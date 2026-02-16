ЛаХэй - Дженкинс - Режим – Книга четырнадцатая

«Режим» (в оригинале «The Regime») — четырнадцатая книга цикла «Оставленные» и второй приквел, который детально описывает стремительное политическое восхождение Николае Карпати до событий Восхищения. Если первая книга-предыстория фокусировалась на его рождении и юности, то «Режим» показывает процесс формирования глобальной паутины влияния. Николае больше не просто одаренный юноша из Румынии; он становится международным игроком, чье обаяние и интеллект скрывают безжалостную волю к власти.

Параллельно с политической карьерой Карпати, авторы продолжают развивать линии будущих героев «Отряда Скорби». Читатель видит Рэйфорда Стила, который пытается сбалансировать успешную карьеру пилота и натянутые отношения в семье, еще не осознавая духовных поисков своей жены Ирен. Молодой и амбициозный журналист Кэмерон «Бак» Уильямс начинает свое восхождение в мире масс-медиа, сталкиваясь с первыми признаками глобального заговора, который он пока не может объяснить.

Книга мастерски нагнетает атмосферу приближающейся катастрофы. Теневые силы, стоящие за Карпати, шаг за шагом устраняют оппонентов и готовят почву для создания единого мирового правительства. «Режим» наглядно демонстрирует, как мир, стремящийся к безопасности и единству любой ценой, добровольно открывает двери для будущего диктатора, принимая ложь за спасение.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. – Режим – Книга четырнадцатая

Издательство Книжный Клуб Книговек, 2012 год — 448 с.

ISBN 978-5-4224-0589-3

Загрохотали взрывы. Часто здания потемнела. Грохот был такой, будто бомбы падали прямо за окнами. Значит, это была не демонстрация силы, чтобы поставить Израиль на колени. Никаких обращений к жертвам не было. Никаких объяснений, почему нарушили границы и началось нападение на Израиль. Израиль был вынужден обороняться, прекрасно понимая, что первый же залп буквально сотрет его с лица земли.

В небе расцвели желто-оранжевые клубы огня, которые вряд ли смогут остановить нападение России. Защиты просто не было.

Бизон понял, что все офицеры ожидают неминуемого конца через какие-то секунды, когда снаряды достигнут земли и накроют всю страну.

Бизон понимал, что конец близок. Спасения не было. Некоторые уже покинули свои посты и с воплями разбежались, и командиры даже не пытались их останавливать. Даже старшие офицеры спрятались под столами и закрыли уши.

Ночь пылала как день, чудовищные оглушительные взрывы продолжались, здание дрожало, тряслось и раскачивалось.