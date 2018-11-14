Теозоология или естественная история богов

Серия — «Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма»

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь. В 1900 г. бывший монах Цистерцианского Ордена, под патронажем которого в начале XII в. (согласно наиболее распространенной версии — в 1119 г. в Иерусалиме) был основан военно-монашеский Орден Бедных Соратников Христа и Храма Соломонова (более известный под сокращенным названием Ордена Храма). Австриец Йозеф Адольф Ланц (принявший, как и подобает монаху, вместе с ангельским чином монастырское имя Георг и вошедший в историю под литературным псевдонимом «барон Йорг Ланц фон Либенфельз», основал Орден Нового Храма (Орден Новых Храмовников, или Орден Новых Тамплиеров), добавив к прежним орденским идеям тамплиеров-храмовников немало новых, собственного изобретения, некоторые из которых, согласно утверждениям целого ряда позднейших исследователей — Вильфрида Дайма, автора нашумевшей в свое время книги «Человек, давший Гитлеру идеи. Йорг Ланц фон Либенфельз», Николаса Гудрик-Кларка, автора еще более нашумевшей в свое время книги «Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию: ариософы Австрии и Германии, 1890-1935» и др. — были, якобы, позднее «творчески переработаны» тезкой Адольфа Ланца — вождем Национал-Социалистической Германской Рабочей партии (НСДАП) Адольфом Гитлером в рамках национал-социалистической доктрины Третьей Империи. Посмотрим, в какой мере эти утверждения соответствуют истине. Относительно рождения основателя Ордена Нового Храма (лат. Ordo Novi Templi, ONT) существует немало версий, из числа которых мы приводим только три наиболее распространенные. Согласно одной из них, австрийский немец Йозеф Адольф Ланц родился 19 июля 1874 г. в Вене, в семье преподавателя гимназии Иоганна Ланца и Катарины Ланц (урожденной Гоффенрейх). Согласно другой версии (которой мы подробнее коснемся ниже), будущий учредитель Ордена Новых Тамплиеров родился 1 мая 1872 г. в семье барона из древнего южно-германского рода в г. Мессине на Сицилии. Согласно третьей версии, Йозеф Адольф Ланц появился на свет в хлеву, поскольку его родители в то время, ввиду тяжелых обстоятельств, скитались по свету; свидетелями его рождения стали местные пастухи. По этому поводу член учрежденного Ланцем ОНТ, фра Дитрих, писал в своей выпущенной к шестидесятилетию учредителя Ордена Нового Храма юбилейной брошюре «Йорг Ланц фон Либенфельз — 60 лет» следующее: «...Примерно в то время, когда, согласно библейским расчетам, деяниям Христа на земле воистину надлежало стать вновь ощутимыми, через 12 лет после возвращения в высшие сферы великого медиума Божия Якоба Лор- бера, на земле воплотился дух с подлинно божественным призванием, дух, призванный восстановить учение Господа во всей его изначальной чистоте и красоте. Младенцу, узревшему, после довольно тяжелых родов, свет этого мира 1 мая 1872 г., была уготована необычная во всех отношениях, великая и вековечная судьба, которая, однако, будет оценена по достоинству, как у всех великих людей, посетивших сей мир, во всем своем значении лишь после того, как этот великий Дух покинет сферу планеты Земля, а его бренные останки обретут покой под зеленой травой». Что бы ни утверждали современные Ланцу и позднейшие конспирологи и прочие любители наводить тень на ясный день, вроде нашего соотечественника Юрия Юрьевича Воробьевского (бывшего конфидента лидера современного российского неоевразийства Александра Гельевича Дугина, впоследствии в пух и прах разругавшегося со своим мэтром, и автора очень страшной книги «Третий акт», а также великого множества аналогичных антимасонских православных триллеров), учредитель Ордена Новых Храмовников не был «евреем» и даже не был «женат на еврейке». Мало того, за свою долгую, полную разнообразных треволнений и приключений жизнь он вообще умудрился ни разу не жениться — ни на еврейке, ни на арийке (вопреки мнению немецкого автора Хеннеке Карделя, утверждавшего в своем сочинении «Адольф Гитлер — основатель Израиля», будто Ланц «женился на еврейке Либенфельз» и добавил ее фамилию к своей). Тот несомненный факт, что учредитель Ордена Нового Храма никогда не был женат, стал для недоброжелателей Ланца поводом обвинять его в «нетрадиционной» сексуальной ориентации (считавшейся в то далекое, «нетолерантное» и «неполиткорректное» время, несмотря на свою достаточно широкую распространенность, истово верующими христианами — тяжким грехом, а не столь религиозными людьми — вредным для здоровья, позорным и достойным осуждения пороком). С детства Йозеф Адольф Ланц отличался мечтательным и романтическим складом характера и повышенным интересом к истории религиозных орденских организаций. По мнению почитателей учредителя Ордена Нового Храма, данное обстоятельство могло указывать на то, что будущий основатель ариософии (по мнению его учеников и последователей) являлся перевоплощением некоего Высшего Духовного Существа. Некоторые из почитателей основателя ОНТ утверждали, что еще в детские и отроческие годы Йозеф Адольф Ланц творил чудеса (и, в частности, исцелял больных). Но это так, к слову... В возрасте 19 лет Ланц вступил послушником в Цистерцианский Орден, в свое время, как уже сказано, стоявший у истоков Ордена тамплиеров, в монастыре Святого Креста (Heiligenkreuz), расположенном в Винервальде, неподалеку от Вены, тогдашней столицы двуединой Австро-Венгерской монархии. Кроме австрийцев (совершенно официально считавшихся до 9 мая 1945 г. немцами) и венгров, в Двуединой (Дунайской) монархии Габсбургов проживало еще великое множество других народов и народностей — чехи, словаки, евреи, словенцы, сербы, хорваты, русины (западные украинцы), карпаторус(с)ы, румыны (они же, как тогда говорили, молдовалахи, или молдаво-валахи), боснийцы (босняки, бошняки), итальянцы, поляки, цыгане и проч.

Йорг Ланц-Либенфельз - Теозоология или Естественная история богов

Перевод с немецкого и предисловие Вольфганга Акунова

Издательство — «Алетейя» — 384 с.

Санкт-Петербург — 2018 г.

ISBN 978-5-907030-40-4

Йорг Ланц-Либенфельз - Теозоология или Естественная история богов – Содержание

От редактора

Предисловие

О Ланце-арианине и сути его времени

Приложения

Приложение 1. Из воспоминаний члена Ордена Нового Храма фра (брата) Дитриха о том, как молодой Георг Ланц увидел надгробие с изображением рыцаря, попирающего зверочеловека

Приложение 2. Из устава Германен-ордена, 1912 г.

Приложение 3. Барон Йорг Ланц фон Либенфельз о своей встрече с В.И. Ульяновым-Лениным в Швейцарии

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6. Из статьи Йорга Ланца фон Либенфельза «Зоологическое и талмудическое происхождение большевизма» («Остара» M 13/14, Вена, 1930)

Приложение 7. Йорг Ланц фон Либенфельз Основные положения ариософии (из «Очерка тайного учения ариософов»)

Приложение 8. Из статьи Йорга Ланца Либенфельза «Мир во всем мире как дело и победа блондинов»

Приложение 9. Вольфганг Акунов. Баварская Советская республика

Приложение 10. Список членов общества «Туле»

Приложение 11. «Оберланд» и «Туле»

Теозоология или естественная история богов

I. «Ветхий Завет» и Ветхий Бог

Предисловие ко 2-му изданию

Архе — Начало

II. Содомские камни и содомские воды

Гайя (Гея) — Содомские камни

Пеге — содомские воды

III. Содомский огонь и содомский воздух

Пир — содомский огонь

Айтер, или Эфир, — содомский воздух

IV. Новый Завет и Новый бог

Теогносис — ведение Божие

Новый Завет

V. Отец богов и Дух богов или Бессмертие в Материи и Духе

Патер — Отец богов

Пневма — Дух богов

VI. Сын богов и бессмертие в зародыше и расе

Ийос — сын богов

VII. Бессмертная Церковь богов

Екклесия — община богов

Телос — Конец

Йорг Ланц-Либенфельз - Теозоология или Естественная история богов - Новый завет

Когда я в 1904 г. записал приведенные выше тезисы, я сам еще не мог поверить во многие факты, казавшиеся фантастическими. И все же, чем больше я занимался исследованиями, тем больше я находил доказательств, и почти каждый месяц приносил мне новые доказательства и поддержку в форме исследований других ученых. Тогда почти не было автомобилей, кинотеатров, радиоприемников, рентгенологии, и люди, закосневшие в правоверной тупости, еще верили в то, что число элементов, не поддающихся преобразованиям, определено раз и навсегда и не сможет измениться. Однако «новый бог» уже родился, и царство Нового Завета с каждым годом, незаметно и тайно, становилось все больше.

Еще во времена Христа родился «новый Бог» и, начиная с тех времен, и до наших дней царство его Завета росло и росло, и внезапно, после ужасной катастрофы Мировой войны, и мировой революции, для нас исполнилась полнота времен! То, что слепое, ослепленное чандальством и иудейством человечеству на протяжении почти 2000 лет видело, как в зеркале, мы и теперь увидели перед собой со всей ясностью во всей реальности. Фрауйя-Христос и Звезда наших отцов-ариософов снова привели нас, сквозь тьму, назад, к свету. В пору Ветхого Завета мы были богами, но утратили нашу божественность вследствие распутства и пренебрежения верностью нашей породе.

Но мы снова будем богами, если, заключив «Новый Завет», с помощью наших электробиотических открытий, посредством дисциплины и строжайшей верности нашей породе, заслужим право обрести нашу прежнюю божественность! Ариософская эзотерическая астрология дает нам указание на то, каким путем нам следует идти к достижению этой цели. Скорпион есть созвездие сексуальности и преобразования телесного в не телесное. Итак, в поле содержится ключ, который отворит нам врата божественного. Путем сознательного и целенаправленного воздействия на железы внутренней секреции мы в течение грядущих двух столетий мы сможем всячески перестраивать атомы и клетки всех живых существ, а, следовательно, и человека, и таким образом создавать новые элементы, новые кристаллы, новые растения, новых животных и, в конце концов, сможем создать и новую породу людей, от которой произойдет ариогероическая раса, но произойдет она лишь от тех представителей человечества, которые будут способны постичь мудрость «нового Завета» и жить по его законам.

Не без причины именно Скорпион-Орел является символом величайшего ариософского апостола — Иоанна, и грядущей Иоанновой Церкви Святого Духа. Зададимся же вопросом, как человечество могло забыть всю эту возвышенную мудрость? Ответ на этот вопрос я дал в моей монографии «Мировая революция, могила блондинов». На исходе Средневековья и на рубеже Нового Времени иудеи и чандалы решили принять Крещение, дабы расколоть истинную, ариософскую Церковь и з н у т р и, внеся (в нее — прим. пер.) свои духовные и материальные ценности, после того, как им в течение 1000 лет не удалось уничтожить ее извне.

После того, как это их покушение увенчалось успехом, они решили приложить все усилия к тому, чтобы с корнем вырвать из Церкви ариософское богословие (теологию), уничтожив все литературные памятники и произведения искусства, напоминавшие о нем, посредством «нового искусства», «искусства Возрождения» («Ренессанса»), одним словом, сделав то же самое, что сегодня делается иудеями-большевиками, ставящими с ног на голову все этические и эстетические принципы и стремящимися уничтожить «идеологию буршей», чтобы они не оказывали «гипнотического» (а в действительности: просветительского!) воздействия на мораль нашего мира!

Однако уже занимается заря. Происходит победоносное воскресение «нового бога», электробиотического, теозоологического (зверобожественного), вечносущего бога, а с ним — и возрождение религии «Нового Завета». Даже люди науки под развернутыми знаменами нескончаемым потоком устремляются к нашему Свету. Никакому тачечнику из высшей школы не удастся остановить это движение, возвещающее божественное происхождение и божественное будущее героической расы и в то же время бесовское происхождение и гибель в аду недочеловеческих рас. Близятся Суд и Расплата! Так, например, Бем в своей книге «Смерть планеты и конец жизни» пишет: «Распахивается целина для будущих путей, которые будут проложены исследователями.

То, о чем столь туманно и неясно повествуют нам традиции седой древности и сказания человечества, во все большей степени становится предметом естественнонаучного познания и служит все более надежным залогом того, что мы будем во все меньшем недоумении стоять перед загадкой всемогущей, всеобщей формулы Становления и Бытия всего сущего». Всякий раз, когда мне в руки попадали космогонии, собрания легенд или толкования на них, я поневоле изумлялся тому, насколько далеки литературные разъяснения от реальности, насколько часто, насколько сознательно не распознавались даже вполне возможные, с точки зрения естественных наук, взаимосвязи в мифологических описаниях и символах, и почему упускается из виду то, что совершенно представлялось мне совершенно ясным.

Кроме того, я изумлялся именно тому, насколько часто в мифах и легендах совершенно однозначно излагались факты, поддающиеся объяснению с точки зрения истории развития Земли и развития жизни на ней, с чем мы нередко сталкиваемся при ознакомлении с древними космогониями, мифами, легендами, а также изображениями... Мы слушаем сказания о великанах и карликах в образе человеческом, о героях, которым даже самые страшные ранения не причиняют ни малейшего вреда, о существах со сросшимися пальцами и с одним единственным глазом во лбу. Мы видим, как они идут на бой с драконами и «линтвурмами», мы узнаем о демонических силах, овладевающих ими.

Нам повествуют о временах, когда существовали иные страны, когда все разрушалось потопами, когда двигались по небу звезды, которые дотоле пребывали в неподвижности или не были видны, когда Солнце и Луна изменяли свой путь или переставали светить... Неужели все это суть беспредметные фантазии?.. Просвещенная наука наших дней нередко хочет заставить нас думать именно так... (поскольку сказанное не соответствует тому, что написано в книгах господ профессоров!)... Как только мы осознаем главное — то, что строение гор и образование геологических слоев, Ледниковый период и Всемирный Потоп, окаменение и происхождение окаменелостей, разделение видов и развитие растительного и животного мира от низших форм к высшим образуют единое, взаимосвязанное целое —, вот тогда будут по-новому истолкованы древнейшие традиции человечества, а сообщения о временах седой древности, со своей стороны, послужат существенным дополнительным обоснованием открытий в области естественных наук...».

Еще 25 лет тому назад мне довелось, по воле Божией, положить начало этому новому этапу в развитии культуры, ныне же время приспело! Рушатся старые чандальские теории в области всех наук. Заложенные мной повсюду мины, начиненные ариософской взрывчаткой, рвутся одна за другой. Обломки старой науки взлетают на воздух, освобождая место для строительства «Нового Храма» для «Нового Бога» и для «Нового Завета»! Достаточно взять в руки один из учебников природоведения, по которым нас «экзаменовали» 40 лет тому назад! Если бы нам сегодня довелось экзаменовать фабрикантов этих учебничков и наших тогдашних «экзаменаторов», они бы все провалились. Эти учебники кажутся нам сегодня глупыми, бездуховными легендами и сказками.