога в невидимій духовній борні світла і темряви, добра і зла, Христа й Антихриста.

Упродовж останніх років в Українській Греко-Католицькій Церкві було здійснено низку заходів, аби цей трагічний символізм, у якому одиниці промовляють від імени сотень тисяч, набрав більш персоналістичного обрису, - у мороку вкритих таїною десятиліть замовчування, оббріхування та незнання було відвойовано незахідне світло осяйної пам’яті ще добрих пів ста одиниць насправді великих особистостей, велетнів людського духу, що таїть у собі світоч незгладимої Божої присутности, являючи його світові в часи найбільших і найстрашніших випробувань.

Ця невелика за своїм обсягом книжка представляє коротенькі життєписи тієї незламної Небесної Півсотні, читаючи які, доходимо висновку, що саме на таких духовних принципах і повинно стояти те, що ми називаємо глибинною духовною основою благополуччя всього нашого українського народу як народу Божого, народу вибраного, народу благодати, який у своїх великих стражданнях виявляє для всього світу незмірну глибину Божого милосердя.

Водночас це видання не лише стверджує історичність того чи іншого факту нашого минулого, воно покликане також стати додатковою спонукою для свого читача в його намаганні з гідністю християнина верстати в Бозі шлях свого щоденного буття, взору- ючись на приклад наших славних попередників та прибігаючи до їх могутнього заступництва перед престолом Всесильного, для якого, навіть по вичерпанню можности всілякої й усіх людських потуг, немає нічого неможливого.

Лабінська-Снігур Катерина - Вірні до кінця - Мученики й ісповідники віри XX століття

Львів: Свічадо, 2016, 160 с.

ISBN 978-966-395-923-8

Лабінська-Снігур Катерина - Вірні до кінця - Мученики й ісповідники віри XX століття - Зміст

Передмова

МУЧЕНИКИ - ДОРОГОВКАЗИ ПРАВДИВОГО ШЛЯХУ

СТЕБНИЦЬКИЙ ПАРОХ. ЙОГО МИЛОСЕРДЯ БУЛО ПОЗАПАРТІЙНИМ Отець Петро Мекелита

СВЯЩЕНИК, ПАТРІОТ, БАТЬКО Отець Андрій Бандера

НЕВИПАДКОВИЙ ВИПАДОК Марія Шведа

«ВІН ДІЙШОВ ДО ІДЕАЛУ СВЯЩЕНИЧОГО ПОКЛИКАННЯ» Владика Дмитро Яремко

ДУШПАСТИР СРІБНОЇ ЗЕМЛІ Отець Августин Волошин

«ПОЛІТИЧНО НЕНАДІЙНИЙ» ДЯК Григорій Кметь

ТИХИЙ ПОДВИГ МОЛОДОГО ЧЕНЦЯ Брат Мар’ян Галан, ЧНІ

АРЕШТОВАНИЙ ПІД ЧАС ЛІТУРГІЇ Отець Ростислав-Іван Горчинський

«Я ЗАЛИШИВСЯ ТИМ, КИМ БУВ» Отець Степан Венгринович

КАНЦЛЕР СВЯТОЮРСЬКОЇ ГОРИ Отець Микола Галянт

«СТАРША ВІРА, НІЖ СОБАЧА ШКІРА» Отець Михайло Горечко

ПАРОХІЗ КИДАНЦІВ Отець Григорій Хамчук

ЧОРНЕ ЗГАРИЩЕ У ТОМАШІВЦЯХ Отець Анатолій Гургула та Ірина Гургула

ЖИТТЯ У МОЛИТВІ Й ДОРОЗІ Отець Йосиф Завадяк

РОЗП’ЯТТЯ У В’ЯЗНИЦІ Отець Иосиф Грицай

ДУХОВНІ НАУКИ БІЛЯ В’ЯЗНИЧНОЇ ОГОРОЖІ Отець Антоній Казновський

СЛЬОЗА БОГОМАТЕРІ Отець Мар’ян Кашуба

АРЕШТ НА ЦЕРКОВНОМУ ПОДВІР’Ї Отець Степан Книш

НЕЗАВЕРШЕНА ПОДОРОЖ Отець Петро Кордуба

МАЇВКИ У КАМЕРІ Отець Микола Косович

«МУЖ ДОВІРИ» Отець Василь Лончина

РАННЄ ПОКЛИКАННЯ ОТЦЯ ПОРФИРІЯ Отець Порфирій (Петро Луцик), ЧСВВ

ПАРОХ ІЗ КУРОПАТНИК Отець Петро Пастух

«ЛЮБИВ ЛЮДЕЙ, А ЛЮДИ ЛЮБИЛИ ЙОГО...» Отець Павло Олінський, ЧСВВ

ВИСТРІЛ ПІД РОЗП’ЯТТЯМ Отець Петро Орос

ЗАҐРАТОВАНА МРІЯ Отець Михайло Осадца

СУЩИНСЬКИЙ ПАРОХ Отець Володимир Слюзар

ПІЗНЄ ПОКЛИКАННЯ Отець Іван Татаринський

ЖИТТЯ У ЛЮБОВІ ДО БОГА Й ДО КРАЮ Отець Степан Чеховський

І НА ЧУЖИНІ ЗЕМЛЯ - БОЖА Отець Володимир Чубатий

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИЙ «БАТЮШКА» Отець Микола Щепанюк

ПАРОХ МАЙЖЕ АМЕРИКАНСЬКОГО СЕЛА Отець Йосиф Яримович

ЙОГО НЕ ЗЛОМИТЬ НІ ЗАЛІЗО, НІ ВОГОНЬ... Отець Ярослав Чемеринський

ПОКЛИКАННЯ МАТЕРІ МОНІКИ Матір Моніка (Марія Теодорович-Полянська), ЧСВВ

ТЕРПІННЯ З УСМІХОМ НА УСТАХ Отець Роман Бахталовський, ЧНІ

ІШОВ НА СТРАТУ, ПІДБАДЬОРЮЮЧИ ІНШИХ Отець Йосиф Бучинський

ЖИТТЯ ДЛЯ БОГА Й УКРАЇНИ Отець Михайло Вовчик

ЖИТТЄВІ ВИКЛИКИ УБОГОГО СВЯЩЕНИКА Отець Йосиф Осташевський

«МОЮ КРОВ ЗАНЕСУТЬ АНГЕЛИ ДО НЕБА» Отець Антон Ричаківський

Використана література