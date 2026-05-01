Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лами - Египетские таинства

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Religious Studies Atheism, Эзотеризм

Трактат Люси Лами «Египетские таинства» представляет собой глубокое эзотерическое исследование культуры Древнего Египта сквозь призму сакральной геометрии, нумерологии и мифологии. Автор, продолжая традиции своего приемного отца Р. А. Шваллера де Любича, рассматривает египетскую цивилизацию не просто как археологический объект, а как живой носитель «древнего знания».

Книга начинается с анализа Нила (Хапи-Нила), который Лами называет результатом «божественного рождения» и основой жизни всего Египта. Она детально описывает египетскую космогонию через четыре главных центра обучения (Гелиополь, Мемфис, Гермополис, Фивы) и исследует концепции «Вечности и Бесконечности» в египетском разуме. Особое внимание уделено мифу об Осирисе как принципу непрерывного возрождения, связанному с ежегодным разливом реки.

Во второй части работы автор анализирует технические и символические аспекты цивилизации: от землеустроительных измерений до музыкальной гармонии и письменности. Завершается книга описанием мистерий смерти и воскресения, включая разбор ритуалов «Книги вступающего в день» и тайн Дуата.

Лами, Л. - Египетские таинства - Древнее знание в новом свете

М.: Варфоломеев А. Д., 2013. — 128 с.
ISBN 978-5-9902391-4-2

Лами, Л. - Египетские таинства - Содержание

  • Сотворение и Нил: Роль реки как земного и небесного источника жизни; связь разлива Нила с созвездиями Сириуса и Ориона.

  • Четыре теологических центра: Системы мировоззрения древних египтян, сформированные в крупнейших религиозных столицах.

  • Сакральные знания: Взаимосвязь чисел, пространства-времени и архитектурных канонов (на примере храмов Хатхор в Дендере и Гора в Эдфу).

  • Путь Возвращения: Погребальные ритуалы, структура Дуата и метафизика тонких элементов бытия человека (таких как «Ка» — двойник).

  • Мифологический символизм: Детальный пересказ легенды об Осирисе, Исиде и Сете с объяснением их природного и духовного значения.

Views 18
Rating
Added 01.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

