Лагерлёф - Иерусалим
Молодой пахарь идет за плугом. Трудно вообразить картину приятнее для глаз и целебнее для души! Солнце только-только взошло. Побагровели верхушки елей в соседнем леске, трава еще матовая от ночной росы, а воздух, воздух! – бывает же такая свежесть в воздухе, что и словами не опишешь. Даже лошади фыркают от удовольствия и затевают игры, кто кого перетянет.
Жирные комья земли в отвале блестят от влаги – пора сеять рожь. Тоже хорошая новость. Даже удивительно – почему иной раз заедает хандра, почему лезут в голову мрачные мысли: мол, ах, как тяжела, как беспросветна жизнь… Что ж в ней беспросветного? Солнечная прохлада раннего утра – и ты счастлив, как дитя в райском саду. Ничего больше не надо. И тишина. Какая тишина! Даже чавканье потревоженной земли и пение птиц ее не нарушают. Наоборот – делают еще совершеннее.
Широкая долина разделена на бесчисленные квадраты желто-зеленых посевов, скошенного клевера, цветущей картошки. Над голубыми лоскутами льна вьются полчища белых бабочек. И словно для придания мирному пейзажу художественной завершенности, в низине поместился хутор с десятком посеревших от старости, но крепких амбаров, домиков и сараев, окружающих большую невысокую усадьбу. Над одним из домиков вьется дымок. Сразу ясно: пивоварня. Расположился этот замечательный хутор так ловко и уместно, будто решил доказать: сами поглядите! Поглядите и убедитесь: а людям-то иной раз удается не портить пейзаж. Две переросшие груши у торца, молодые березки на въезде, несколько высоких поленниц под навесом на зеленой лужайке, а чуть подальше, за коровником, – купола стогов. Будто неторопливо плывет большой парусный корабль в открытом море – разноцветном, как и полагается морю. Красивое зрелище. Пахарь придержал лошадей.
Лагерлёф Сельма - Иерусалим
«Белая ворона/Albus corvus», 2023
ISBN 978-5-001143-75-8
Лагерлёф Сельма - Иерусалим - Содержание
Книга первая
- Пролог
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Первая часть
- Учитель
- И открылись им Небеса
- Карин Ингмарсдоттер
- Сион
- Адская охота
- Хельгум
- Новый путь
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Вторая часть
- Гибель «Всеенной»
- Письмо Хельгума
- Бревно
- На хуторе Ингмарссонов
- Хёк Матс Эрикссон
- Аукцион
- Гертруд
- Старая пасторша
- Отъезд
Книга вторая
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Первая часть
- Стены золотые, врата стеклянные
- Крестоносец
- Гордонисты
- Святой град Господен, Иерусалим
- На крыльях утренней зари
- Барам-паша
- Геенна
- Райский колодец
- Ингмар Ингмарссон
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Вторая часть
- Барбру Свенсдоттер
- Письмо Ингмара
- Дервиш
- Цветы Палестины
- Дни бедствий
- Бой Ингмара
- На Масличной горе
- Мы увидимся!
- Дитя
- Возвращение паломников
Послесловие переводчика
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