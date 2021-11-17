Отец Петр Павел Лапа - Кайрос - Время, когда достаточно лишь Бога

Предлагаю прочитать книгу священника Петра Павла Лапы «Кайрос. Время, когда достаточно лишь Бога. Избранные проповеди». Может быть, слово «прочтение» в данном случае не вполне выражает суть дела. Речь идёт не о том, чтобы прочитать её залпом, от корки до корки, а о том, чтобы время от времени возвращаться к ней, следуя порядку литургического года, которому подчинена вся структура книги. Проповеди о. Петра ничем не напоминают продуманную и размеренную академическую экзегезу. Прежде всего, они являются отражением мыслей автора на пройденном им духовном пути - том самом «Неокатехуменальном Пути», с которым он связан вот уже много лет и на котором получил свою священническую формацию. Любой читатель, когда-либо вступавший в контакт с общиной «Неокатехумената», а тем более тот, кто распознал в ней конкретный и особенно близкий ему лик Церкви, без труда обнаружит нечто привычное в форме и стилистике проповедей о. Петра. Но по той же причине кому-то другому это же чтение может даваться с трудом. Один и тот же текст может кого-то вдохновить, а кому-то показаться сложным для восприятия или даже провокационным.

Эта книга не отвечает критериям экзегетического исследования, однако это вовсе не означает, будто она не зиждется на глубоком знании Библии и её культурных контекстов - как древних, так и современных. Умение ориентироваться в перипетиях древней истории Израиля и частое обращение к Ветхому Завету с целью более глубокого постижения откровения, явленного во Христе, - это важные духовные доминанты «Неокатехуменального Пути». Проповеди о. Петра вполне отвечают жанру, называемому в неокатехуменальных общинах «эхом Слова». Их отличает ярко выраженный личный характер. Они свидетельствуют о восприятии автором Священного Писания как живого Слова Божия, обращённого непосредственно к нему. Эти проповеди не сводятся к анализу библейского текста, Слово Божие в них рассматривается в житейском контексте. Автор старается избегать абстрактных размышлений, зато прекрасно чувствует себя в повседневной реальности. Он стремится назвать своими именами добро и зло, человеческие достижения, дьявольские искушения и брошенный нам вызов. По прочтении проповедей возникает не желание написать рецензию, а взглянуть внутрь себя, тщательно проанализировать собственный образ мыслей и поступков.

Епископ Гжегож Рысь

Отец Петр Павел Лапа - Кайрос - Время, когда достаточно лишь Бога

Избранные проповеди

Москва, Издательство Францисканцев, 2019

ISBN 978-5-89208-144-3

Отец Петр Павел Лапа - Кайрос - Время, когда достаточно лишь Бога - Содержание

От автора

Введение

Вступительное слово к русскому изданию

Избранные проповеди