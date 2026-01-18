В 1816 году, когда Франция еще остывала от разгрома великой империи Наполеона Бонапарта, в Льеже вышла книга, которую смело можно отнести к ветхозаветным апокрифическим апокалипсисам, тем паче, что ее тема — судьба Израиля в контексте последних времен истории человечества. Удивительным образом книга эта оказалась связанной с Орденом бедных рыцарей Христа и Храма Соло- мона, Францией и… Россией. Несколько раз всплывая и даже попадая в руки исследователей, она в итоге была отослана Святому Престолу, чтобы затеряться в огромных библиотечных хранилищах Ватикана.

Ламуил, или Книга Господа

пер. с фр. В. А. Ткаченко-Гильдебрандта.

СПб.: Алетейя, 2023. 472 с.: ил.

(Мистические культы Средневековья и Ренессанса).

ISBN 978-5-00165-570-1

Ламуил, или Книга Господа - Содержание

(Мистические культы Средневековья и Ренессанса).

Владимир Tкаченко-Гильдебрандт ОБРЕТЕННАЯ И ВНОВЬ УТРАЧЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА. ИСТОРИЯ ПРОРОКА ЛАМУИЛА

ЛАМУИЛ ИЛИ КНИГА ГОСПОДА. Переложение Еврейского Манускрипта, некогда извлеченного из Имперской библиотеки - Оглавление и краткое содержание

ГЛАВА I - ГЛАВА XXIII

ПРИЛОЖЕНИЯ