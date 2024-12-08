Душепопечение — это богословская дисциплина. Если вы продолжаете читать дальше, значит, вы уже прочли самую противоречивую часть этой книги. Именно это первое предложение является самым спорным во всей книге. Задача «Богословия библейского душепопечения», как и любого учебника по богословию, — задавать вопросы и побуждать к дискуссии. Но самым спорным в данном контексте будет утверждение о том, что душепопечение по определению является богословским.

Большинство людей не признают богословской природы душепопечения. Они считают, что богословие — это семинарский предмет, который изучают будущие служители, чтобы быть способными проповедовать, руководить церковью или заниматься миссионерством. Имеющие такое мнение не понимают, что богословие играет важную роль в оказании помощи людям с духовными проблемами. Считается, что душепопечение — это сфера психологии. Поэтому многие убеждены, что богословие для служителей — это то же самое, что психология для душепопечителей, и что эти две сферы не имеют ничего общего.

Однако истинные христиане никогда так не ограничивали роль богословия. Они всегда настаивали, что богословие должно пропитывать всю жизнь человека. Изучение доказательств в пользу такой библейской позиции потребует от этой книги большего, чем можно было бы ожидать. Прежде чем мы пойдём дальше, следует выяснить, хотя бы минимально, роль богословия в душепопечении. Мы сможем представить эту роль только, когда поймём, что такое богословие, чем является душепопечение, и что необходимо для душепопечения.

Хит Ламберт - Богословие библейского душепопечения - Доктринальное основание служения душепопечения

Перевод: С. Романович

Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2022 г. - 360 с.

ISBN 978-1-56773-158-3

Хит Ламберт - Богословие библейского душепопечения - Доктринальное основание служения душепопечения - Содержание

Признательность

1 Душепопечение и богословие: важное вступление

2 Библейское душепопечение и учение о Слове Божьем

3 Библейское душепопечение и учение об общей благодати

4 Библейское душепопечение и учение о Боге

5 Библейское душепопечение и учение об Иисусе Христе

6 Библейское душепопечение и учение о Духе Святом

7 Библейское душепопечение и учение о человеке

8 Библейское душепопечение и учение о грехе

9 Библейское душепопечение и учение о страдании

10 Библейское душепопечение и учение о спасении

11 Библейское душепопечение и учение о церкви

12 Библейское душепопечение и цель богословия

Приложение I Декларация Ассоциации сертифицированных библейских душепопечителей о психических расстройствах, медицине и душепопечении

Приложение II Библейское душепопечение, общее откровение и общая благодать

Приложение III Вероучение Ассоциации сертифицированных библейских душепопечителей

Указатель мест Писания