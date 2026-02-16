ЛаХэй - Дженкинс - Возмездие

«Возмездие» (в оригинале «Assassins») — шестая книга эсхатологического цикла «Оставленные», знаменующая собой психологический и событийный экватор серии. Мир приближается к середине периода Великой Скорби (3,5 года), и напряжение достигает критической точки. Главной темой романа становится внутренний конфликт героев: может ли верующий человек взять на себя право вершить правосудие и убить Антихриста? Рэйфорд Стил, ослепленный жаждой мести за гибель близких и страдания мира, тайно планирует покушение на Николае Карпати, несмотря на предостережения о том, что месть принадлежит Богу.

Сюжет разворачивается на фоне исполнения шестой трубы — нашествия двухсотмиллионной конной армии всадников-губителей, приносящих смерть трети человечества. В то время как мир содрогается от сверхъестественных бедствий, в Иерусалиме назревает политическая развязка. Николае Карпати собирает лидеров и толпы народа, не подозревая, что сразу несколько человек из разных лагерей готовят на него покушение. Книга заканчивается шокирующим событием, предсказанным в Писании: смертельным ранением «зверя», которое должно запустить процесс его ложного воскрешения и окончательного воцарения тьмы.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. - Возмездие

Раздались вежливые аплодисменты, и Мак пожалел, что не может видеть сейчас лицо Питера Мэтьюза.

— Не хотите сказать пару слов, первосвященник, прежде чем его святейшество выступит с речью?

— Да, спасибо, верховный главнокомандующий. Я... то есть мы, представители церкви Сокровенного Вавилона, ждали этого праздника с большим нетерпением.

Как вызнаете, Израиль оказался одной из последних территорий, жители которой приняли наши идеалы. Я верю, что у нас будет возможность достойно представить израильтянам нашу всемирную религию и что уже через неделю количество наших прихожан значительно увеличится. Так же я искренне рад любой возможности бросить вызов диссидентам, и если вспомнить историю двух проповедников и их союзников иудаитов, то Израиль — самое подходящее для этого место. Я счастлив, что лечу туда вместе с вами.

— Спасибо, первосвященник, — поблагодарил его Леон. — А теперь, ваше святейшество...

Карпати был переполнен радужными ожиданиями.