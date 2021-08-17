Ламберт Хит - Наконец свободен - Борьба за чистоту силой благодати

Избавиться от порнографической зависимости возможно. По Своей милости Бог послал Своего Сына, чтобы Он понес справедливое наказание за грехи, которые мы совершаем. Когда вы верите, что Божья благодать распространяется на вас, вы достигаете Божьей праведности. Прощение и свободу вы можете получить тогда, когда доверяете Христу и верите, что Он совершил для вас. Неважно, сколько раз вы смотрели порнографию и насколько безнадежной считаете борьбу с этой зависимостью. А если вам кажется, что это неправда, так только потому, что вы больше думаете о себе и порнографии, чем о Христе и Его благодати. Вы можете получить свободу, но для свободы нужна благодать.

Удивительное благословение - жить сейчас там, где многие христианские руководители и миряне с новой силой и готовностью обращаются к Евангелию Иисуса. Во многих книгах, проповедях и блогах говорится о богатствах благодати, проистекающей из Благой вести о Христе. Хотя такое внимание не может не радовать, существует опасность, что благодать может стать, скорее, темой для обсуждения, а не силой, которую мы ощущаем. Благодати никогда не может быть слишком много. В наши дни опасно воспринимать благодать как нечто само собой разумеющееся и не задумываться о том, как обращаться к ней в повседневной жизни.

Я хочу предупредить вас об одном. В этой книге я не желаю говорить только о благодати; я хочу показать, что вам может дать Христова благодать в борьбе с порнографией. В Рим. 1:5 апостол Павел пишет: «через Которого [Иисуса Христа] мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». В этом стихе Павел учит, что Бог дал Своему народу благодать для того, чтобы христиане могли быть послушными Ему и прославлять имя Христово среди всех народов. Благодать - не просто «незаслуженная милость», не просто знак Божьей благосклонности к нам; благодать - еще и сила. Благодать - это Божественная сила, данная нам для того, чтобы мы жили согласно Божьей воле.

Ламберт Хит - Наконец свободен - Борьба за чистоту силой благодати

пер. с англ.

Oдесса: Tюльпан, 2020 196 c.

ISBN 978-0310499237

Ламберт Хит - Наконец свободен - Борьба за чистоту силой благодати - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ. Цель этой книги

ГЛАВА 1. Благодать как основание борьбы с порнографией

ГЛАВА 2. Печаль в борьбе с порнографией

ГЛАВА 3. Подотчетность в борьбе с порнографией

ГЛАВА 4. Радикальные меры в борьбе с порнографией

ГЛАВА 5. Покаяние в борьбе с порнографией

ГЛАВА 6. Помощь супружеских отношений (или вашего холостого положения) в борьбе с порнографией

ГЛАВА 7. Смирение в борьбе с порнографией

ГЛАВА 8. Благодарность в борьбе с порнографией

ГЛАВА 9. Развитие отношений с Христом в борьбе с порнографией

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Призыв к святости и надежде

ПРИЛОЖЕНИЕ. Помощь семьям и друзьям зависимых от порнографии

БЛАГОДАРНОСТИ