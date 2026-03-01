Книга «Младенец родился нам: Заметки о Евангелии детства Иисуса» польского библеиста священника Яна Лаха представляет собой глубокое экзегетическое исследование первых глав Евангелий от Матфея и Луки. Автор ставит перед собой задачу раскрыть теологическое богатство повествований о рождении и ранних годах жизни Спасителя, которые часто воспринимаются лишь как поэтическое введение к основной истории. Лах подчеркивает, что «Евангелие детства» — это не просто семейная хроника, а тщательно выстроенная богословская программа, провозглашающая исполнение ветхозаветных пророчеств и начало новой эры спасения.

Структура книги отражает различия в подходах двух евангелистов. В первой части автор анализирует текст Матфея, уделяя особое внимание роли святого Иосифа, значению родословия как преемственности мессианской линии и символизму поклонения волхвов. Вторая часть посвящена Евангелию от Луки, где фокус смещается на Марию, параллелизм судеб Иисуса и Иоанна Крестителя, а также на исторический контекст и жанровое своеобразие текста. Ян Лах детально рассматривает сцены Благовещения и Сретения, помогая читателю увидеть в них не только исторические события, но и величественные откровения о божественной природе Младенца.

Издание, выпущенное культурным центром «Духовная Библиотека», сочетает в себе научную строгость и пастырскую доступность. Автор сознательно избегает сухого академизма, стремясь сделать результаты современных библейских исследований полезными для проповедников, катехизаторов и всех, кто хочет глубже осмыслить тайну Боговоплощения. Книга снабжена избранной библиографией и научным аппаратом, что делает её ценным пособием для студентов духовных учебных заведений и серьезных исследователей Нового Завета, желающих выйти за рамки привычного рождественского сюжета.

Ян Лах — Младенец родился нам

М.: Духовная Библиотека, 218 с.

Пер. с польского М. Касьяненко; ред. свящ. С. Тимашов

ISBN 83-7168-543-2 (оригинал)

Ян Лах — Младенец родился нам - Содержание