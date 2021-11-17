Отец Петр Павел Лапа - Кайрос - Время, когда достаточно лишь Бога

Лапа - Кайрос
Предлагаю прочитать книгу священника Петра Павла Лапы «Кайрос. Время, когда достаточно лишь Бога. Избранные проповеди». Может быть, слово «прочтение» в данном случае не вполне выражает суть дела. Речь идёт не о том, чтобы прочитать её залпом, от корки до корки, а о том, чтобы время от времени возвращаться к ней, следуя порядку литургического года, которому подчинена вся структура книги. Проповеди о. Петра ничем не напоминают продуманную и размеренную академическую экзегезу. Прежде всего, они являются отражением мыслей автора на пройденном им духовном пути - том самом «Неокатехуменальном Пути», с которым он связан вот уже много лет и на котором получил свою священническую формацию. Любой читатель, когда-либо вступавший в контакт с общиной «Неокатехумената», а тем более тот, кто распознал в ней конкретный и особенно близкий ему лик Церкви, без труда обнаружит нечто привычное в форме и стилистике проповедей о. Петра. Но по той же причине кому-то другому это же чтение может даваться с трудом. Один и тот же текст может кого-то вдохновить, а кому-то показаться сложным для восприятия или даже провокационным.
Эта книга не отвечает критериям экзегетического исследования, однако это вовсе не означает, будто она не зиждется на глубоком знании Библии и её культурных контекстов - как древних, так и современных. Умение ориентироваться в перипетиях древней истории Израиля и частое обращение к Ветхому Завету с целью более глубокого постижения откровения, явленного во Христе, - это важные духовные доминанты «Неокатехуменального Пути». Проповеди о. Петра вполне отвечают жанру, называемому в неокатехуменальных общинах «эхом Слова». Их отличает ярко выраженный личный характер. Они свидетельствуют о восприятии автором Священного Писания как живого Слова Божия, обращённого непосредственно к нему. Эти проповеди не сводятся к анализу библейского текста, Слово Божие в них рассматривается в житейском контексте. Автор старается избегать абстрактных размышлений, зато прекрасно чувствует себя в повседневной реальности. Он стремится назвать своими именами добро и зло, человеческие достижения, дьявольские искушения и брошенный нам вызов. По прочтении проповедей возникает не желание написать рецензию, а взглянуть внутрь себя, тщательно проанализировать собственный образ мыслей и поступков.
Епископ Гжегож Рысь
Отец Петр Павел Лапа - Кайрос - Время, когда достаточно лишь Бога
Избранные проповеди
Москва, Издательство Францисканцев, 2019
ISBN 978-5-89208-144-3
Отец Петр Павел Лапа - Кайрос - Время, когда достаточно лишь Бога - Содержание
От автора
Введение
Вступительное слово к русскому изданию
Избранные проповеди
- В Адвент борись за себя самого
- Борись за отношения, а не за свои соображения
- Благословляешь или проклинаешь ?
- Слово Божие - моё начало
- За какой звездой я иду ?
- Знаешь ли ты себя ? Вернись к истокам!
- Присмотрись к своему призванию
- Не вступай в переговоры с дьяволом !
- Дитя в лизинг ?
- Все мы прокажённые
- Не разочаровывайся в себе и не теряй попусту времени !
- Самая глубокая впадина мира сего
- Акеда, или «Свяжи меня крепче»
- Под покровом ночной тьмы
- Славный крест
- Пятая ночь - для нас !
- Бог помазал тебя !
- Любишь ли ты своих врагов ?
- Живёт ли в тебе любовь Иисуса Христа ?
- Сумасшедшие? Влюблённые в Бога
- (Не)укоренённые в Боге
- Бог сильный, готовый вмешаться
- Подлинная дароносица во славу Божию - это я
- Голодные - алчущие Бога
- Вознесённые на небо ?
- Новая жизнь, возможная благодаря Врачевателю душ
- Много званых, но мало избранных
- Приблизься ко Христу !
- Молитвенный вопль, дыхание в Боге
- Чей образ и чья надпись запечатлены в твоём сердце ?
- Умеешь ли ты любить ?
- Чьей жизнью ты живёшь: своей или жизнью другого человека ?
- Как ты используешь свои пять талантов ?
- Святой нужен прямо сейчас !
- Ты живой ?
- Распятый - мой Царь ?
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