Молодой пахарь идет за плугом. Трудно вообразить картину приятнее для глаз и целебнее для души! Солнце только-только взошло. Побагровели верхушки елей в соседнем леске, трава еще матовая от ночной росы, а воздух, воздух! – бывает же такая свежесть в воздухе, что и словами не опишешь. Даже лошади фыркают от удовольствия и затевают игры, кто кого перетянет.

Жирные комья земли в отвале блестят от влаги – пора сеять рожь. Тоже хорошая новость. Даже удивительно – почему иной раз заедает хандра, почему лезут в голову мрачные мысли: мол, ах, как тяжела, как беспросветна жизнь… Что ж в ней беспросветного? Солнечная прохлада раннего утра – и ты счастлив, как дитя в райском саду. Ничего больше не надо. И тишина. Какая тишина! Даже чавканье потревоженной земли и пение птиц ее не нарушают. Наоборот – делают еще совершеннее.

Широкая долина разделена на бесчисленные квадраты желто-зеленых посевов, скошенного клевера, цветущей картошки. Над голубыми лоскутами льна вьются полчища белых бабочек. И словно для придания мирному пейзажу художественной завершенности, в низине поместился хутор с десятком посеревших от старости, но крепких амбаров, домиков и сараев, окружающих большую невысокую усадьбу. Над одним из домиков вьется дымок. Сразу ясно: пивоварня. Расположился этот замечательный хутор так ловко и уместно, будто решил доказать: сами поглядите! Поглядите и убедитесь: а людям-то иной раз удается не портить пейзаж. Две переросшие груши у торца, молодые березки на въезде, несколько высоких поленниц под навесом на зеленой лужайке, а чуть подальше, за коровником, – купола стогов. Будто неторопливо плывет большой парусный корабль в открытом море – разноцветном, как и полагается морю. Красивое зрелище. Пахарь придержал лошадей.

Лагерлёф Сельма - Иерусалим

«Белая ворона/Albus corvus», 2023

ISBN 978-5-001143-75-8

Лагерлёф Сельма - Иерусалим - Содержание

Книга первая

Пролог

Первая часть Учитель И открылись им Небеса Карин Ингмарсдоттер Сион Адская охота Хельгум Новый путь

Вторая часть Гибель «Всеенной» Письмо Хельгума Бревно На хуторе Ингмарссонов Хёк Матс Эрикссон Аукцион Гертруд Старая пасторша Отъезд



Книга вторая

Первая часть Стены золотые, врата стеклянные Крестоносец Гордонисты Святой град Господен, Иерусалим На крыльях утренней зари Барам-паша Геенна Райский колодец Ингмар Ингмарссон

Вторая часть Барбру Свенсдоттер Письмо Ингмара Дервиш Цветы Палестины Дни бедствий Бой Ингмара На Масличной горе Мы увидимся! Дитя Возвращение паломников



Послесловие переводчика