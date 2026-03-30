Лапшин - Давайте задумаемся!
Книга «ДАВАЙТЕ ЗАДУМАЕМСЯ!» представляет собой богатый сборник духовного наследия протоиерея Владимира Лапшина, настоятеля московского храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке. Издание объединяет статьи, проповеди и беседы, охватывающие более чем двадцатилетний период его служения. Основной лейтмотив книги — встреча с живым Богом в пространстве реальной, повседневной жизни. Автор подчеркивает, что Евангелие — это не застывший исторический документ, а актуальное Слово, которое каждый христианин и каждая община должны заново расслышать и прожить «здесь и сейчас».
Особое место в сборнике занимают разделы, посвященные памяти выдающихся духовных деятелей современности: отца Александра Меня, священника Георгия Чистякова, брата Роже из Тэзе и Папы Иоанна Павла II. Проповеди о. Владимира, приуроченные к церковным праздникам и памятным датам, лишены сухого морализаторства; они приглашают читателя к сотворчеству, вслушиванию в «сердце Бога» и осознанию святости как личного призвания каждого человека. Это книга о христианстве как о живом опыте свободы, любви и ответственности перед лицом Вечности.
Священник Владимир Лапшин — Давайте задумаемся! Статьи, проповеди, беседы
Рига: ФиАМ, 2017. — 434 с.
ISBN 978-9934-8090-3-3
Священник Владимир Лапшин — Давайте задумаемся! - Содержание
Богословие реальности: Размышления о присутствии Бога в «настоящем времени» и преодолении барьера между религиозной и повседневной жизнью.
Пасхальный цикл и праздники: Обширное собрание проповедей, охватывающих путь от подготовительных недель Великого поста до Пятидесятницы.
Свидетели веры: Очерки и слова памяти о духовных наставниках XX-XXI веков, чей путь стал воплощенным Евангелием.
Экклезиология и Литургия: Статьи о единстве Церкви, призвании к святости и центральном значении Евхаристии («Без литургии я бы не выжил»).
Христианская эсхатология: Беседы о конечном предназначении человека и смысле истории в свете Царства Божьего.
