Рой Ланьер - Комментарий к соборным посланиям Иоанна

Иоанн был сыном Зеведея (Мар. 1: 20) и Саломии (Мар. 16: 1; Мат. 27: 56) и братом (наиболее вероятно, старшим братом) Иакова (Мат. 4: 21). Его имя как в древнееврейском, так и греческом языке означает «Господь милостив». Считается, что он жил в Вифсаиде, так как там жили Андрей и Симон, его партнеры по рыбной ловле (Иоан. 1: 44; Лук. 5: 10). Он был известен как влиятельный человек, имевший друзей в высоких сферах (Иоан. 18: 15), и предполагается, что он владел собственным домом, в который привели Марию после смерти Иисуса (Иоан. 19: 27). Иоанн был порицаем Господом за нетерпимость, когда он рассказал Господу о том, что он запретил изгонять бесов человеку, который не был вместе с апостолами (Мар. 9: 38; Лук. 9: 49).

Его личность обладала двумя сторонами, потому что позднее о его посланиях было сказано: «Апостол любви, каков он и есть, он подлинный сын грома, когда гностицизм поднимает голову»15. Об этом же апостоле говорится, что он вместе со своим братом Иаковом возжелал руководящего места с Иисусом в славе, за что также был порицаем (Мар. 10: 35-45). Матфей сообщает, что эту просьбу высказала мать Иоанна (Мат. 20: 20). Часто Иоанна соединяют с Симоном Петром во время их путешествий с Иисусом; позднее, когда они оба стали апостолами, Иоанн наверняка был руководителем в их среде. Он присутствовал при преображении Иисуса (Мат. 17: 1), был взят под стражу с Петром в начале истории Церкви (Деян. 4: 3, 13), был отправлен в Самарию, чтобы помочь передать Святого Духа новообращенным (Деян. 8: 14), а позднее был назван среди «столпов» (Гал. 2: 9).

У него были особые отношения с Иисусом; в Новом Завете он пять раз назван «учеником, которого любил Иисус» (Иоан. 13: 23; 19: 26; 20: 2; 21: 7, 20). Он принадлежал к числу апостолов, которые наиболее явно предстают перед нами; он был на суде Иисуса (Иоан. 18: 16) и, очевидно, у подножия креста во время распятия (Иоан. 19: 26). В добавление к этому, он первым прибежал к гробнице после воскресения (Иоан. 20: 4), а в конце жизни оказался в заключении на острове Патмос (Отк. 1: 9). Его верность и любовь, несомненно, были близки сердцу Иисуса. Согласно традиционным представлениям, позднее Иоанн переехал в Ефес; авторы многих комментариев называют его «епископом Ефесским», хотя в Писании нет оснований называть его пресвитером.

Рой Х. Ланьер, мл. - Комментарий к соборным посланиям Иоанна

Перевод с англ.

Киров: 2001. 336 стр.

Учебно-методическое пособие

Рой Х. Ланьер, мл. - Комментарий к соборным посланиям Иоанна - Общее оглавление

Предисловие

КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВОМУ СОБОРНОМУ ПОСЛАНИЮ ИОАННА

Введение

Комментарий

КОММЕНТАРИЙ К ВТОРОМУ И ТРЕТЬМУ СОБОРНЫМ ПОСЛАНИЯМ ИОАННА

Введение

Комментарий к II Посланию Иоанна

Комментарий к III Посланию Иоанна

Библиография