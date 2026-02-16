ЛаХэй - Дженкинс - Явление во Славе – Книга двенадцатая

«Явление во Славе» (в оригинале «Glorious Appearing») — кульминационная двенадцатая книга серии «Оставленные», описывающая долгожданное Второе Пришествие Иисуса Христа. Семь лет Великой Скорби подошли к концу. Армии Николае Карпати окружили остатки верующих в Иерусалиме и Петре, и человечество оказалось на грани полного уничтожения. В момент, когда кажется, что тьма окончательно победила, небеса разверзаются для самого величественного события в истории.

Сюжет фокусируется на сверхъестественной победе Христа над силами Антихриста. В отличие от земных войн, эта битва не требует усилий армий «Отряда Скорби». Иисус побеждает врагов одним лишь «мечом уст Своих» — Словом Божьим. Авторы детально описывают крах Глобального Сообщества: Николае Карпати и Лжепророк схвачены и брошены в озеро огненное, а их последователи мгновенно гибнут от сияния славы Господней.

Для выживших членов «Отряда Скорби» — Рэйфорда Стила, Бака Уильямса и других — это момент величайшего утешения и преображения. Весь мир меняется физически: горы опускаются, долины поднимаются, и Земля очищается от последствий семилетних разрушений. Книга завершается подготовкой к Суду над народами (Суд овцов и козлов) и торжественным вступлением в Тысячелетнее Царство, где мир и справедливость наконец воцарятся на планете.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. – Явление во Славе – Книга двенадцатая

Издательство Книжный Клуб Книговек, 2012 год — 464 с.

ISBN 978-5-4224-0546-6

Мак и Абдулла вместе с ним забрались на крышу «хаммера» и увидели, как Иисус сошел с небес. Его конь грациозно коснулся земли к западу от Восора, и на глазах у всех жителей Петры Иисус спешился. Небесное воинство осталось футах в ста над Ним, следуя за Ним вдоль поля битвы. Кровь врагов окрашивала подол Его мантии красным.

Святые над Ним стали хором задавать вопросы, на которые Он отвечал для всей Земли.

— Кто, — начали они, — это идет от Эдома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей?

И Господь сказал:

— Я — изрекающий правду, сильный, чтобы спасать.

— Отчего же одеяние Твое красно и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?

— Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое.

Ибо день мщения — в сердце Моем, и год Моих искупленных настал.

Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя — она поддержала меня.

И попрал я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их.