Книга «Младенец родился нам: Заметки о Евангелии детства Иисуса» польского библеиста священника Яна Лаха представляет собой глубокое экзегетическое исследование первых глав Евангелий от Матфея и Луки. Автор ставит перед собой задачу раскрыть теологическое богатство повествований о рождении и ранних годах жизни Спасителя, которые часто воспринимаются лишь как поэтическое введение к основной истории. Лах подчеркивает, что «Евангелие детства» — это не просто семейная хроника, а тщательно выстроенная богословская программа, провозглашающая исполнение ветхозаветных пророчеств и начало новой эры спасения.
Структура книги отражает различия в подходах двух евангелистов. В первой части автор анализирует текст Матфея, уделяя особое внимание роли святого Иосифа, значению родословия как преемственности мессианской линии и символизму поклонения волхвов. Вторая часть посвящена Евангелию от Луки, где фокус смещается на Марию, параллелизм судеб Иисуса и Иоанна Крестителя, а также на исторический контекст и жанровое своеобразие текста. Ян Лах детально рассматривает сцены Благовещения и Сретения, помогая читателю увидеть в них не только исторические события, но и величественные откровения о божественной природе Младенца.
Издание, выпущенное культурным центром «Духовная Библиотека», сочетает в себе научную строгость и пастырскую доступность. Автор сознательно избегает сухого академизма, стремясь сделать результаты современных библейских исследований полезными для проповедников, катехизаторов и всех, кто хочет глубже осмыслить тайну Боговоплощения. Книга снабжена избранной библиографией и научным аппаратом, что делает её ценным пособием для студентов духовных учебных заведений и серьезных исследователей Нового Завета, желающих выйти за рамки привычного рождественского сюжета.
Ян Лах — Младенец родился нам
М.: Духовная Библиотека, 218 с.
Пер. с польского М. Касьяненко; ред. свящ. С. Тимашов
ISBN 83-7168-543-2 (оригинал)
Ян Лах — Младенец родился нам - Содержание
Родословие Христа: Анализ трех периодов истории Израиля в Мф 1,1-17 и теологический смысл включения в список имен определенных женщин.
Тайна Иосифа: Исследование участия обручника Марии в божественном плане и его роли как законного отца Мессии.
Благовещение и Посещение: Литературный и догматический разбор диалогов Марии, ангела Гавриила и Елизаветы в Евангелии от Луки.
Историчность и Жанр: Дискуссия о том, являются ли повествования о детстве «мидрашем», исторической хроникой или особым видом богословского сообщения.
Иисус в Храме: Толкование эпизодов Обрезания, Сретения и обретения двенадцатилетнего Отрока среди учителей.
Вопрос о «братьях Иисуса»: Научное приложение, рассматривающее филологические и преданческие аспекты родственных связей Христа.
