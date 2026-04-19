Ланд - Жажда аннигиляции

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Religious Studies Atheism, Атеизм

Эта книга — манифест «темного» просвещения и радикальной философии, стоящая на пересечении академического исследования и экзистенциального срыва. Ник Ланд, одна из самых одиозных фигур современного интеллектуального ландшафта, обращается к наследию Жоржа Батая не для того, чтобы «объяснить» его, а чтобы вместе с ним шагнуть в бездну. Это текст о вирулентном нигилизме — философии, которая не просто констатирует отсутствие смысла, а действует как инфекция, разрушающая привычные структуры субъекта, капитализма и самой логики бытия.

Ланд категорически отвергает попытки «приручить» Батая, превратив его в скучного библиотечного классика. Для автора «Жажда аннигиляции» — это не просто книга, а попытка прорваться сквозь «летаргическое самоубийство» повседневности к тому, что он называет «коммуникацией» — безличному, пугающему и экстатическому контакту с Иным. Через призму батаевских концепций «общей экономики» и «проклятой доли» Ланд выстраивает теорию избыточности, где солнце дарит энергию лишь для того, чтобы она была катастрофически растрачена, а человеческая личность — лишь временная преграда на пути к неизбежному ничто.

Это сложное, поэтичное и яростное письмо, которое требует от читателя не понимания, а соучастия в процессе интеллектуального самосожжения.

Ник Ланд — Жажда аннигиляции: Жорж Батай и вирулентный нигилизм (очерк атеистической религии)

[Место издания не указано]: MMXXV (2025). — 312 с.

Ник Ланд — Жажда аннигиляции — Содержание

  • Смерть и Солнце (Главы I–II): Деконструкция традиционной «здравомыслящей» философии. Исследование «проклятия солнца» — избытка энергии, который толкает живые системы к неминуемой растрате и гибели.

  • Трансгрессия и Смерть Бога (Главы III–V): Философия нарушения границ. Ланд анализирует ницшеанский тезис о смерти Бога не как исторический факт, а как постоянную духовную катастрофу, открывающую путь к «атеистической религии».

  • Стихии и Ноумен (Главы VI–VIII): Столкновение с реальностью вне человеческого восприятия. Образ «клыкастого ноумена» и «страсть циклона» как метафоры сил, разрывающих человеческое «Я». Отступление о Генри Миллере и текучести плоти.

  • Закат человечества (Главы IX–XI): Радикальный взгляд на человеческий вид как на «выкидыш расы». Блуждание по лабиринту смыслов, ведущее к «безрезультатной коммуникации» — моменту, когда слова исчезают, уступая место чистому опыту аннигиляции.

Added 19.04.2026
