В 70-е годы, когда только зарождалось служение «Христианской финансовой консультации» (CFC), литературы о том, как ответственно относиться к деньгам, было недостаточно. Казалось, финансовые вопросы обсуждались только на собраниях, посвященных миссионерской деятельности, или при составлении сметы строительства нового здания церкви. Поэтому мои первые семинары, на которых я старался рассказать, что же Библия говорит о деньгах, бедности и богатстве, вызвали большой интерес. Христиане создали столько легенд и мифов о деньгах, что мало кто из нас понимает, какие представления основаны на Слове Божьем, а какие — нет. За годы работы в библейских колледжах, на радио и телевидении, через аудио- и видеозаписи я множество раз убеждался, каким откровением для большинства христиан становится постижение того, какое большое внимание Бог уделяет деньгам. В Библии примерно 700 прямых упоминаний о деньгах, наряду с сотнями косвенных. Больше половины притчей Иисуса касаются денег. Способность мудро использовать финансовые ресурсы Он приравнивает к умению пользоваться ресурсами духовными. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» (Лк. 16:10-11). Я надеюсь, что эта книга поможет вам обрести Божий мир при решении финансовых проблем, потому что Его Слово дает нам такое обещание. Не стоит откладывать применение Божьих принципов до того момента, когда вы прочтете всю книгу. Применяйте их сразу же, как только осознаете возникшие нужды. Делитесь этими принципами с окружающими и открыто обсуждайте их. Бог хочет, чтобы Его истина влияла на вашу жизнь, а не наоборот. В Кок распоряжаться деньгами Христиане слишком долго делали вид, что финансовые вопросы их не касаются. Конечно, это не так. Часто именно финансы становятся «горячей точкой» в нашей борьбе с сатаной. Мы подвергаемся таким же атакам и искушениям, как и неверующие. И только благодаря Божьему благословению, послушанию Его Слову, мы можем избегать этих атак. Но как получить благословение, если не понимаешь Божьего плана? Это невозможно. Поэтому в нашей книге мы сосредоточим внимание исключительно на библейском подходе к финансам. Помните, впрочем, что библейские принципы — это не законы. Бог не угрожает наказанием тому, кто их нарушает; однако пренебрегающий ими не сможет получить Божьего благословения в этой области. Большинство из обещанных в Писании наград имеют одно условие — послушание определенным принципам. Таким образом, для того чтобы получить их, мы должны научиться понимать, как Бог видит финансовую сторону нашей жизни, и учитывать это. Возможно, ваши финансовые дела в полном порядке и вы благословлены. Но, может быть, вы никогда не понимали духовной основы собственных действий. В таком случае вы получите настоящее удовлетворение от изучения этой книги, потому что научитесь делиться своими знаниями с другими.

Лари Баркетт - Как распоряжаться деньгами

Учебное пособие

Перевод с английского в 2003 г. Переводчик Г. Романычева Редактор Т. Бельтенева 138 стр

ISBN 5-7454-0925-8

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