ЛаХэй - Дженкинс - Осквернение – Книга девятая

«Осквернение» (в оригинале «Desecration») — девятая книга серии «Оставленные», в которой события достигают апогея в Иерусалиме. Николае Карпати, теперь уже полноправный земной бог и диктатор, совершает действие, которое в библейских пророчествах называется «мерзостью запустения». Он входит в восстановленный иудейский Храм, чтобы объявить себя единственным объектом поклонения, тем самым окончательно оскверняя святыню и бросая открытый вызов Небесам.

Сюжет фокусируется на великом исходе верующих. Рабби Цион Бен-Иуда призывает тысячи последователей Христа бежать из Иерусалима в защищенное Богом убежище — древний город Петра в Иордании. В это время начинаются «суды чаш гнева», которые оказываются гораздо более разрушительными, чем предыдущие казни. Первая чаша поражает всех принявших «начертание зверя» мучительными гноящимися ранами, создавая резкий контраст между агонией последователей Николае и сверхъестественной защитой, которую получают верующие.

Книга описывает масштабную военную операцию Карпати против беженцев. Антихрист использует всю мощь своего современного вооружения, чтобы уничтожить «верный остаток», но сталкивается с силой, против которой бессильны технологии. Это роман о божественном вмешательстве, где чудеса Ветхого Завета — такие как манна небесная и защита от армий — становятся реальностью для людей XXI века, оказавшихся в эпицентре финальной битвы за человеческие души.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. – Осквернение – Книга девятая

Издательство Книжный Клуб Книговек, 2012 год — 480 с.

ISBN 978-5-4224-0451-3

Чань заметил, что, судя по звуку, самолет Карпати начал снижаться, когда Сухайль Акбар вернулся для продолжения разговора с потентатом.

— А, директор, — начал Николае, — мы же планировали для Петры что-то очень особенное, когда Бен-Иегуда окажется там, верно?

— Сэр, нам надо поговорить.

— Отвечай на мой вопрос, Сухайль.

— Да, конечно, но у меня дурные новости.

— Не хочу слышать ни о каких дурных новостях! Все исцелились! У нас полно оружия для нападения на Петру. Ты должен был оставить город в покое — мы разнесем его, когда Михей и Бен-Иегуда оба окажутся там — и перехватить тех, кто еще не вошел внутрь. И какие могут быть дурные новости?

Что о них слышно?