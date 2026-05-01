Лами - Египетские таинства
Трактат Люси Лами «Египетские таинства» представляет собой глубокое эзотерическое исследование культуры Древнего Египта сквозь призму сакральной геометрии, нумерологии и мифологии. Автор, продолжая традиции своего приемного отца Р. А. Шваллера де Любича, рассматривает египетскую цивилизацию не просто как археологический объект, а как живой носитель «древнего знания».
Книга начинается с анализа Нила (Хапи-Нила), который Лами называет результатом «божественного рождения» и основой жизни всего Египта. Она детально описывает египетскую космогонию через четыре главных центра обучения (Гелиополь, Мемфис, Гермополис, Фивы) и исследует концепции «Вечности и Бесконечности» в египетском разуме. Особое внимание уделено мифу об Осирисе как принципу непрерывного возрождения, связанному с ежегодным разливом реки.
Во второй части работы автор анализирует технические и символические аспекты цивилизации: от землеустроительных измерений до музыкальной гармонии и письменности. Завершается книга описанием мистерий смерти и воскресения, включая разбор ритуалов «Книги вступающего в день» и тайн Дуата.
Лами, Л. - Египетские таинства - Древнее знание в новом свете
М.: Варфоломеев А. Д., 2013. — 128 с.
ISBN 978-5-9902391-4-2
Лами, Л. - Египетские таинства - Содержание
Сотворение и Нил: Роль реки как земного и небесного источника жизни; связь разлива Нила с созвездиями Сириуса и Ориона.
Четыре теологических центра: Системы мировоззрения древних египтян, сформированные в крупнейших религиозных столицах.
Сакральные знания: Взаимосвязь чисел, пространства-времени и архитектурных канонов (на примере храмов Хатхор в Дендере и Гора в Эдфу).
Путь Возвращения: Погребальные ритуалы, структура Дуата и метафизика тонких элементов бытия человека (таких как «Ка» — двойник).
Мифологический символизм: Детальный пересказ легенды об Осирисе, Исиде и Сете с объяснением их природного и духовного значения.
