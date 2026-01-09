Цель этой небольшой книги — показать, что Иисус как автор, творец художественного слова находился под значительным влиянием Книги Притчей Еврейской Библии. Во-первых, в книге «От Книги Притчей — к притчам Евангелий. Творческая мудрость Иисуса» высказывается предположение, что Иисус создал некоторые из своих коротких притч, основываясь на конкретных стихах из Книги Притчей. Во-вторых, в ней говорится о том, что Иисус при создании своих притч развил некоторые базовые представления Книги Притчей, связанные с темой Мудрости. В-третьих, в настоящей книге показано, как Иисус отрицательно реагировал на широко распространённую точку зрения, согласно которой общий принцип мудрости, заключённый в Книге Притчей, сводится к тому, что мудрые вознаграждаются, а глупцы наказываются Богом через их собственные разрушительные выборы и последующие поступки.

Книга Притчей адресована мужчинам, а Евангелия показывают, что Иисус расширил аудиторию, к которой адресована его мудрость, включив в неё женщин, которые, вероятно, были неграмотными в его эпоху; женщины также стали некоторыми из ключевых персонажей в его притчах — достойными восхищения фигурами, в отличие от соблазнительниц-прелюбодеек из Книги Притчей. Более того, женщины любили слушать его учение, что подтверждается историей о Марии, сестре Лазаря, которая пренебрегла помощью своей сестре Марфе в приготовлении пищи для Иисуса, за что Мария получила от него похвалу (Лк. 10:42). Таким образом, притчи Иисуса представляют собой расширение традиционного понимания мудрости, разделяемого современной ему аудиторией, как евреями, так и язычниками.

Таким образом, книга «От Книги Притчей — к притчам Евангелий. Творческая мудрость Иисуса» важна для читателей по двум причинам: (1) в ней говорится об Иисусе как авторе, создающем свои собственные художественные произведения, — роль, которая не часто ассоциируется с его именем, и (2) в ней предлагается более глубокий взгляд на упрощённые представления о библейской мудрости. В Части I показано, как Иисус мог создавать свои рассказы на основе конкретных изречений Книги Притчей. В ней говорится о «притче» как прозаическом рассказе с насыщенным действием сюжетом, а не сводящемся только к символу, метафоре, сравнению или аллегории. Поэтому выбор евангельских отрывков, отнесённых к притчам в данной книге, может отличаться от представленного в других исследованиях учения Иисуса. Общая тема всех этих притч — мудрость: Иисус как мудрость (1 Кор. 1:24), изрекающий учение мудрости так, как до него никто не делал. Основное внимание уделено притчам, приведённым в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, без учёта Евангелия от Фомы и других неканонических источников.

В Части II говорится об Иисусе как самоактуализированном авторе, который воплощал своё художественное творчество в словах, приемлемым для еврейской культуры способом, поскольку создавать материальные объекты, которые могли бы стать идолами, было запрещено. Его ремесло плотника могло подтолкнуть его к искушению: вырезать или построить эстетически привлекательные объекты, вызывающие излишнее восхищение. В этой части книги рассматриваются следующие вопросы: что сформировало художественный талант Иисуса, каким образом он мог получить образование, почему он мог выбрать творческое развитие отдельных изречений Книги Притчей для создания своих нравоучительных историй и как преподаваемая им мудрость углубляла и расширяла традиционное представление о мудрости, включая и проясняя привнесённое им понятие о «Царстве Божьем». Надеемся, что результат этого исследования представит Иисуса как личность ещё более многогранную, чем он воспринимался в христианской традиции, и раскроет понимание мудрости, выходящее за рамки Книги Притчей и традиционных интерпретаций, основанных на ней.

Например, одна из богословских концепций, которую можно извлечь из мудрости притч Иисуса, — это крайняя щедрость Бога, которая часто превосходит достижение совершенной справедливости; она явлена в Притчах о блудном сыне (Лк. 15:11- 32), щедром владельце виноградника (Мф. 20:1-16) и предусмотрительном управляющем (Лк. 16:1-13), о чём подробнее будет сказано в Части I. Другая концепция заключается в том, что «Царство Небесное» — это медленный, тихий и мощный процесс жизненного роста, примером которого являются семена, растущие незаметно, но в конце концов пробивающиеся из-под земли, цветущие и приносящие плод, как об этом говорится в Притче о сеятеле (Лк. 8:5-8), Притче о другом сеятеле (Мф. 13:3-9), Притче о пшенице и плевелах (Мф. 13:24-30), Притче о горчичном зерне (Мф. 13:31-32) и Притче о тайном росте семени (Мк. 4:26-29). Подобно авторам Книги Притчей, Иисус сосредоточен на глубинных изменениях личности своих слушателей и читателей, а не на поверхностном исполнении Закона — подход, который будет более подробно проанализирован в Части II. Люди, как и семена, загадочным образом становятся тем, кем они по своей природе были предназначены стать, — надо надеяться, постепенно приближаясь к образу Божию, который они носят в себе. Такой рост личности возможен даже среди тех, кто не был физически исцелён Иисусом (примером является Иов, сохранивший свою целостность, несмотря на все страдания), а также среди «изобилия плевел» (например, сам Иисус продолжал действовать среди своих противников — книжников и фарисеев, среди тех, кто был лишён стойкой целостности Иова, и даже имел дело со своими двумя учениками, предавшими его, Иудой и Петром). Понимание ситуации, в которой действовал Иисус, а также преподаваемого им понимания мудрости, должно изменить к лучшему слушателей и читателей его притч.