Лапшин - Давайте задумаемся!

Лапшин - Давайте задумаемся!
Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Homiletics

Книга «ДАВАЙТЕ ЗАДУМАЕМСЯ!» представляет собой богатый сборник духовного наследия протоиерея Владимира Лапшина, настоятеля московского храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке. Издание объединяет статьи, проповеди и беседы, охватывающие более чем двадцатилетний период его служения. Основной лейтмотив книги — встреча с живым Богом в пространстве реальной, повседневной жизни. Автор подчеркивает, что Евангелие — это не застывший исторический документ, а актуальное Слово, которое каждый христианин и каждая община должны заново расслышать и прожить «здесь и сейчас».

Особое место в сборнике занимают разделы, посвященные памяти выдающихся духовных деятелей современности: отца Александра Меня, священника Георгия Чистякова, брата Роже из Тэзе и Папы Иоанна Павла II. Проповеди о. Владимира, приуроченные к церковным праздникам и памятным датам, лишены сухого морализаторства; они приглашают читателя к сотворчеству, вслушиванию в «сердце Бога» и осознанию святости как личного призвания каждого человека. Это книга о христианстве как о живом опыте свободы, любви и ответственности перед лицом Вечности.

Священник Владимир Лапшин — Давайте задумаемся! Статьи, проповеди, беседы

Рига: ФиАМ, 2017. — 434 с.
ISBN 978-9934-8090-3-3

Священник Владимир Лапшин — Давайте задумаемся! - Содержание

  • Богословие реальности: Размышления о присутствии Бога в «настоящем времени» и преодолении барьера между религиозной и повседневной жизнью.

  • Пасхальный цикл и праздники: Обширное собрание проповедей, охватывающих путь от подготовительных недель Великого поста до Пятидесятницы.

  • Свидетели веры: Очерки и слова памяти о духовных наставниках XX-XXI веков, чей путь стал воплощенным Евангелием.

  • Экклезиология и Литургия: Статьи о единстве Церкви, призвании к святости и центральном значении Евхаристии («Без литургии я бы не выжил»).

  • Христианская эсхатология: Беседы о конечном предназначении человека и смысле истории в свете Царства Божьего.

Related Books

All Books