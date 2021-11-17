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Лапа - Кайрос

Отец Петр Павел Лапа - Кайрос - Время, когда достаточно лишь Бога
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Pastoral Care Counseling
Предлагаю прочитать книгу священника Петра Павла Лапы «Кайрос. Время, когда достаточно лишь Бога. Избранные проповеди». Может быть, слово «прочтение» в данном случае не вполне выражает суть дела. Речь идёт не о том, чтобы прочитать её залпом, от корки до корки, а о том, чтобы время от времени возвращаться к ней, следуя порядку литургического года, которому подчинена вся структура книги. Проповеди о. Петра ничем не напоминают продуманную и размеренную академическую экзегезу. Прежде всего, они являются отражением мыслей автора на пройденном им духовном пути - том самом «Неокатехуменальном Пути», с которым он связан вот уже много лет и на котором получил свою священническую формацию. Любой читатель, когда-либо вступавший в контакт с общиной «Неокатехумената», а тем более тот, кто распознал в ней конкретный и особенно близкий ему лик Церкви, без труда обнаружит нечто привычное в форме и стилистике проповедей о. Петра. Но по той же причине кому-то другому это же чтение может даваться с трудом. Один и тот же текст может кого-то вдохновить, а кому-то показаться сложным для восприятия или даже провокационным.
Эта книга не отвечает критериям экзегетического исследования, однако это вовсе не означает, будто она не зиждется на глубоком знании Библии и её культурных контекстов - как древних, так и современных. Умение ориентироваться в перипетиях древней истории Израиля и частое обращение к Ветхому Завету с целью более глубокого постижения откровения, явленного во Христе, - это важные духовные доминанты «Неокатехуменального Пути». Проповеди о. Петра вполне отвечают жанру, называемому в неокатехуменальных общинах «эхом Слова». Их отличает ярко выраженный личный характер. Они свидетельствуют о восприятии автором Священного Писания как живого Слова Божия, обращённого непосредственно к нему. Эти проповеди не сводятся к анализу библейского текста, Слово Божие в них рассматривается в житейском контексте. Автор старается избегать абстрактных размышлений, зато прекрасно чувствует себя в повседневной реальности. Он стремится назвать своими именами добро и зло, человеческие достижения, дьявольские искушения и брошенный нам вызов. По прочтении проповедей возникает не желание написать рецензию, а взглянуть внутрь себя, тщательно проанализировать собственный образ мыслей и поступков.
Епископ Гжегож Рысь

Отец Петр Павел Лапа - Кайрос - Время, когда достаточно лишь Бога

Избранные проповеди
Москва, Издательство Францисканцев, 2019
ISBN 978-5-89208-144-3

Отец Петр Павел Лапа - Кайрос - Время, когда достаточно лишь Бога - Содержание

От автора
Введение
Вступительное слово к русскому изданию
Избранные проповеди
  • В Адвент борись за себя самого
  • Борись за отношения, а не за свои соображения
  • Благословляешь или проклинаешь ?
  • Слово Божие - моё начало
  • За какой звездой я иду ?
  • Знаешь ли ты себя ? Вернись к истокам!
  • Присмотрись к своему призванию
  • Не вступай в переговоры с дьяволом !
  • Дитя в лизинг ?
  • Все мы прокажённые
  • Не разочаровывайся в себе и не теряй попусту времени !
  • Самая глубокая впадина мира сего
  • Акеда, или «Свяжи меня крепче»
  • Под покровом ночной тьмы
  • Славный крест
  • Пятая ночь - для нас !
  • Бог помазал тебя !
  • Любишь ли ты своих врагов ?
  • Живёт ли в тебе любовь Иисуса Христа ?
  • Сумасшедшие? Влюблённые в Бога
  • (Не)укоренённые в Боге
  • Бог сильный, готовый вмешаться
  • Подлинная дароносица во славу Божию - это я
  • Голодные - алчущие Бога
  • Вознесённые на небо ?
  • Новая жизнь, возможная благодаря Врачевателю душ
  • Много званых, но мало избранных
  • Приблизься ко Христу !
  • Молитвенный вопль, дыхание в Боге
  • Чей образ и чья надпись запечатлены в твоём сердце ?
  • Умеешь ли ты любить ?
  • Чьей жизнью ты живёшь: своей или жизнью другого человека ?
  • Как ты используешь свои пять талантов ?
  • Святой нужен прямо сейчас !
  • Ты живой ?
  • Распятый - мой Царь ?
Views 375
Rating 5.0 / 5
Added 17.11.2021
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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