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Лагерлёф - Иерусалим

Лагерлёф Сельма - Иерусалим
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature
Молодой пахарь идет за плугом. Трудно вообразить картину приятнее для глаз и целебнее для души! Солнце только-только взошло. Побагровели верхушки елей в соседнем леске, трава еще матовая от ночной росы, а воздух, воздух! – бывает же такая свежесть в воздухе, что и словами не опишешь. Даже лошади фыркают от удовольствия и затевают игры, кто кого перетянет.
Жирные комья земли в отвале блестят от влаги – пора сеять рожь. Тоже хорошая новость. Даже удивительно – почему иной раз заедает хандра, почему лезут в голову мрачные мысли: мол, ах, как тяжела, как беспросветна жизнь… Что ж в ней беспросветного? Солнечная прохлада раннего утра – и ты счастлив, как дитя в райском саду. Ничего больше не надо. И тишина. Какая тишина! Даже чавканье потревоженной земли и пение птиц ее не нарушают. Наоборот – делают еще совершеннее.
Широкая долина разделена на бесчисленные квадраты желто-зеленых посевов, скошенного клевера, цветущей картошки. Над голубыми лоскутами льна вьются полчища белых бабочек. И словно для придания мирному пейзажу художественной завершенности, в низине поместился хутор с десятком посеревших от старости, но крепких амбаров, домиков и сараев, окружающих большую невысокую усадьбу. Над одним из домиков вьется дымок. Сразу ясно: пивоварня. Расположился этот замечательный хутор так ловко и уместно, будто решил доказать: сами поглядите! Поглядите и убедитесь: а людям-то иной раз удается не портить пейзаж. Две переросшие груши у торца, молодые березки на въезде, несколько высоких поленниц под навесом на зеленой лужайке, а чуть подальше, за коровником, – купола стогов. Будто неторопливо плывет большой парусный корабль в открытом море – разноцветном, как и полагается морю. Красивое зрелище. Пахарь придержал лошадей.

Лагерлёф Сельма - Иерусалим

«Белая ворона/Albus corvus», 2023
ISBN 978-5-001143-75-8

Лагерлёф Сельма - Иерусалим - Содержание

Книга первая
  • Пролог
  • Первая часть
    • Учитель
    • И открылись им Небеса
    • Карин Ингмарсдоттер
    • Сион
    • Адская охота
    • Хельгум
    • Новый путь
  • Вторая часть
    • Гибель «Всеенной»
    • Письмо Хельгума
    • Бревно
    • На хуторе Ингмарссонов
    • Хёк Матс Эрикссон
    • Аукцион
    • Гертруд
    • Старая пасторша
    • Отъезд
Книга вторая
  • Первая часть
    • Стены золотые, врата стеклянные
    • Крестоносец
    • Гордонисты
    • Святой град Господен, Иерусалим
    • На крыльях утренней зари
    • Барам-паша
    • Геенна
    • Райский колодец
    • Ингмар Ингмарссон
  • Вторая часть
    • Барбру Свенсдоттер
    • Письмо Ингмара
    • Дервиш
    • Цветы Палестины
    • Дни бедствий
    • Бой Ингмара
    • На Масличной горе
    • Мы увидимся!
    • Дитя
    • Возвращение паломников
Послесловие переводчика
Views 262
Rating 5.0 / 5
Added 24.05.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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