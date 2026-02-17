Книга Тіма ЛаГея «Що дійсно стається по смерті?» — це ґрунтовне біблійне дослідження однієї з найтаємничіших тем людського існування. Автор, відомий своїм аналітичним підходом до пророцтв, розвіює міфи та припущення, що існують навколо потойбічного світу, спираючись виключно на тексти Святого Письма. ЛаГей детально розглядає стан душі одразу після фізичної смерті, реальність раю та пекла, а також майбутні події, пов'язані з воскресінням тіла та останнім судом.

Основний акцент у книзі зроблено на розрізненні між тимчасовим перебуванням душі в очікуванні кінця часів та вічним станом у Новому Єрусалимі або в «геєні вогненній». Автор спростовує вчення про чистилище, сон душі або реінкарнацію, стверджуючи, що вибір, зроблений людиною за життя, має незворотні наслідки. ЛаГей прагне не лише дати відповіді на інтелектуальні запитання, а й принести розраду тим, хто втратив близьких, показуючи славну надію, яку має кожен віруючий у Христа.

Текст написаний доступною мовою і містить багато посилань на Біблію, що робить його корисним як для особистого вивчення, так і для підготовки до пасторського консультування. Книга закликає читача до серйозної переоцінки своїх життєвих пріоритетів у світлі вічності. Тім ЛаГей наголошує: знання про те, що чекає на нас за порогом смерті, має бути не причиною для страху, а потужним стимулом для святого життя та активного благовістя сьогодні.

Тим ЛаГей – Що дійсно стається по смерті?

З англійської мови переклав Микола Лисак. – Вінніпеґ – Едмонтон – Келовна, Канада: Видавництво Української Євангельсько-Баптистської Конференції Західньої Канади, 1985. – 170 с.

Тим ЛаГей – Що дійсно стається по смерті? - Зміст