ЛаХэй - Дженкинс - Жатва человеков

«Жатва человеков» (в оригинале «Soul Harvest») — четвертая книга захватывающей серии «Оставленные», действие которой разворачивается в атмосфере нарастающего апокалипсиса. Мир содрогается от последствий глобального землетрясения — «гнева Агнца», — которое разрушило инфраструктуру и унесло миллионы жизней. В этом хаосе Николае Карпати использует трагедию для укрепления своей власти, представляя себя единственным спасителем человечества, в то время как члены «Отряда Скорби» пытаются найти друг друга среди руин и продолжать свою миссию.

Основная тема книги — массовое духовное пробуждение, которое начинается во всем мире, несмотря на преследования со стороны Мирового Сообщества. Герои осознают, что наступило время «великой жатвы», предсказанной в Библии. Бак Уильямс и Рэйфорд Стил продолжают свою опасную игру в окружении Антихриста, используя каждую возможность, чтобы помочь новым верующим обрести «печать Божью» на челе, которая мистическим образом отличает их от последователей Карпати. Книга наполнена драматизмом поиска пропавших близких и осознанием того, что время до следующего этапа судов стремительно истекает, а противостояние между светом и тьмой становится всё более явным и ожесточенным.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. - Жатва человеков

Роман / Пер. с англ. Н. Некрасовой.

М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. — 480 с.

(Left Behind).

ISBN 978-5-4224-0193-2

Рэйфорд Стил носил униформу врага своей души и ненавидел себя за это. Он шагал по иракским пескам к багдадскому аэропорту в своем парадном синем мундире, поражаясь абсурду ситуации.

Над выжженной равниной неслись крики и стоны сотен людей, которым он ничем не сможет помочь. Сколько бы он ни молился о том, чтобы найти жену живой, все зависело от того, насколько быстро он сумеет до нее добраться. Но здесь о быстроте говорить не приходилось. Кругом был один песок. А как Хлоя и Бизон в Штатах? И Цион?

Отчаявшийся, обезумевший от горя, он сорвал с себя нарядный китель с желтым галуном, тяжелыми эполетами и нашивками старшего офицера Мирового Сообщества на рукавах. Рэйфорд даже не стал расстегивать литые золотые пуговицы, и они упали на песок. Ладный китель соскользнул с его плеч, и он крепко сжал его за ворот. Три, четыре, пять раз он поднимал его и бил им по земле. Поднялась пыль и покрыла его дорогие кожаные ботинки.

Рэйфорд подумал было выбросить все, что связывало его с режимом Николае Карпати, но тут заметил роскошные нарукавные нашивки. Он рванул их, намереваясь оторвать вовсе, словно отрекаясь от своего звания и службы Антихристу. Но китель был сшит с таким мастерством, что даже и ногтем подцепить галун было невозможно, и Рэйфорд швырнул китель наземь еще раз. Потом потоптался по нему, пнул ногой — и тут вдруг понял, почему он такой тяжелый. В кармане лежал его телефон.