Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - том 4

Книга священника Владимира Лапшина «Беседы о Посланиях апостола Павла – 4» завершает монументальный цикл лекций, посвященный разбору заключительной части павлова корпуса. В этот том вошли так называемые «Пастырские послания» (к Титу, 1-е и 2-е к Тимофею), а также Послание к Евреям. Основная идея книги заключается в исследовании периода становления церковной иерархии и передачи апостольского авторитета следующему поколению служителей. Автор ставит задачу не только объяснить богословское содержание этих текстов, но и ответить на сложные вопросы современной библеистики, касающиеся их подлинности и времени написания.

Содержательная часть тома открывается глубоким анализом историко-критических проблем. Отец Владимир подробно останавливается на дискуссии XIX–XX веков о принадлежности Пастырских посланий перу апостола Павла. Он разбирает аргументы «отрицательной критики» — от особенностей языка и терминологии до обличаемых в текстах лжеучений (гностицизма) и развитой структуры церковного управления. Автор сопоставляет эти взгляды с церковным преданием, рассматривая гипотезу о «вторых римских узах» Павла, которая позволяет хронологически обосновать миссию Тита на Крите и Тимофея в Эфесе. Особое внимание уделяется тому, как понимание веры эволюционирует от личного доверия Христу к сохранению «здравого учения» и ортодоксии, что было жизненно важно для выживания Церкви после ухода апостолов.

Текст бесед традиционно сочетает в себе научную честность и пастырскую заботу. Священник Владимир Лапшин помогает читателю увидеть за административными предписаниями о епископах и диаконах живую заботу Павла о чистоте Евангелия. Разбор Послания к Евреям дополняет эту картину величественным созерцанием Христа как Первосвященника, подводя итог всему богословию Нового Завета. Книга, изданная под эгидой Общества имени Александра Меня, служит мостом между академическим богословием и личной верой, предлагая современному христианину твердое основание для понимания церковного устройства и верности апостольской традиции.

Рига, 2012, ФиАМ

Международное Благотворительное Общество имени Александра Меня (Рига, Латвия)

ISBN 978-9934-8090-2-6

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 4 - Содержание

Послание к Титу

Первое и Второе Послания к Тимофею

Послание к Евреям

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 4 - БЕСЕДА 193-я

Сегодня мы с вами приступаем к чтению очередного раздела писаний св. ап. Павла. Это его, так называемые, «Пастырские послания». Их три: послание к Титу и два послания к Тимофею. История их происхождения достаточно сложна. В древние времена никто не сомневался в их подлинности и принадлежности ап. Павлу, никто особо и не задумывался - когда и откуда Павел их мог написать? Но с возникновением протестантских богословских школ, и особенно с середины XIX века, такие сомнения стали высказываться. Основанием для этого послужили как содержание посланий, так и их язык, словарный запас. По мнению отрицательной критики, то строгое иерархическое устройство Церкви, которое можно предположить из содержания Пастырских посланий, было еще просто невозможно во времена ап. Павла. Второй момент, на котором строятся сомнения в подлинности посланий, - это лжеучения, обличаемые в них автором. По мнению критиков, это несомненно гностицизм, имеющий более позднее происхождение, чем годы жизни ап. Павла. Своим козырем они полагают и то, что в Пастырских посланиях ничего не говорится о вере во Христа как полном доверии Ему, уповании на Него, что было характерно для тех посланий Павла, которые они считают подлинными. В этих же посланиях о вере говорится, скорее, как об учении. Т.е. делается упор на ортодоксии. Такого рода рассуждения дают критикам возможность относить время возникновения Пастырских посланий к середине II века, и тогда, конечно же, ни автор, ни адресаты не являются теми историческими лицами, о которых мы знаем из других писаний Нового Завета.

Важным свидетельством против принадлежности Пастырских посланий ап. Павлу, по мнению отрицательной критики, приверженцами которой в основном являются протестантские ученые, отвергающие Церковное предание, является и то, что, по их убеждению, в биографии ап. Павла, известной нам из книги Деяний и других посланий апостола, невозможно найти время и обстоятельства, при которых он мог бы написать эти три послания. Они исходят из того, что римские узы ап. Павла окончились его осуждением и смертью. При этом мы знаем, что Тимофей находился в Риме вместе с Павлом и лишь ненадолго должен был отлучиться в Филиппы, чтобы доставить туда письмо апостола и оттуда принести ему самые точные сведения о состоянии Филиппийской церкви. Правда, мы не знаем, где в это время находился Тит, но из послания к нему вытекает, что в какой-то момент он вместе с ап. Павлом находился на о. Крите, где Павел и оставил его в качестве епископа. До ареста Павла и нахождения его в Риме такого события просто не было.

