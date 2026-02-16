ЛаХэй - Дженкинс - Да приидет Царствие – Книга шестнадцатая

«Да приидет Царствие» (в оригинале «Kingdom Come») — заключительная, шестнадцатая книга грандиозного цикла «Оставленные». Если предыдущие тома были посвящены хаосу и разрушению, то этот роман описывает начало Тысячелетнего Царства — эпохи, когда Иисус Христос физически правит Землей из Иерусалима. Мир полностью преображен: природа восстановилась, животные больше не проявляют агрессии, а люди живут веками, как в библейские времена до Потопа.

Сюжет охватывает все тысячу лет этого периода, фокусируясь на жизни выживших членов «Отряда Скорби» и новых поколений людей. Основным конфликтом становится внутренняя природа человека. Несмотря на идеальные условия, отсутствие болезней и прямое правление Бога, те, кто рождается в этот период, всё равно должны сделать личный выбор: принять Христа сердцем или лишь внешне подчиниться Его законам. Авторы показывают, что даже в раю на земле греховная природа может найти лазейку.

Книга достигает финала, когда по истечении тысячи лет сатана освобождается из своей темницы для последнего испытания человечества. Происходит краткое, но решительное восстание тех, кто таил злобу в сердце, которое мгновенно подавляется. Роман завершается великим Судом у Белого Престола и переходом в Вечность — созданием Нового Неба и Новой Земли, где времени и страданий больше не существует.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. – Да приидет Царствие – Книга шестнадцатая

Издательство Книжный Клуб Книговек, 2013 год — 432 с.

ISBN 978-5-4224-0656-2

В 20-й главе Откровения приводится не слишком много подробностей, касающихся тысячелетнего царствования Христа, за исключением окончательного порядка событий последних дней, конца истории, которую мы знаем, и протяженности царствования.

Однако там есть достаточно деталей, чтобы мы могли предполагать, как могут разворачиваться будущие события. Многие цитаты из Ветхого и Нового Завета рассказывают нам о будущем Израиля во время царствования Христа.

Я чувствую необходимость пояснить,почему Тысячелетнее Царствие — не есть царство небесное. Хотя в каком-то смысле его можно назвать предвкушением небес, но грех продолжает существовать. Те, кто вступает в этот период после пребывания на небесах, те, конечно же, уже святые, и те, кто пережил время Скорби, тоже. Так что первые дни Царствия будут идиллическими.

Христос займет престол, а все жители Земли будут верующими.