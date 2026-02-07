Книга іспанського письменника та єзуїта Педро Мігеля Ламета «Не знаю, як Тебе любити» — це надзвичайно інтимна та глибока художня реконструкція внутрішнього світу однієї з найзагадковіших постатей Євангелія — Марії Магдалини. Автор обирає форму епістолярного роману, де папіруси-листи Марії, адресовані Ісусу з Назарету, стають дзеркалом її духовної трансформації: від мешканки лупанарію в Кесарії та «танцівниці з Тиверіяди» до жінки, яка першою побачила Сад життя.

Поштовхом до розповіді стає лист Магдалини до Матері Ісуса, написаний невдовзі після розп'яття. Марія повертається до рідної Магдали, щоб осмислити «важкий осад болю» та відкрити таємницю — збірку листів, які вона писала Вчителю протягом років, але так і не наважилася віддати. У цих текстах — не лише релігійне поклоніння, а й складне, цілком людське почуття, де «нутро палає», а душа шукає відповіді на питання: ким Він був насправді і як любити Того, Хто є водночас і Сином Людським, і Божим «Я Є»?

Ламет майстерно поєднує історичний контекст Юдеї I століття з тонким психологізмом. Кожен «Папірус» — це окрема грань досвіду: зустріч із «Другом-цілителем», таємні розмови з Матір'ю, подолання «прокази серця» та досвід «найчорнішої ночі» під хрестом. Це книга про любов, яка бачить крізь час, про жіночий погляд на місію Месії та про те, що справжнє воскресіння починається з відваги щиро визнати своє зранене єство.

Педро Мігель Ламет — Не знаю, як Тебе любити: Листи Марії Магдалини до Ісуса з Назарету

Львів : Свічадо, 2025. — 384 с.

ISBN 978-966-938-961-9 (паперова книга)

ISBN 978-617-8600-67-9 (електронна книга)

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