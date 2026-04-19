Эта книга — манифест «темного» просвещения и радикальной философии, стоящая на пересечении академического исследования и экзистенциального срыва. Ник Ланд, одна из самых одиозных фигур современного интеллектуального ландшафта, обращается к наследию Жоржа Батая не для того, чтобы «объяснить» его, а чтобы вместе с ним шагнуть в бездну. Это текст о вирулентном нигилизме — философии, которая не просто констатирует отсутствие смысла, а действует как инфекция, разрушающая привычные структуры субъекта, капитализма и самой логики бытия.

Ланд категорически отвергает попытки «приручить» Батая, превратив его в скучного библиотечного классика. Для автора «Жажда аннигиляции» — это не просто книга, а попытка прорваться сквозь «летаргическое самоубийство» повседневности к тому, что он называет «коммуникацией» — безличному, пугающему и экстатическому контакту с Иным. Через призму батаевских концепций «общей экономики» и «проклятой доли» Ланд выстраивает теорию избыточности, где солнце дарит энергию лишь для того, чтобы она была катастрофически растрачена, а человеческая личность — лишь временная преграда на пути к неизбежному ничто.

Это сложное, поэтичное и яростное письмо, которое требует от читателя не понимания, а соучастия в процессе интеллектуального самосожжения.

Ник Ланд — Жажда аннигиляции: Жорж Батай и вирулентный нигилизм (очерк атеистической религии)

[Место издания не указано]: MMXXV (2025). — 312 с.

