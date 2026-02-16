ЛаХэй - Дженкинс - Остаток – Книга десятая

«Остаток» (в оригинале «The Remnant») — десятая книга цикла «Оставленные», в которой основное действие перемещается в Петру, древний город в скалах Иордании. Здесь собрались сотни тысяч верующих, ставших «остатком», который Бог пообещал сохранить в безопасности от ярости Антихриста. Николае Карпати, разъяренный существованием этого анклава, направляет на Петру всю мощь своих военно-воздушных сил, намереваясь стереть город с лица земли мощнейшими ракетными ударами.

Сюжет описывает период величайших чудес и сверхъестественного обеспечения. Когда ракеты Карпати взрываются в небе над Петрой, они не причиняют вреда беженцам, сталкиваясь с невидимым божественным щитом. Рабби Цион Бен-Иуда и Рэйфорд Стил организуют жизнь внутри общины, где Бог ежедневно посылает манну для пропитания огромного количества людей и открывает источники воды в пустыне.

Параллельно с этим на мир обрушиваются шестая и седьмая чаши гнева. Тьма накрывает столицу Антихриста — Новый Вавилон, а реки и моря окончательно превращаются в кровь. Книга пропитана духом стойкости и ожидания: пока Николае готовит свои армии к финальному броску на Иерусалим (Армагеддон), верующие укрепляются в духе, понимая, что до Второго Пришествия Христа остаются считанные месяцы. Это история о том, как человеческая немощь становится трибуной для Божьего всемогущества в самые темные часы истории.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. - Остаток – Книга десятая

Издательство Книжный Клуб Книговек, 2012 год — 464 с.

ISBN 978-5-4224-0478-0

