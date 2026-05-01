Трактат Люси Лами «Египетские таинства» представляет собой глубокое эзотерическое исследование культуры Древнего Египта сквозь призму сакральной геометрии, нумерологии и мифологии. Автор, продолжая традиции своего приемного отца Р. А. Шваллера де Любича, рассматривает египетскую цивилизацию не просто как археологический объект, а как живой носитель «древнего знания».

Книга начинается с анализа Нила (Хапи-Нила), который Лами называет результатом «божественного рождения» и основой жизни всего Египта. Она детально описывает египетскую космогонию через четыре главных центра обучения (Гелиополь, Мемфис, Гермополис, Фивы) и исследует концепции «Вечности и Бесконечности» в египетском разуме. Особое внимание уделено мифу об Осирисе как принципу непрерывного возрождения, связанному с ежегодным разливом реки.

Во второй части работы автор анализирует технические и символические аспекты цивилизации: от землеустроительных измерений до музыкальной гармонии и письменности. Завершается книга описанием мистерий смерти и воскресения, включая разбор ритуалов «Книги вступающего в день» и тайн Дуата.

Лами, Л. - Египетские таинства - Древнее знание в новом свете

М.: Варфоломеев А. Д., 2013. — 128 с.

ISBN 978-5-9902391-4-2

Лами, Л. - Египетские таинства - Содержание