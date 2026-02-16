ЛаХэй - Дженкинс - Восхищение – Книга пятнадцатая

«Восхищение» (в оригинале «The Rapture») — пятнадцатая книга цикла «Оставленные» и заключительный приквел, который подводит читателя к самому роковому моменту в истории человечества. Эта книга является своего рода «недостающим звеном», соединяющим предысторию Николае Карпати с первыми страницами самого первого тома серии. В центре сюжета — последние часы перед тем, как миллионы людей по всему миру мгновенно исчезнут, оставив после себя лишь одежду и хаос.

Авторское внимание здесь сосредоточено на духовном напряжении. Мы видим Ирен Стил, которая отчаянно молится о спасении своего мужа Рэйфорда и дочери Хлои, чувствуя близость конца. В это же время в Израиле Рабби Цион Бен-Иуда вплотную приближается к открытию того, что Иисус и есть истинный Мессия, что ставит его жизнь под угрозу. Николае Карпати же завершает последние приготовления к своему «триумфальному» выходу на мировую арену, координируя действия с оккультными силами, которые стоят за его спиной.

Кульминация книги описывает само событие Восхищения с точки зрения тех, кто был взят, и тех, кто остался. Для верующих это момент невыразимого света и перехода в присутствие Божье, для остального мира — начало беспрецедентной катастрофы: падающие самолеты, пустые машины на шоссе и глобальная паника. Книга заканчивается ровно там, где начинается «Оставленные», давая читателю полную картину того, почему мир оказался так трагически не готов к тому, что произошло.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. - Восхищение – Книга пятнадцатая

Издательство Книжный Клуб Книговек, 2013 год — 416 с.

ISBN 978-5-4224-0609-8

В третьем романе, заключительном приквеле к серии «Left Behind», — «Восхищение», рассказывается о внезапном таинственных исчезновениях людей по всему миру. Это событие положило начало трагическим событиям Апокалипсиса. Основная часть повествования посвящена описанию жизни Ирен Стил, ее сына Рейми и других людей, которые были восхищены на Небеса.

Все в доме Божием замерло. Ирэн и понятия не имела, что миллиарды людей, собравшихся в одном месте, могут соблюдать такую абсолютную тишину. Но тишина сохранялась, и небывалое ощущение предвкушения охватило ее. Каждый раз перемена означала, что сейчас случится нечто важное. Она окинула взглядом огромный зал, высматривая, не встанет ли Иисус, прислушиваясь, не скажет ли чего-нибудь Бог, не выступит ли вперед кто из двадцати четырех старейшин.

Но нет, всего лишь еще несколько секунд тишины. И внезапно тысячи тысяч ангелов, собравшихся за престолом и у врат, единым гармоничным совершенным хором грянули одно-единственное слово:

— Аллилуйя!