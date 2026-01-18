Ламуил, или Книга Господа
В 1816 году, когда Франция еще остывала от разгрома великой империи Наполеона Бонапарта, в Льеже вышла книга, которую смело можно отнести к ветхозаветным апокрифическим апокалипсисам, тем паче, что ее тема — судьба Израиля в контексте последних времен истории человечества. Удивительным образом книга эта оказалась связанной с Орденом бедных рыцарей Христа и Храма Соло- мона, Францией и… Россией. Несколько раз всплывая и даже попадая в руки исследователей, она в итоге была отослана Святому Престолу, чтобы затеряться в огромных библиотечных хранилищах Ватикана.
Ламуил, или Книга Господа
пер. с фр. В. А. Ткаченко-Гильдебрандта.
СПб.: Алетейя, 2023. 472 с.: ил.
(Мистические культы Средневековья и Ренессанса).
ISBN 978-5-00165-570-1
Ламуил, или Книга Господа - Содержание
(Мистические культы Средневековья и Ренессанса).
Владимир Tкаченко-Гильдебрандт ОБРЕТЕННАЯ И ВНОВЬ УТРАЧЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА. ИСТОРИЯ ПРОРОКА ЛАМУИЛА
ЛАМУИЛ ИЛИ КНИГА ГОСПОДА. Переложение Еврейского Манускрипта, некогда извлеченного из Имперской библиотеки - Оглавление и краткое содержание
ГЛАВА I - ГЛАВА XXIII
ПРИЛОЖЕНИЯ
Секретный Французский устав Ордена Храма
Маргарита Городова - Некоторые коннотации образа Иерусалимского Храма в современной архитектуре и градостроительстве
Александр Амстер - Святой Бернард Клервоский, учитель церкви и Ордена Храма
Вольфганг Акунов - Портретная галерея
Русский рыцарь Храма и Христа Петр Балк-Полев
Рыцарь Храма Мари Александр Ленуар
Рыцарь Храма и Христа Антуан Фабр д’ Оливе
Александр Семенов, Владимир Хотин - О русском контексте «Книги Ламуила». Геополитические размышления и ДНК-исследования
Артем 0абанов Рыцарская традиция и боевые искусства
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